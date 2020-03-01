Uzayda keşifler yaparak yeni yaşam alanlarına rastlayacağınız ve kendi uzay koloninizi kurmak içi mücadele edeceğiniz My Colony, simülasyon oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleriyle dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli yapı malzemeleri ve iş makineleri ile uzayda bir kent inşa etmektir. Rastgele hazırlanan ve farklı coğrafi özellikler barındıran onlarca haritadan birini seçerek oyuna başlayabilir ve 4 farklı medeniyetten dilediğinizi yöneterek koloninizi inşa edebilirsiniz.

Sürükleyici senaryosu ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde farklı işlerde kullanabileceğiniz onlarca iş makinesi ve aracı bulunmaktadır. Ayrıca binaların iç ve dış tasarımını düzenlemeye yardımcı olacak birçok işçi ve personel yer almaktadır. Dilediğiniz bölgeyi seçerek koloninizi inşa edebilir ve yeni bir deneyim edinebilirsiniz.

Android, İOS ve Windows sürümlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz My Colony, oldukça geniş bir kitleye hitap eden eğlenceli bir oyundur.