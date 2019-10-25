Facebook Giriş Yapamıyorum, Oturum Açmak İçin Ne Yapmalıyım?

Sosyal ağ Facebook’a giriş yaparken, Facebook’u açarken sorunlar yaşıyorsanız, Facebook giriş sorunları blog yazımıza göz atmanızı öneririz. Facebook giriş hatasını düzeltmek için deneyebileceğiniz birkaç çözüm sunuyoruz. Facebook mobil (iOS/Android) ve Facebook bilgisayardan oturum açarken karşılaşabileceğiniz sorunlar için bunları deneyebilirsiniz.

Facebook, Dünyanın dört bir yanından insanların birbirleriyle bağlantı kurmak için kullandığı en popüler sosyal ağ sitelerinden biri. Türkiye’de de en çok kullanılan mobil uygulamalar arasında. Facebook giriş/Facebook oturum açma işlemi oldukça kolay ve basit. Ancak son zamanlarda Facebook’a giriş yaparken sorun yaşadığını belirten birçok kişi, Facebook oturum açma hakkında şikayet içeren birçok başlık görüyoruz. Siz de son dönemlerde Facebook’ta aynı sorunu yaşıyorsanız, doğru yerdesiniz. Facebook hesabınıza giriş yapamamanızın birçok nedeni olabilir. Endişelenmenize gerek yok, sinir bozucu Facebook giriş sorunundan kurtulmanızı sağlayacak çözümler mevcut. Bu makalede sorunu gidermenize ve Facebook hesabınıza başarıyla giriş yapmanıza yardımcı olacak olası tüm çözümleri anlatacağız.

Facebook Giriş Sorunları Nasıl Düzeltilir?

Facebook çöktü mü? Facebook açılmıyor mu? kontrol edin

Facebook hesabınıza giriş yaparken yaşadığınız sorunun nedenlerinden biri Facebook’un çökmesi olabilir. Diğer çözümleri denemeden önce, ilk olarak Facebook giriş sayfasına erişemeyen tek kişi siz misiniz yoksa Facebook dünya genelinde mi çöktü veya Facebook bağlantı sorunu mu yaşanıyor genel olarak, bundan emin olmalısınız. facebook.com sitesinin açılıp açılmadığını kontrol etmek için https://downforeveryoneorjustme.com/ adresini kullanabilirsiniz. Sitede facebook.com yazmanız yeterli. Facebook sadece sizde mi açılmıyor? Aşağıdaki çözümlerden birini deneyebilirsiniz.

Facebook kullanıcı adı ve şifrenizi doğru girdiğinizden emin olun

Yanlış e-posta veya şifre girmek elbette giriş hatasına neden olur. Harf hatası veya yazım hatasının Facebook’un sizi tanıyamamasını sağlayacağını unutmayın. Bu nedenle, bu gibi durumlarda sorunun bilgileri yanlış girmekten kaynaklanıp kaynaklanmadığı veya başka bir şey olup olmadığından emin olmak için tüm yapabileceğiniz oturum açma bilgilerinizi yeniden girmektir. Facebook giriş sayfasında bilgileri kes yapıştır özelliğiyle giriyorsanız, oturum açma bilgilerini yeniden yazmanız önerilir. Ayrıca, Facebook oturum açma bilgilerinin büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın, bir şey yazmadan önce klavyenizde büyük harf tuşunun açık olup olmadığından emin olun.

Facebook hesabınızı kurtarmayı deneyin

Hala Facebook hesabınıza giriş yapamıyorsanız, deneyebileceğiniz sonraki şey Facebook hesabınızı kurtarmak. Hesaba giriş yapmak için gerekli olan e-posta adresinizi ve şifrenizi unutmuş olabilirsiniz. Bu durumda hesap kurtarma uygun bir çözümdür. Ancak, Facebook hesabınızı kurtarmak için ilk olarak hesabınızı doğrulamanız gerekir. Ayrıca mümkünse daha önce hesaba giriş yapmış olduğunuz sistem veya ağı kullanın. Hesabınızı kurtarmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Facebook kurtarma sayfasına gidin ve hesabınıza eklediğiniz telefon numarası veya e-posta adresini girin. Hesabınızı doğruladıktan profilinizi görebilirsiniz. Profilin size ait olduğundan eminseniz “Devam” butonuna tıklayın. Şimdi Facebook hesabınızı kurtarmak için bir güvenlik kodu alacaksınız. Sonunda, hesabınız için yeni bir şifre belirleyebilirsiniz.

