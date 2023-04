Motivasyonunuzu Artıracak En İyi Spor Filmleri

Bazı filmler vardır sizi gece 3’te koşuya çıkarır, yıllık spor salonu üyeliği aldırır. Ayna karşısında gölge boksu yaptığınız veya şınav çekmeye başladığınız geceleri hatırlıyor musunuz? İşte bu yazımızda tam olarak bu tarz filmlere değineceğiz.

Gelmiş Geçmiş En İyi Spor Filmleri

Rocky (1976)

Elbette başlığı okuduğunuzda aklınıza gelen ilk film buydu değil mi? Şüphesiz ki Rocky gelmiş geçmiş en iyi spor filmlerinden biridir. (Hatta en iyisi.) Aynı zamanda dram yönü de kuvvetli olan bu film tekrar tekrar izlenebilecek bir klasiktir. Büyük bir motivasyona ihtiyacınız varsa Rocky’den başlayabilirisiniz.

Tür : Dram, Spor

: Dram, Spor Oyuncular : Sylvester Stallone, Talia Shire

: Sylvester Stallone, Talia Shire IMDB Puanı: 8.1

Raging Bull (1980)

Martin Scorsese tarafından çekilen ve Robert De Niro'nun başrolünü üstlendiği bu film biyografik niteliktedir. Jake LaMotta’yı canlandıran Robert De Niro bu filmdeki performansıyla adeta parlamıştır. En iyi Robert De Niro filmlerinden biri olan Raging Bull mutlaka izlenmesi gereken yapımlardan biridir.

Tür : Biyografi, Spor

: Biyografi, Spor Oyuncular : Robert De Niro, Cathy Moriarty

: Robert De Niro, Cathy Moriarty IMDB Puanı: 8.2

The Karate Kid (1984)

Daniel LaRusso'nun hayatının anlatıldığı bu film en ikonik eserlerden bir tanesidir. 80’lere damgasına vuran bu filmi hem ülkemizde hem de globalde pek çok kişiyi karate kursuna göndermiş bir yapımdır. Okulda ve mahallede karşılaştığı zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan bir gencin karate öğrenerek kendine güvenini kazanmasını konu olan bu film kesinlikle motivasyonunuzu artıracak.

Tür : Aksiyon, Dram

: Aksiyon, Dram Oyuncular : Ralph Macchio, Pat Morita

: Ralph Macchio, Pat Morita IMDB Puanı: 7.3

White Men Can’t Jump (1992)

Tam bir 90’lar komedisi olan White Men Can’t Jump ülkemizde “Beyazlar Beceremez” ismiyle de biliniyor. Beyaz bir adam ile siyah bir adamın takım olarak para kazanmak için ekip oldukları bu filmde işler pek de beklenildiği gibi gitmez. 2023 yılında bu filmin bir de remake versiyonu yayınlandı. Komedi dozu yüksek olan bu filmde hem gaza geleceksiniz hem de bol bol kahkaha atacaksınız.

Tür : Komedi, Spor

: Komedi, Spor Oyuncular : Wesley Snipes, Woody Harrelson

: Wesley Snipes, Woody Harrelson IMDB Puanı: 6.7

Hoop Dreams (1994)

Sadece bir spor filmi olarak değil bir belgesel olarak da harika bir yapım olan Hoop Dreams 2 gencin basketbol kariyeri yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor. Bu film sadece basketboldan da ibaret değil. Sosyal sınıf ayrımcılığı, yoksulluk, ırkçılık ve Amerika'daki eğitim sisteminin sorunları gibi birçok toplumsal konuya değinen bu film sadece motivasyon arayanlar için değil aynı zamanda bu tarz toplumsal meselelere de ilgi duyanlar için ideal bir yapımdır.

Tür : Belgesel, Spor

: Belgesel, Spor Oyuncular : William Gates, Arthur Agee

: William Gates, Arthur Agee IMDB Puanı: 8.3

The Wrestler (2008)

Özünde bir dram filmi olan The Wrestler pek çok açıdan da umut vadeden bir eserdir. Eski bir profesyonel güreşçi olan Randy "The Ram" Robinson'un hikayesinin anlatıldığı bu yapım eleştirmenlerden ve izleyicilerden olumlu eleştiriler almıştır. Film, güreş dünyasının perde arkasında neler olabileceğini gösterirken aynı zamanda insanların geçmişleriyle yüzleşmesinin zorluklarını apaçık bir biçimde gösteriyor.

Tür : Dram, Spor

: Dram, Spor Oyuncular : Mickey Rourke, Marisa Tomei

: Mickey Rourke, Marisa Tomei IMDB Puanı: 7.9

Ali (2001)

En iyi Will Smith filmlerinden biri olan Ali, adından da anlaşılacağı üzere ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatını anlatır. Will Smith'in performansı oldukça dikkat çekmiştir. Will Smith bu film sayesinde birçok ödül kazanmıştır.

Tür : Biyografi, Spor

: Biyografi, Spor Oyuncular : Will Smith, Jamie Foxx

: Will Smith, Jamie Foxx IMDB Puanı: 6.8

Million Dollar Baby (2004)

Clint Eastwood'un yönettiği ve başrolde yer aldığı bu film bir boks antrenörünün ve onun kadın sporcusunun kariyerini konu alır. Clint Eastwood'un canlandırdığı kişi pek çok sporcuyu şampiyon yapmış oldukça tecrübeli bir antrenördür. Genç boksör kadın ise kariyerinin çok başındadır ve öğrenmesi gereken pek çok şey vardır. Film ilerledikçe yapımın tonu daha da ağırlaşır ve dramatik bir takım olaylar seyircinin yüzüne tokat gibi vurur. Bu dokunaklı filmi muhakkak izlemelisiniz.

Tür : Dram, Spor

: Dram, Spor Oyuncular : Clint Eastwood, