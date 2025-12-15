Messenger Masaüstü Uygulaması Kapandı: Sohbetleriniz Kaybolabilir!

Bir dönem bilgisayarlarımızın vazgeçilmezi olması hedeflenen Messenger masaüstü uygulaması için yolun sonu geldi. Bugün itibarıyla Mac ve Windows kullanıcıları uygulamaya erişim sağlayamıyor.

Aslında bu karar teknoloji dünyasını yakından takip edenler için pek de sürpriz olmadı. Zira Meta geçtiğimiz ekim ayında uygulamayı devre dışı bırakacağını resmen açıklamıştı. Peki Messenger'ın masaüstü uygulamaları neden kapatıldı ve kullanıcılar bundan sonra neler yapmalı?

Messenger Masaüstü Uygulaması Zoom Gibi Rakiplerinin Gerisinde Kaldı

Messenger'ın masaüstü sürümü Covid-19 pandemisinin başında artan görüntülü görüşme ihtiyacına yanıt olarak kullanıma sunulmuştu. Ancak uygulama video görüşmelerindeki katılımcı sayısı sınırları, ekran paylaşımı eksikliği ve bağlantı paylaşımındaki zorluklar nedeniyle Zoom gibi platformlarla girdiği savaşı erkenden kaybetti.

Meta'nın 2023 yılında Messenger'ı tekrar ana Facebook uygulamasıyla birleştirme stratejisi de masaüstü uygulamasının önemini yitirmesindeki en büyük etkenlerden biri oldu. Şirket düşüşe geçen ana sosyal ağını canlandırmak için mesajlaşma servisini tekrar yuvasına döndürmeyi tercih etti.

Uygulamanın sonunu getiren bir diğer faktör ise teknik altyapıdaki değişiklikler oldu. Meta Mac sürümünü geliştirmek için iPad uygulamalarını Mac'e taşımaya yarayan "Catalyst" teknolojisine geçiş yapmıştı. Ancak bu hamle hem geliştiriciler hem de kullanıcılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Kullanıcılar uygulamanın bilgisayarda doğal ve akıcı çalışmadığını, adeta büyük bir iPad uygulaması gibi hissettirdiğini belirterek tepki göstermişti. Windows tarafında ise uygulamanın geçtiğimiz yıl web tabanlı bir yapıya dönüştürülmesi kalite algısını düşürerek kullanımı azalttı.

Şimdi Ne Yapmanız Gerekiyor?

Masaüstü uygulamalarının kapatılması ile birlikte kullanıcılar Messenger'ı kullanmak için doğrudan Facebook'un web sitesine yönlendiriliyor. Facebook hesabı olmadan sadece Messenger kullanan kişiler ise otomatik olarak Messenger.com adresine yönlendiriliyor ve burada hesap oluşturmadan giriş yapabiliyorlar.

Öte yandan Meta geçiş sürecinde veri kaybı yaşanmaması için kullanıcıları uyarıyor. Şirket sohbet geçmişinizi güvenle web sürümüne taşıyabilmeniz için bir PIN oluşturmanızı tavsiye ediyor. Konuyla ilgili daha fazla detaya platformun yardım merkezinden ulaşabilirsiniz.

FB Messenger for Windows desktop deprecated as of 15 December 2025. pic.twitter.com/Yh1mLqJFUi — Allen Lorbes (@AllenLorbes) December 15, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Messenger masaüstü uygulamasının kapatılması doğru bir karar mı? Yorumlarda buluşalım.