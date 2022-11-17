Sosyal medya görsel boyutları, çok sayıda sosyal ağ kullanıcısı tarafından en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor çünkü paylaşım yapabilmek ve profili özelleştirebilmek için platformların hangi boyutları desteklediğini bilmek büyük bir öneme sahip.

Görseller, sosyal medya hizmetlerinde paylaşılan içerikleri ve profilleri daha ilgi çekici hâle getirme konusunda önemli bir rol üstleniyor. Hesabınız üzerinden resim paylaşmadan önce kullandığınız hizmetin görsel boyutlarına uyacak şekilde düzenleme yapmanız gerekiyor.

Doğru şekilde boyutlandırılmayan görseller, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmemesine sebep olabilir. Kullandığınız resimlerin doğru bir şekilde görüntülenmesini sağlayabilmeniz için bir rehber hazırladık.

Instagram Görsel Boyutları

Instagram profil fotoğraf boyutu: 320 x 320 px

Instagram gönderi boyutu: Kare 1080 x 1080 px, yatay 1080 x 566 px, dikey 1080 x 1350 px

Instagram Hikayeler boyutu: 1080 x 1920 px

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan hesabınıza bir profil resmi koyabilmek için görseli 320 x 320 px şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Platformda yer alan profil fotoğrafların nasıl büyütüleceğini merak ediyorsanız Instagram profil fotoğrafı nasıl büyütülür sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Kare şeklinde görsel paylaşmak için 1080 x 1080 px, yatay şeklinde görsel için 1080 x 455 px, dikey formatta resim için 1080 x 1350 px öneriliyor.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformunda Hikayeler özelliği de bulunuyor. Bir süre sonra otomatik olarak silinen bu özellik için belirlenen görsel boyutu 1080 x 1920 pikseldir.

Twitter Görsel Boyutları

Twitter profil fotoğrafı boyutu: 400 x 400 px

Twitter kapak fotoğrafı boyutu: 1500 x 500 px

Twitter gönderi boyutu: 1600 x 900 px

Popüler sosyal medya hizmetinde profil fotoğraflarının boyutu için 400 x 400 piksel öneriliyor. Kapak fotoğrafı için görselin boyutu 1500 x 500 px olması gerekiyor. Sosyal medya platformunda paylaşım yapmak için önerilen gönderi boyutu 1600 x 900 pikseldir.

Çoğu kişi tarafından pek bilinmeyen özelliklerin neler olduğunu merak ediyorsanız Twitter'ın bilinmeyen özellikleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

Facebook Görsel Boyutları

Facebook profil fotoğrafı boyutu: 170 x 170 px

Facebook kapak fotoğrafı boyutu: Masaüstünde 851 x 315 px, akıllı telefonda 820 x 312 px

Facebook gönderi boyutu: 1200 x 630 px

Facebook Hikayeler boyutu: 1080 x 1920 px

Sosyal medya platformu Facebook'ta profil fotoğrafı boyutu için 170 x 170 px öneriliyor. Kapak görseli için masaüstünde 851 x 315 piksel, akıllı telefonda ise 820 x 312 piksel boyut belirlendi. Gönderi boyutu için 1200 x 630 px, Hikayeler boyutu için 1080 x 1920 px öneriliyor.

Pinterest Görsel Boyutları

Pinterest profil fotoğrafı boyutu: 165 x 165 px

Pinterest kapak fotoğrafı boyutu: 800 x 450 px

Pinterest Pin boyutu: Kare 1000 x 1000 px, önerilen 1000 x 1500 px

Pinterest Hikaye boyutu: 1080 x 1920 px

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Pinterest'te profil fotoğrafı boyutu için 165 x 165 px, kapak fotoğrafı için 800 x 450 px öneriliyor. Platformda kare Pin paylaşımı için görselin boyutunu 1000 x 1000 px şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Pin için önerilen boyut ise 1000 x 1500 pikseldir.

Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya hizmetinde Hikaye boyutu ise 1080 x 1920 px olarak belirlendi. Pinterest üzerinden nasıl paylaşım yapılacağını öğrenmek için Pinterest'te nasıl paylaşım yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya bakabilirsiniz.

YouTube Görsel Boyutları

YouTube profil fotoğrafı boyutu: 800 x 800 px

YouTube kapak fotoğrafı boyutu: 2048 x 1152 px

YouTube Thumbnail boyutu: 1280 x 720 px

Dünyanın en popüler video paylaşım platformlarından biri olan YouTube'da profil fotoğrafı boyutu 800 x 800 piksel şeklinde belirlendi. Hizmette kapak fotoğrafı ayarlayabilmek için görselin boyutu 2048 x 1152 piksel olması gerekiyor. Thumbnail boyutu için 1280 x 720 piksel öneriliyor.

YouTube'da yer alan kısa videoların nasıl indirileceğini merak ediyorsanız YouTube Shorts videoları nasıl indirilir sorusunu yanıtladığımız rehbere göz atabilirsiniz.

LinkedIn Görsel Boyutları

LinkedIn profil fotoğrafı boyutu: 400 x 400 px

LinkedIn kapak fotoğrafı boyutu: 1584 x 396 px

LinkedIn gönderi boyutu: 1200 x 627 px

Tüm dünyada çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmette profil fotoğrafı için 400 x 400 piksel öneriliyor. Kapak fotoğrafı ayarlayabilmek için görselin 1584 x 396 piksel boyuta sahip olması gerekiyor. Gönderi boyutu ise 1200 x 627 olarak belirlendi.

TikTok Görsel Boyutları

TikTok profil fotoğrafı boyutu: 20 x 20 px

Kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerlik elde eden ve bu popülerliğini yıllardır devam ettirmeyi başaran TikTok'ta profil fotoğrafı boyutu için 20 x 20 piksel öneriliyor.

Bu yazıda Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, TikTok, Facebook ve YouTube görsel boyutları hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.