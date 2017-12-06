Apple iPhone X'unuz Hangi LTE Modeme Sahip? (Qualcomm vs Intel)

iPhone 6s ile başlayan “İşlemcim TSMC mi Samsung mu?” sorusu iPhone X’da “Qualcomm modem mi Intel modem mi?” olarak değişti. Apple’ın iPhone X’da iki farklı modem çipi kullandığını duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Peki, elinizdeki iPhone X’un Qualcomm modeme mi yoksa Intel modeme sahip olduğunu nasıl anlayacaksınız? LTE hızına önem veriyorsanız okumanızı tavsiye ederiz.

Apple, bildiğiniz üzere iPhone’ların teknik detaylarına ilişkin detaylı bilgi paylaşmaz. Lansmandan birkaç gün sonra yapılan testlerde batarya, RAM, modem gibi asıl merak konusu detayları öğreniriz. iPhone X’da da durum değişmedi; ancak bu sefer durum farklı. Apple’ın tüm iPhone X’ları aynı kalitede üretmediği konuşuldu. Tabii ki burada cihazın donanımındaki farklılıktan bahsediyoruz. Yapılan testler, Apple’ın iPhone X’larda iki farklı modem çipini kullandığı gösteriyor. Bazı iPhone X’larda Intel modem kullanılırken, bazı iPhone X’lar Qualcomm modeme sahip. Bu noktada son kullanıcı olarak kullanılan modemin önemsiz olduğunu düşünebilirsiniz ancak öyle değil. Cellular Insights’ın yaptığı kapsamlı testlerde Qualcomm modeme sahip iPhone X’un LTE hızında Intel modemi katladığı ortaya çıktı.

iPhone X Qualcomm Modem vs Intel Modem:

iPhone X’unuzun Qualcomm modem mi Intel modem mi kullandığını öğrenmek için yapmanız gereken şey ise çok basit; Model numarasına bakmak.

iPhone X A1865 modelinde Apple, Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE modem i kullanıyor. Bu model, Amerika’da (Verizon ve Sprint), Avustralya, Çin, Hong Kong ve Yeni Zelanda’da satılıyor.

modelinde Apple, i kullanıyor. Bu model, Amerika’da (Verizon ve Sprint), Avustralya, Çin, Hong Kong ve Yeni Zelanda’da satılıyor. iPhone X A1902 modelinde de Apple, Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE modem i kullanıyor. Bu model Japonya’da satılıyor.

modelinde de Apple, i kullanıyor. Bu model Japonya’da satılıyor. iPhone X A1901 modelde ise Apple, Intel XMM 7480 modemi kullanıyor. Bu model Türkiye, Amerika (AT&T ve T-Mobile), Kanada, Singapur, Rusya, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Meksika, Filipinler, Güney Kore, Malezya ve Avrupa’da satılıyor.

iPhone Model Numarası Öğrenme:

iPhone X’un model numarasını öğrenmek içinse Ayarlar - Genel - Hakkında menüsünde aşağı inip Model’e dokunmanız yeterli.