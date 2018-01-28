Adapticons uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdaki uygulamaların ikonlarını değiştirebilirsiniz.

Akıllı telefonlarınıza yüklediğiniz uygulamaların simgeleri, kullandığınız temayla uyumlu olarak yuvarlak veya kare şeklinde oluyor. Bunu özelleştirmek isteyen kullanıcılara yönelik hazırlanan Adapticons uygulaması, uygulama simgelerini dilediğiniz gibi özelleştirme işlevleri sunuyor. Kare, yuvarlak, üçgen, altıgen, yuvarlatılmış kare ve daha birçok şekli uygulamalara ayrı ayrı atayabileceğiniz Adapticons uygulamasında, ilgili ikonun arka plan rengini de değiştirebilirsiniz.