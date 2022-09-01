Facebook Lite APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 297,301
- DOSYA BOYUTU 1.10 MB
- Üretici Facebook
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Facebook Lite (APK), çok daha az mobil veri ile çok daha hızlı bir Facebook deneyimini kullanıcılarına sunan ücretsiz bir uygulamadır.
Facebook Lite APK, dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un resmi uygulamasının hafif sürümü olarak sosyal ağ kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Günümüzün en büyük sosyal mecralarından bir tanesi olan facebook lite apk, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Kullanıcılar facebook lite apk indir sayesinde resim ve fotoğraflar paylaşabilecek, arkadaş edinebilecek ve sohbetlere dahil olabilecekler. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan facebook lite apk yükle, geniş kitlelere de ulaşmaya devam ediyor.
Facebook Lite APK Özellikleri
- Ücretsiz,
- Android ve iOS sürüm,
- Fotoğraf paylaşma,
- Video paylaşma,
- Arkadaş edinme,
- Sesli, yazışmalı ve görüntülü görüşme,
- Türkçe dil desteği,
- Hızlı,
Facebook Lite Nedir Ne İşe Yarar
Resmi Facebook uygulamasına göre çok daha az veri kullanan Facebook Lite, aynı zamanda batarya kullanımını da önemli bir ölçüde düşürmektedir. Uygulama sayesinde sosyal ağ kullanıcıları hem daha az veri tüketecek hem de Facebook üzerinde telefonlarıyla daha uzun süre geçirebilirler.
Facebook uygulamasında olduğu gibi yayın akışınızı kesintisiz olarak takip edebileceğiniz Facebook Lite ile arkadaşlarınızın yaptığı her türlü paylaşımı, fotoğrafı ve videoyu görebilirsiniz. Ayrıca Facebook üzerinde tarafınıza gelen tüm bildirimleri de uygulama yardımıyla kolayca görüntüleyebilirsiniz.
Tüm Facebook içeriklerini minimize ederek hem hızlı hem de internet paketinizden tasarruf edebileceğiniz şekilde sizlere sunan Facebook Lite ile hem internet paketiniz daha uzun süre dayanacak hem de telefonunuzun şarjı daha uzun süre gidecek.
Özellikle eski model bir Android telefon kullanıcısıysanız, Facebook Lite APK tam olarak ihtiyacınız olan uygulama olarak dikkat çekiyor.
Facebook Lite APK İndir
Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan facebook lite apk indir, ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Ücretsiz yapısı ile kullanıcıların yüzünü güldüren uygulama, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Her güncelleme ile kullanıcılarına yeni özellikler sunan başarılı sosyal medya platformu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
Facebook Lite
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,235
- DOSYA BOYUTU 16.30 MB
- Üretici Facebook
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iPhone için Facebook Lite sürümü indirin, Facebook'da hızlıca gezinin.
Not: Facebook Lite iOS uygulaması Apple App Store'dan kaldırılmıştır. Facebook uygulamasını kullanmanız tavsiye edilir.
Facebook Lite indirerek iPhone’unuzun hem pilinden tasarruf eder, hem de daha hızlı gezinir, büyük güncellemeler indirmek zorunda kalmazsınız. iPhone için Facebook’un hafifletilmiş sürümü, daha az veri kullamasının dışıda telefonda daha az yer kaplıyor. Üstelik 2G bağlantıyla bile sorunsuz çalışıyor.
Facebook, iPhone’da en fazla veri tüketen, bataryadan (pilden) harcayan uygulamalardan biri. iPhone için Facebook Lite sürümü, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Facebook hafifletilmiş sürüm, hem çok daha az boyuta sahip, hem sürekli büyük boyutlu güncellemeler almıyor, hem de zayıf internet bağlantılarında dahi sorunsuzca çalışıyor. Tabii ki; Facebook’un günden güne eklenen özellikleri yerine en sevilen özellikleri bünyesinde barındırıyor. Haber kaynağı, durum güncellemeleri, fotoğraflar, bildirimler gibi klasik özellikleri kullanabiliyorsunuz.
Facebook Lite sürümüyle Facebook uygulamasında yaptığınız pek çok şeyi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla bağlantı kurma, yeni insanlarla tanışma, hayatınızda olan biteni durum güncellemeleri ve fotoğraflarla paylaşma, gönderilere yorum yapma ve beğenme, fotoğraf albümü oluşturma, etkinliklere katılma, işletmelere ulaşma, dünyanın dört bir yanından en son haber ve güncel etkinlikleri takip etme, Facebook’un az yer kaplayan uygulamasında yapabilecekleriniz.
Facebook Lite, Türkiye App Store’da indirilmeye açılmış durumda. Dolayısıyla Android versiyonundaki gibi APK özel indirme bağlantısı bulmanız gerekmiyor. Facebook Lite iPhone indirme bağlantısı yukarıda yer almaktadır. Facebook Lite indir ile kolaylıkla yükleme yapabilirsiniz.
Facebook Lite Özellikleri:
- Facebook’u daha az mobil veriyle kullanın.
- Arkadaşlarınızın neler paylaştıklarını daha hızlı görün.
- Daha az depolama alanı kullanın, daha fazla fotoğraf paylaşın.
- 2G’de bile video izleyin.