Sosyal Medya Görsel Boyutları
Sosyal medya görsel boyutları neler? Hazırladığımız yazıda Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube, LinkedIn ve TikTok görsel boyutlarını açıkladık.
Sosyal medya görsel boyutları, çok sayıda sosyal ağ kullanıcısı tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor çünkü paylaşım yapabilmek ve profili özelleştirebilmek için platformların hangi boyutları desteklediğini bilmek büyük bir öneme sahip.
Görseller, sosyal medya hizmetlerinde paylaşılan içerikleri ve profilleri daha ilgi çekici hâle getirme konusunda önemli bir rol üstleniyor. Hesabınız üzerinden resim paylaşmadan önce kullandığınız hizmetin görsel boyutlarına uyacak şekilde düzenleme yapmanız gerekiyor.
Doğru şekilde boyutlandırılmayan görseller, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmemesine sebep olabilir. Kullandığınız resimlerin doğru bir şekilde görüntülenmesini sağlayabilmeniz için bir rehber hazırladık.
İçindekiler [Gizle]
Instagram Görsel Boyutları
- Instagram profil fotoğraf boyutu: 320 x 320 px
- Instagram gönderi boyutu: Kare 1080 x 1080 px, yatay 1080 x 566 px, dikey 1080 x 1350 px
- Instagram Hikayeler boyutu: 1080 x 1920 px
Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan hesabınıza bir profil resmi koyabilmek için görseli 320 x 320 px şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Platformda yer alan profil fotoğrafların nasıl büyütüleceğini merak ediyorsanız Instagram profil fotoğrafı nasıl büyütülür sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.
Kare şeklinde görsel paylaşmak için 1080 x 1080 px, yatay şeklinde görsel için 1080 x 455 px, dikey formatta resim için 1080 x 1350 px öneriliyor.
Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformunda Hikayeler özelliği de bulunuyor. Bir süre sonra otomatik olarak silinen bu özellik için belirlenen görsel boyutu 1080 x 1920 pikseldir.
Twitter Görsel Boyutları
- Twitter profil fotoğrafı boyutu: 400 x 400 px
- Twitter kapak fotoğrafı boyutu: 1500 x 500 px
- Twitter gönderi boyutu: 1600 x 900 px
Popüler sosyal medya hizmetinde profil fotoğraflarının boyutu için 400 x 400 piksel öneriliyor. Kapak fotoğrafı için görselin boyutu 1500 x 500 px olması gerekiyor. Sosyal medya platformunda paylaşım yapmak için önerilen gönderi boyutu 1600 x 900 pikseldir.
Çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen özelliklerin neler olduğunu merak ediyorsanız Twitter'ın bilinmeyen özellikleri yazımızı inceleyebilirsiniz.
Facebook Görsel Boyutları
- Facebook profil fotoğrafı boyutu: 170 x 170 px
- Facebook kapak fotoğrafı boyutu: Masaüstünde 851 x 315 px, akıllı telefonda 820 x 312 px
- Facebook gönderi boyutu: 1200 x 630 px
- Facebook Hikayeler boyutu: 1080 x 1920 px
Sosyal medya platformu Facebook'ta profil fotoğrafı boyutu için 170 x 170 px öneriliyor. Kapak görseli için masaüstünde 851 x 315 piksel, akıllı telefonda ise 820 x 312 piksel boyut belirlendi. Gönderi boyutu için 1200 x 630 px, Hikayeler boyutu için 1080 x 1920 px öneriliyor.
Pinterest Görsel Boyutları
- Pinterest profil fotoğrafı boyutu: 165 x 165 px
- Pinterest kapak fotoğrafı boyutu: 800 x 450 px
- Pinterest Pin boyutu: Kare 1000 x 1000 px, önerilen 1000 x 1500 px
- Pinterest Hikaye boyutu: 1080 x 1920 px
Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Pinterest'te profil fotoğrafı boyutu için 165 x 165 px, kapak fotoğrafı için 800 x 450 px öneriliyor. Platformda kare Pin paylaşımı için görselin boyutunu 1000 x 1000 px şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Pin için önerilen boyut ise 1000 x 1500 pikseldir.
Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmetinde Hikaye boyutu ise 1080 x 1920 px olarak belirlendi. Pinterest üzerinden nasıl paylaşım yapılacağını öğrenmek için Pinterest'te nasıl paylaşım yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya bakabilirsiniz.
YouTube Görsel Boyutları
- YouTube profil fotoğrafı boyutu: 800 x 800 px
- YouTube kapak fotoğrafı boyutu: 2048 x 1152 px
- YouTube Thumbnail boyutu: 1280 x 720 px
Dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından biri olan YouTube'da profil fotoğrafı boyutu 800 x 800 piksel şeklinde belirlendi. Hizmette kapak fotoğrafı ayarlayabilmek için görselin boyutu 2048 x 1152 piksel olması gerekiyor. Thumbnail boyutu için 1280 x 720 piksel öneriliyor.
YouTube'da yer alan kısa videoların nasıl indirileceğini merak ediyorsanız YouTube Shorts videoları nasıl indirilir sorusunu yanıtladığımız rehbere göz atabilirsiniz.
LinkedIn Görsel Boyutları
- LinkedIn profil fotoğrafı boyutu: 400 x 400 px
- LinkedIn kapak fotoğrafı boyutu: 1584 x 396 px
- LinkedIn gönderi boyutu: 1200 x 627 px
Tüm dünyada çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmette profil fotoğrafı için 400 x 400 piksel öneriliyor. Kapak fotoğrafı ayarlayabilmek için görselin 1584 x 396 piksel boyuta sahip olması gerekiyor. Gönderi boyutu ise 1200 x 627 olarak belirlendi.
TikTok Görsel Boyutları
- TikTok profil fotoğrafı boyutu: 20 x 20 px
Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde eden ve bu popülerliğini yıllardır devam ettirmeyi başaran TikTok'ta profil fotoğrafı boyutu için 20 x 20 piksel öneriliyor.
Filigransız TikTok Video İndirme Yöntemleri
Filigransız TikTok video indirme nasıl yapılır? Bu yazıda tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunda yer alan videoları filigransız bir şekilde nasıl indirebileceğinizi açıkladık.
Bu yazıda Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, TikTok, Facebook ve YouTube görsel boyutları hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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