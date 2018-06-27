BisikletimVBen uygulaması Android cihazlarınızdan kullanabileceğiniz bir antrenman ve sosyalleşme uygulaması olarak öne çıkıyor.

Vestel tarafından bisikletin kullanımının yaygınlaşması ve bisiklet sürücülerinin işini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen BisikletimVBen uygulaması, sağlık uygulamalarında bulunan çeşitli özellikleri sizlere sunuyor ve aynı zamanda bir sosyalleşme platformu niteliği taşıyor. Bisikletinizle kaç km pedal çevirdiğinizi, bu egzersizin vücudunuzdaki değişimini ve seviyenizi inceleyebileceğiniz uygulamada, kendi rotalarınızı oluşturarak antrenmana başlayabileceğiniz gibi arkadaşlarınızın oluşturduğu rotaları da takip edebilirsiniz.

Bisiklet arkadaşlarınızla grup kurarak onlarla çeşitli aktiviteler gerçekleştirebileceğiniz BisikletimVBen uygulaması, aynı zamanda etkinlikler sayfasında da çeşitli etkinlikler oluşturmanızı ve katılmanızı sağlıyor. Bisiklet haritası özelliğiyle kiralama noktaları, park noktaları, iskele, toplu taşıma, tamirciler ve bisiklet dostu işletmeler gibi yerleri harita üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri