Windows 10 Görev Çubuğu Kişiselleştirme Nasıl Yapılır? - Windows 10 kullanıcılarının hayat taşı haline gelen Görev Çubuğu aslında pek çok özelleştirmeye ve kişiselleştirmeye imkan sunuyor. Eğer siz de bu alanı istediğiniz doğrultuda özelleştirebilmek istiyorsanız, bu yazımızda görev çubuğu kişiselleştirme yöntemleri hakkında merak ettiğiniz bazı detayları sizlere aktaracağız.

Burada yer alan yöntemlerle birlikte görev çubuğunun yerini değiştirebilir, gizleyebilir, küçültebilir, büyültebilir ya da rengini istediğiniz doğrultuda güncelleyebilirsiniz. Yalnızca birkaç saniyenizi alacak bu işlemleri nasıl yapabileceğinizi bu yazıda sizlere aktaracağız.

Windows 10 Görev Çubuğu Kişiselleştirme

Peki görev çubuğunda ne gibi değişiklikler yapabilirsiniz?

1- Görev Çubuğunun Yerini Değiştirme

Görev Çubuğu'nun üstüne sağ tıklayın. En altta yer alan 'Görev Çubuğu Ayarları' yazısına basın. 'Görev Çubuğunu Kilitle' yazısının altındaki baloncuğu kapatın. Ana ekrana dönün. Görev Çubuğu'nu basılı tutarak sağa, sola, üste sürükleyin.

2- Görev Çubuğunu Gizleme

Görev Çubuğu'nun üstüne sağ tıklayın. En altta yer alan 'Görev Çubuğu Ayarları' yazısına basın. 'Masaüstü Modunda Görev Çubuğunu Otomatik Gizle' yazısının altındaki baloncuğu açın. Ana ekrana dönün. Görev Çubuğu gizlenecektir. Görev Çubuğu'nu görmek için imleci aşağı sürükleyin.

3- Görev Çubuğunu Küçültme

Görev Çubuğu'nun üstüne sağ tıklayın. En altta yer alan 'Görev Çubuğu Ayarları' yazısına basın. 'Küçük Görev Çubuğu Düğmeleri Kullan' yazısının altındaki baloncuğu açın. Ana ekrana dönün. Görev Çubuğu küçülecekir.

4- Görev Çubuğunun Rengini Değiştirme

Ayarlara gidin. Kişiselleştirme menüsüne tıklayın. Renkler menüsüne tıklayın. Bir renk seçin. Altta yer alan 'Başlat, Görev Çubuğu ve İşlem Merkezi' kutucuğunu onaylayın. Ana ekrana dönün.

5- Görev Çubuğuna Uygulama Ekleme