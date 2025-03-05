Kötü niyetli kişiler, sosyal medya hesaplarını hedefleyebiliyor. Siz de eğer bu konuda bir mağduriyet yaşıyorsanız muhtemelen Facebook hesabım çalındı, nasıl geri alabilirim gibi soruların yanıtını merak ediyorsunuzdur.

Bu rehberde çalınan Facebook hesabını geri almanın yollarını, hesabın neden çalındığını ve gelecekte bu durumdan nasıl korunacağınızı adım adım anlatacağız.

Facebook Hesabı Neden Çalınır?

Öncelikle, "Neden benim başıma geldi?" diye düşünmeyin. Facebook hesaplarının çalınmasının birçok farklı nedeni olabilir. İşte en yaygın olanları:

Zayıf Şifreler: "123456", "password" veya doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir şifreler kullanmak, hesabınızın kolayca çalınmasına yol açar.

"123456", "password" veya doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir şifreler kullanmak, hesabınızın kolayca çalınmasına yol açar. Oltalama (Phishing) Saldırıları: Sahte Facebook giriş sayfaları veya e-postalar aracılığıyla kullanıcı adı ve şifrenizi ele geçirmeye yönelik dolandırıcılık yöntemleridir.

Sahte Facebook giriş sayfaları veya e-postalar aracılığıyla kullanıcı adı ve şifrenizi ele geçirmeye yönelik dolandırıcılık yöntemleridir. Kötü Amaçlı Yazılımlar: Bilgisayarınıza veya telefonunuza bulaşan virüsler veya casus yazılımlar, Facebook giriş bilgilerinizi çalabilir.

Bilgisayarınıza veya telefonunuza bulaşan virüsler veya casus yazılımlar, Facebook giriş bilgilerinizi çalabilir. Herkese Açık Wi-Fi Ağları: Güvenli olmayan, halka açık Wi-Fi ağları üzerinden Facebook'a giriş yapmak, bilgilerinizi risk altında bırakabilir.

Güvenli olmayan, halka açık Wi-Fi ağları üzerinden Facebook'a giriş yapmak, bilgilerinizi risk altında bırakabilir. Üçüncü Taraf Uygulamalar: Facebook hesabınızla giriş yaptığınız güvenilir olmayan uygulamalar, hesabınıza erişim sağlayabilir.

Facebook Hesabım Çalındı, Ne Yapmalıyım?

Hemen Şifrenizi Değiştirin: Eğer hesabınıza hâlâ erişebiliyorsanız ilk olarak şifrenizi değiştirin. Güçlü ve benzersiz bir şifre seçmeye özen gösterin. Facebook'a Bildirin: Facebook'un yardım merkezine gidin ve "Hesabım Ele Geçirildi" seçeneğini tıklayın. Facebook, hesabınızı geri almanız için size yol gösterecektir. [Image of Facebook Yardım Merkezi] E-posta ve Telefon Numaranızı Kontrol Edin: Çalınan hesap genellikle e-posta ve telefon numarası değiştirilerek tamamen ele geçirilir. Eğer bu bilgiler değiştirildiyse, Facebook'a bildirimde bulunurken bu durumu belirtin. Arkadaşlarınızdan Yardım İsteyin: Facebook, "güvenilir arkadaşlar" özelliği sayesinde hesabınızı geri almanıza yardımcı olabilir. Eğer bu özelliği aktif ettiyseniz, arkadaşlarınızdan destek isteyin. Hesabınızdaki Şüpheli Hareketleri İnceleyin: Hesabınızı geri aldığınızda, profilinizi, paylaşımlarınızı ve mesajlarınızı kontrol edin. İzinsiz paylaşımlar veya mesajlar varsa silin ve arkadaşlarınızı uyarın. Cihazlarınızı Kötü Amaçlı Yazılımlara Karşı Tarayın: Bilgisayarınızı ve telefonunuzu güvenilir bir antivirüs programı ile tarayarak kötü amaçlı yazılımları temizleyin. İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Aktif Edin: Hesabınızı geri aldıktan sonra yapmanız gereken en önemli şeylerden biri iki faktörlü kimlik doğrulamayı aktif etmek. Bu özellik, şifreniz ele geçirilse bile hesabınızın güvenliğini önemli ölçüde artırır.

