Facebook'taki Mor Kuş Nereden Geliyor?

Sosyal ağları özellikle de Facebook’u sıklıkla kullanıyorsanız gönderilerde kafa sallayan mor kuşa denk gelmişsinizdir. Markaların da sayfalarında paylaştıkları mor kuşun nereden geldiğini merak edenler için ufak bir araştırma yaptık. İşte Facebook’taki mor kuşun yaratıcısı.

Gün geçmiyor ki milyarlarca kullanıcısı olan sosyal ağlarda ilginç paylaşımlar görmeyelim. Bu hafta ortaya çıkan, hemen her mecrada karşılaşabileceğiniz head-banging hareketi yapan mor kuştan bahsediyoruz. Sıkı bir Facebook kullanıcısıysanız haber kaynağınızdaki en az bir gönderinin altında bu kuşa görmüşsünüzdür. Genellikle kafa sallayan, farklı hallerde görüntülenen kuşun yaratıcısı dahi bu kadar popüler olmasına bir anlam veremiyor. Peki paylaşım rekoru kıran mor kuşun sırrı ne?

Facebook Mor Kuş Hikayesi:

Görsel geliştirme sanatçısı Syd Weiler’ın dijital ortamda yarattığı mor kuşun hikayesi oldukça ilginç. Minneapolis’i ziyareti esnasında havuz kenarında otururken güvercinler etrafını sarıyor. Gökkuşağını hatırlatan tüylerinin güzelliği ve hareketlerinden etkilenerek şu anda her yerde göreceğiniz mor kuşu dijital ortama aktarmaya karar veriyor ve çizimine başlıyor. Twitch kanalında da bir video yayınlayan sanatçının eseri Ocak ayının sonlarına doğru Facebook çıkartmaları arasına giriyor. Akabinde sanatçı Twitter hesabı üzerinden bunun müjdesini veriyor. Verir vermez de Facebook’da bir kanal kafa sallayan mor kuşun yer aldığı bir video paylaşıyor. Sanatçının etiketlendiği video, kısa bir sürede 4 milyondan fazla görüntüleme alıyor.

Facebook Mor Kuş Yaratıcısı:

Facebook mor kuş çizilme aşamasını merak ediyorsanız aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

www.twitch.tv üzerinde SydWeiler adlı kanaldan canlı video izleyin www.twitch.tv üzerinde SydWeiler adlı kanaldan canlı video izleyin

Facebook Kafa Sallayan Mor Kuş Videosu:

Kafa sallayan mor kuş videosunda Syd Weiler'ı etiketleyerek şaşırtan kişinin ilginç videosunu da paylaşalım.