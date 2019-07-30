Günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Plumber 3 bulmaca oyunları arasında yer alıyor.

Üç farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncuya hitap eden yapımda bizleri oldukça eğlenceli anlar bekliyor. Oyun içerisinde yer alan boruları doğru bir şekilde yerleştirerek su akışını sağlamaya çalışacak ve sıradaki bölüme geçeceğiz.

Basitten zora doğru farklı bulmacalar ile karşılaşacağımız oyunda zengin içerikler de yer alacak. Aksiyon ve gerilimden ziyade eğlenceli bir atmosfere sahip olan yapım her kesimden oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. En son 25 Temmuz’da güncelleme alan yapım toplamda 300 zorlu seviyeye ev sahipliği yapıyor.

Oyuncular bu seviyelerde oldukça zorlayıcı bulmacalar ile karşı karşıya kalacaklar.

Başarılı oyun Google Play’de 4.4 olarak değerlendirildi.