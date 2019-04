WeGame X, Tencent Games'in kendi oyunlarını yayınalamak üzere geliştirdiği dijital oyun platformudur.

Geçtiğimiz yıl, Riot Games'e sahip olan ve Activision-Blizzard, Ubisoft ve Epic Games'te% 40 hisseye sahip olan Çinli grup şirketi Tencent, Tencent Gaming Platformunu yeniden inşa edip küresel olarak başlatacaklarını açıkladı. Tencent Gaming Platform, 200 milyon kullanıcısı olan ancak şu ana kadar Çin'de bulunan dijital mağazası ve başlatıcısı. Hong Kong'daki sunucularla yeni platformları WeGame X'e dünyanın geri kalanından erişilebilir. (Dilin açılması bu sayfanın sağ üstündedir.) Şu anda WeGame X oldukça çıplak.

"Erken erişim" olarak etiketlendi ve üzerinde yalnızca 17 oyun var, bunlar öncelikle Çince Ebeveynler, Portia At My Time ve Forts gibi bağımsız oyunlar. Larian Studios, Deep Silver ve Hello Games, ön sayfada "FAMOUS IP" altında listelenmiştir. Başlatıcı, kullanıcı incelemeleri, tür etiketleri ve bulut tasarrufu ve bazı oyunlar için çevrimdışı mod gibi özellikler içerir. Bununla birlikte, belirli bir oyunun hangi dilleri desteklediğinden emin olmanın bir yolu yoktur ve ücretsiz ritim oyunu Nishan Shaman gibi bazı oyunlar yerelleştirilmemiştir.