Çalınan Facebook Hesabı Nasıl Geri Alınır?

Facebook, çalınan hesapları geri almak için çeşitli yöntemler sunar. İşte deneyebileceğiniz bazı yollar:

Daha önce Facebook hesabınıza giriş yaptığınızda cihazdan Facebook Hacked sayfasını ziyaret edin.

ziyaret edin. "Hesabım Bir Başkasının Eline Geçti" butonuna tıklayın.

Telefon numaranızı veya e-posta adresinizi yazıp "Devam" butonuna tıklayın.

"Geri Al" butonuna basın.

Eğer bu sorunu çözmediyse Facebook Yardım sayfasını ziyaret edin.

ziyaret edin. "Başka birisi hesabıma erişim elde etti" seçeneğini seçin.

Soruları cevaplayın.

Geri Alınan Hesabın Gelecekte Yine Çalınmaması İçin Ne Yapılmalı?

Hesabınızı geri almak önemli bir adım, ancak asıl önemli olan gelecekte aynı durumla karşılaşmamak için önlemler almak. İşte dikkat etmeniz gerekenler:

Güçlü ve Benzersiz Şifreler Kullanın: Her hesabınız için farklı ve karmaşık şifreler oluşturun. Şifre yöneticisi uygulamaları kullanmak işinizi kolaylaştırabilir.

Her hesabınız için farklı ve karmaşık şifreler oluşturun. kullanmak işinizi kolaylaştırabilir. İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Aktif Edin: Bu özellik, hesabınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Mutlaka aktif edin!

Bu özellik, hesabınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Mutlaka aktif edin! Oltalama Saldırılarına Karşı Dikkatli Olun: Şüpheli e-postalara ve bağlantılara tıklamayın. Facebook'tan geliyormuş gibi görünen her e-postaya güvenmeyin.

Şüpheli e-postalara ve bağlantılara tıklamayın. Facebook'tan geliyormuş gibi görünen her e-postaya güvenmeyin. Herkese Açık Wi-Fi Ağlarından Kaçının: Mümkünse güvenli olmayan Wi-Fi ağları üzerinden Facebook'a giriş yapmayın.

Mümkünse güvenli olmayan Wi-Fi ağları üzerinden Facebook'a giriş yapmayın. Uygulama İzinlerini Kontrol Edin: Facebook hesabınızla giriş yaptığınız uygulamaların izinlerini düzenli olarak kontrol edin ve gerekmeyen izinleri kaldırın.

Facebook hesabınızla giriş yaptığınız uygulamaların izinlerini düzenli olarak kontrol edin ve gerekmeyen izinleri kaldırın. Facebook Güvenlik Ayarlarınızı Gözden Geçirin: Facebook'un güvenlik ayarlarını düzenli olarak kontrol edin ve gizlilik ayarlarınızı güçlendirin. [Image of Facebook Güvenlik Ayarları]

Facebook'un güvenlik ayarlarını düzenli olarak kontrol edin ve gizlilik ayarlarınızı güçlendirin. [Image of Facebook Güvenlik Ayarları] Cihazlarınızı Güvende Tutun: Bilgisayarınızı ve telefonunuzu güncel tutun ve güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanın.

Facebook Hesabının Güvenliğini Zayıflatan Faktörler Neler?

Facebook hesabınızın güvenliğini zayıflatan birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan bazıları kullanıcı kaynaklı hatalar, bazıları ise sistem kaynaklı güvenlik açıkları olabilir. İşte en yaygın zayıflatan faktörler: