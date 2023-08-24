X Dating Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

X’in yani eski adıyla Twitter’ın popülaritesini korumak adına ilginç adımlar atan Elon Musk son hamlesiyle sosyal medya kullanıcılarını bir kez daha şaşırtmayı başarıyor. ‘Şimdi de sıra çöpçatanlığa mı geldi?’ dedirten bu yeni özellik, bildiğimiz Twitter’a bambaşka bir boyut getiriyor.

Sadece birkaç butona basarak flörtleşme imkânı sunan X, belki de hayatınızın aşkını bulmanıza vesile olabilir. Tinder ve Bumble’ın ardından bu sahada kendini göstermeye hazırlanan X’te ‘dating’ kapsamına giren özellikler neler? Nasıl yenilikler bizleri bekliyor? Gelin, birlikte keşfedelim!

X Dating Özelliği Nedir?

Test aşamasında olduğu belirtilen ‘dating’ özelliği X kullanıcılarını şimdiden heyecanlandırıyor. Uygulama içinde flört etme imkânı sunan bu özellikten yararlanmak isteyenlerin kesenin ağzını biraz aralaması gerekiyor.

X Dating özelliğinin ücretli olacağı ve her bir flört etkileşimi için ayrıca ücret ödenmesi gerektiği belirtiliyor. Bu sayede abartılı ve rahatsız edici etkileşimlerin önüne geçilebilir.

Dating özelliğinin başrol oyuncusu standart ‘beğen’ butonundan farklı bir ‘kalp’ simgesi olarak karşımıza çıkıyor. ‘Süper takip’ anlamına gelen bu buton karşı tarafla flört etmek istediğinizi ve bu kişiye duyduğunuz ekstra ilgiyi belirten bir işaret olacak.

X Dating Özelliği Nasıl Kullanılır?

Twitter dating özelliğini kullanmak için her bir flört başına 3$ ödeme yapmanız gerekiyor.

Flört etmek istediğiniz profile geldiğinizde ‘süper takip’ anlamına gelen kalp butonuna basarak ilginizi belirtebilirsiniz.

Eğer karşınızdaki kişi süper takip isteğinizi kabul ediyor, yani ilginize karşılık veriyorsa X uygulamasında ikinize özel bir sohbet odası açılıyor.

Henüz test aşamasında olan bu özellik aktif hale geldiğinde tüm kullanıcılar ‘süper takip’ butonunu kullanabiliyor olacak.

İnternet ortamında ‘Elon Musk sayesinde hayatınızın aşkını bulabilirsiniz’ şeklinde tanıtılan bu özellik tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor.

Bu özelliği bizzat kullanmayı düşünmeyenler bile X uygulamasının nasıl bir platforma dönüşeceği konusunda heyecan ve endişenin bir arada bulunduğu karmaşık duygular yaşıyor.

Önümüzdeki günlerde X Dating özelliğinin dünya çapında aktif hale gelmesi bekleniyor. Bu özellikten sonra X’in sosyal medya platformu olarak eski kalitesini koruyup koruyamayacağını ve nasıl bir kullanıcı deneyimi sunacağını hep birlikte göreceğiz.