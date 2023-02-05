Microsoft Store Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Microsoft Store açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak eden bilgisayar kullanıcıları için bir rehber hazırladık. Rehberimizde bulunan yöntemler, Windows PC'lerde bazen ortaya çıkan sorunun düzelmesini sağlayabilir.

Windows kullanıcılarının bilgisayarlarına uygulama ve oyun yükleyebilmesine imkân tanıyan mağazada bazen açılmama problemi meydana gelebiliyor. Peki, Microsoft Mağazası açılmıyor sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemleri neler?

Microsoft Store Açılmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Tarih ve saati ayarlayın.

VPN'i devre dışı bırakın.

Microsoft Store'un önbelleğini temizleyin.

Windows'u güncelleyin.

Sorun giderme aracını kullanın.

Microsoft Store'u sıfırlayın.

Yukarıda Windows bilgisayarlarda bazen ortaya çıkan can sıkıcı sorunun düzelmesini sağlayabilecek yöntemler yer alıyor. Listedeki yöntemlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

İnternet bağlantısında bir problem varsa Microsoft Store'u kullanamazsınız. Bu sebepten ötürü internet bağlantısında bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Eğer bir problem varsa modemi kapatın. Cihazın fişini ve kablolarını çıkarın. 10 saniye bekledikten sonra fişi ve kabloları takın. Ardından modemin butonuna basarak çalıştırın.

Tarih ve Saati Ayarlayın

Windows + I kısayolunu kullanın.

Ayarları açın.

"Zaman ve Dil" kategorisine girin.

"Saati otomatik olarak ayarla" özelliğini etkinleştirin.

"Saat dilimi" bölümünü kontrol edin.

"Şimdi eşitle" butonuna basın.

Görev çubuğunun sağ alt köşesinde yer alan tarih ve saat bilgilerini kontrol edin. Eğer bilgiler yanlışsa Windows + I kısayolunu kullanarak ayarları açın. Pencere üzerinden "Zaman ve Dil" kategorisini açın ve ardından "Saati otomatik olarak ayarla" özelliğini aktif edin. "Saat dilimi" bölümünü kontrol edip "Şimdi eşitle" butonuna tıklayın.

VPN'i Devre Dışı Bırakın

Microsoft Mağazası'nın açılmamasının nedeni, bilgisayarınızda yüklü olan VPN yazılımı olabilir. Sorunun VPN yazılımından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için hizmeti geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyebilirsiniz.

Microsoft Store'un Önbelleğini Temizleyin

Windows + R kısayolunu kullanın.

"wsreset.exe" komutunu yazın.

Enter tuşuna basın.

Microsoft Store yazılımının önbelleğinde yer alan bazı dosyalar hasar görmüş olabilir. Bu da programın açılmamasına yol açabilir. Microsoft Mağazası'nın önbelleğini temizlemek için Windows + R klavye kısayolunu kullanabilir ve açılan penceredeki kısma wsreset.exe yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın.

Güncelleme işlemini yapın.

Windows işletim sistemini güncellemek için ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanın. Bu kısayol, Windows ayarlarının açılmasını sağlar. Ayarlar penceresi üzerinden "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini açın.

Yeni bir güncelleme olup olmadığını öğrenmek için "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın. Son olarak güncelleme işlemini yapın. Eğer bu yöntem, sorunun düzelmesini sağlamadıysa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

Sorun Giderme Aracını Kullanın

Windows + I kısayoluyla ayarları açın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Sorun Gider" sekmesine tıklayın.

"Ek sorun gidericiler" yazısına tıklayın.

"Windows Mağazası Uygulamaları" butonuna basın.

"Sorun gidericiyi çalıştır" butonuna tıklayın.

Windows işletim sistemiyle beraber gelen sorun giderme aracını kullanabilirsiniz. Bu aracı kullanmak için Windows + I kısayoluyla ayarlar penceresini açın ve ardından "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Sorun Gider" sekmesine girin.

"Ek sorun gidericiler" yazısına tıklayın. Açılan liste üzerinden "Windows Mağazası Uygulamaları" butonuna basın. Son olarak "Sorun gidericiyi çalıştır" seçeneğini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Microsoft Store'u Sıfırlayın

Windows + I tuşlarına basın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Listeden Microsoft Store'u bulun ve üzerine tıklayın.

"Gelişmiş seçenekler" seçeneğini seçin.

"Sıfırla" butonuna basın.

Yukarıda yer alan yöntemler işe yaramadıysa Microsoft Store uygulamasını sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bunun için Windows + I tuşlarına basarak ayarları görüntüleyin ve Uygulamalar kategorisini açın. Liste üzerinden Microsoft Store'u bulup üzerine tıklayın. "Gelişmiş seçenekler" seçeneğini seçin. Son olarak "Sıfırla" butonuna basın.

Bu yazıda Microsoft Store açılmıyor, çözüm yolları neler sorusunu yanıtladık. Eğer problemi farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Ayrıca mobil cihazlar için geliştirilen uygulamaları ve oyunları bilgisayarınızda çalıştırmak isterseniz en iyi Android emülatörleri listesine göz atabilirsiniz.