İzin verilen bir e-posta adresi kullandığınızdan emin olun

Facebook’un genel e-posta hesaplarına izin vermediğini bilmiyor olabilirsiniz. Örneğin, “[email protected]“ ile başlayan bir e-posta adresini Facebook hesabınızda kullanamazsınız. Bunun nedeni sistemin genel e-posta adreslerini spam olarak kabul etmesidir. Bu nedenle, sistem girişi engeller ve Facebook’a kaydolamazsınız. Dolayısıyla, hesabınız için kabul edilen e-posta adreslerini kullandığınızdan emin olmalısınız. Mümkünse birincil e-posta adresinizi kullanmanız önerilir.

Bilgisayarınızda çerezleri etkinleştirin

Facebook giriş sayfası düzgün bir şekilde yenilenmiyor veya yüklenmiyorsa, bilgisayarınızda çerezleri etkinleştirmemiş olabilirsiniz. Google Chrome’da Facebook için çerezleri nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için şu adımları izleyin:

Bilgisayarınızda Chrome’u açın. Ardından daha fazla seçeneklere tıklayın, “Ayarlar”a tıklayın. “Gelişmiş”e tıklayın. Ardından, Gizlilik ve Güvenlik altında “Site ayarları” > “Çerezler”e tıklayın. “İzin Ver”in yanındaki “Ekle”yi seçin ve Facebook site adresini girin. Son olarak “Ekle” butonuna tıklayın.

Facebook’a giriş yapmak için cep telefonu numarası kullanın

E-posta adresi yerine telefon numaranızla hesabınızda oturum açmayı deneyebilirsiniz. Oturum açtıktan sonra oturum açma bilgilerinizi kolayca değiştirebilirsiniz. E-posta adresi ile birlikte telefon numarasıyla Facebook’a kaydolmak iyidir. Oturum açma bilgilerinizi unutursanız hesabı kurtarmanız kolaylaşır.

Facebook güvenilir kişilerden yardım alın

Facebook giriş sorunu yaşıyor ve Güvenilir Kişiler ayarladıysanız, Facebook hesabınızı geri alabilirsiniz. Hesabınıza girmek için Güvenilir Kişileri nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Başlamak için, Facebook giriş sayfasında “Hesabını mı Unuttun?” seçeneğine tıklayın. Hesabınızı bulmanız istendiğinde e-posta adresiniz, telefon numaranız veya kullanıcı adınızı girin. Hesabınıza erişemiyorsanız, “Bunlara artık erişiminiz yok mu?” seçeneğine tıklayın. Ardından erişebileceğiniz yeni bir telefon numarası veya e-posta adresi girin, “Devam Et”e tıklayın. Şimdi “Güvenilir Kişilerimi Göster”e tıklayın ve sadece Güvenilir kişilerinizin erişebileceği kurtarma kodunu içeren bir bağlantı oluşturmak için güvenilir kişilerden birinin tam adını girin. Ardından bağlantıyı arkadaşınıza gönderin ve ondan giriş kodunu lamak için açmasını isteyin. Son olarak, Facebook hesabınıza erişmek için bu kurtarma kodunu kullanabilirsiniz.

Facebook hesabınızın devre dışı bırakılıp bırakılmadığını kontrol edin

Yukarıdaki tüm çözümler sorununu çözmediyse, hesabınız devre dışı bırakılmış olabilir. Hesabınız devre dışı bırakılmışsa, oturum açmaya çalıştığınızda “Facebook hesabınız devre dışı bırakıldı” mesajını görürsünüz. Facebook, uygunsuz içerik paylaşan, birini takip eden vb. Facebook’un şartlarını ve kurallarını yerine getirmeyen kullanıcıların hesabını devre dışı bırakır. Hesabınızın yanlışlıkla devre dışı bırakıldığını düşünüyorsanız, hesabınızı etkinleştirmek için Facebook Yardım Merkezi’ni kullanabilirsiniz.

Umarız, yukarıdaki çözümler Facebook oturum açmada yaşadığınız sorunları çözmenize yardımcı olur. Facebook Giriş yapma sorununu çözmenin yolları mevcut olsa da Facebook verilerinizi bilgisayara yedeklemeniz önerilir. Bu, hesabınıza bir şey olsa bile, Facebook’ta paylaştığınız tüm değerli fotoğraf ve videolara erişmenize yardımcı olur.