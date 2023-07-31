beIN Connect Üyelik İptali Nasıl Yapılır?

beIN Connect, dünya ve Türkiye’de hizmet veren bir dijital içerik izleme platformudur. Bu platform hizmetlerini abonelik sistemiyle vermektedir. beIN Connect platformu kullanıcılarına birçok film, dizi ve farklı içerikler sunuyor.

Platform aynı zamanda futbol ve birçok spor müsabakalarını da yayınlıyor. Dünyanın en çok izlenen showları, dizleri ve filmleri beIN Connect platformu üzerinden yayınlanmaktadır. Ayrıca bu platform sayesinde futbolseverler, Süper Lig ve diğer liglerdeki maçları da izleme imkanına sahip oluyor.

beIN Connect Paketleri Nelerdir?

beIN Connect platformu kullanıcılarının ilgi alanlarını göz önünde bulundurarak farklı içeriklerden oluşan özel paketler hazırlıyor. Her pakette farklı içerikler yer alıyor. Her paketin içeriği farklı olduğu için fiyatta da farklılıklar gözlenmektedir. BeIN Connect paketleri şu şekildedir:

1. Taraftar Paketleri

Taraftar paketleri; Süper Lig’te yalnızca kendi takımının maçlarını izlemek isteyen taraftarlara sunulan paketlerdir. Taraftar paketlerinin fiyatları diğerlerine göre daha uygundur. beIN Connect aboneleri yalnızca seçmiş oldukları takımın maçlarını izleyebilir.

2. Spor Ekstra Paketi

beIN Connect platformu, dünyadaki birçok spor müsabakasını yayınlıyor. Platform üzerinden yayınlanan spor müsabakalarını izlemek için Spor Ekstra Paketi’ne abone olmanız gerekiyor. Abonelik içinde belirli miktarda ücret ödenmektedir.

3. beIN Connect Eğlence Paketi

Spor müsabakalarının dışında başka içerik izlemek isteyenler için beIN Connect Eğlence Paketi oluşturulmuştur. beIN Connect Eğlence Paketi’ne abone olan kullanıcılar, spor müsabakalarını izlemek istediğinde ek ödeme yapmak zorundadır.

4. Süper Lig Paketi

Türkiye’de beIN Connect platformunda en çok tercih edilen paketler arasında Süper Lig Paketi yer alıyor. Bu pakete abone olan kullanıcılar Süper Lig’in tüm maçlarını izleyebilir.

beIN Connect Üyelik İptali

beIN Connect, yukarıda bahsettiğimiz üzere abonelik sistemiyle hizmet veren bir platformdur. Dolayısıyla platform üzerinden üyeliğin iptali çok basittir. Kullanıcı dilediği zaman üyeliğini iptal edebilir.

beIN Connect paketlerine aboneliği sonlandırmak için sağ üst köşede konumlanan “Profilim” sekmesi üzerinden “Paketlerim” alanına tıklanmalıdır. Daha sonra “İptal” butonu seçilerek işlem tamamlanır.

Dijital içerik platformları karşılaştırıldığında sizce beIN Connect başarılı mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.