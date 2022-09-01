Facebook Lite (APK), çok daha az mobil veri ile çok daha hızlı bir Facebook deneyimini kullanıcılarına sunan ücretsiz bir uygulamadır.

Can Çevrim - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Facebook Lite APK, dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'un resmi uygulamasının hafif sürümü olarak sosyal ağ kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Günümüzün en büyük sosyal mecralarından bir tanesi olan facebook lite apk, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Kullanıcılar facebook lite apk indir sayesinde resim ve fotoğraflar paylaşabilecek, arkadaş edinebilecek ve sohbetlere dahil olabilecekler. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan facebook lite apk yükle, geniş kitlelere de ulaşmaya devam ediyor.

Facebook Lite APK Özellikleri

Ücretsiz,

Android ve iOS sürüm,

Fotoğraf paylaşma,

Video paylaşma,

Arkadaş edinme,

Sesli, yazışmalı ve görüntülü görüşme,

Türkçe dil desteği,

Hızlı,

Facebook Lite Nedir Ne İşe Yarar

Resmi Facebook uygulamasına göre çok daha az veri kullanan Facebook Lite, aynı zamanda batarya kullanımını da önemli bir ölçüde düşürmektedir. Uygulama sayesinde sosyal ağ kullanıcıları hem daha az veri tüketecek hem de Facebook üzerinde telefonlarıyla daha uzun süre geçirebilirler.

Facebook uygulamasında olduğu gibi yayın akışınızı kesintisiz olarak takip edebileceğiniz Facebook Lite ile arkadaşlarınızın yaptığı her türlü paylaşımı, fotoğrafı ve videoyu görebilirsiniz. Ayrıca Facebook üzerinde tarafınıza gelen tüm bildirimleri de uygulama yardımıyla kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Tüm Facebook içeriklerini minimize ederek hem hızlı hem de internet paketinizden tasarruf edebileceğiniz şekilde sizlere sunan Facebook Lite ile hem internet paketiniz daha uzun süre dayanacak hem de telefonunuzun şarjı daha uzun süre gidecek.

Özellikle eski model bir Android telefon kullanıcısıysanız, Facebook Lite APK tam olarak ihtiyacınız olan uygulama olarak dikkat çekiyor.

Facebook Lite APK İndir

Android ve iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan facebook lite apk indir, ülkemizde ve dünya da milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Ücretsiz yapısı ile kullanıcıların yüzünü güldüren uygulama, düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor. Her güncelleme ile kullanıcılarına yeni özellikler sunan başarılı sosyal medya platformu, adından söz ettirmeye devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.