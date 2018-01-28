Adapticons ile uygulama simgelerini dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
Adapticons uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdaki uygulamaların ikonlarını değiştirebilirsiniz.
Akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz uygulamaların simgeleri, kullandığınız temayla uyumlu olarak yuvarlak veya kare şeklinde oluyor. Bunu özelleştirmek isteyen kullanıcılara yönelik hazırlanan Adapticons uygulaması, uygulama simgelerini dilediğiniz gibi özelleştirme işlevleri sunuyor. Kare, yuvarlak, üçgen, altıgen, yuvarlatılmış kare ve daha birçok şekli uygulamalara ayrı ayrı atayabileceğiniz Adapticons uygulamasında, ilgili ikonun arka plan rengini de değiştirebilirsiniz.
Yüklediğiniz uygulamaların ikonlarını dilediğiniz gibi değiştirerek kendi ikon paketlerinizi oluşturabileceğiniz uygulamada, galerideki fotoğraflarınızdan da seçim yapabilmeniz mümkün. Google, Samsung ve diğer launcher uygulamalarında kullanılan ikonları kullanabileceğiniz, arka plan rengini ve çerçeve kalınlığını dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz Adapticons uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Uygulamanın sağladığı özelliklerin tamamını kullanmak için belirli bir ücret karşılığında Premium sürümünü kullanabiliyorsunuz.
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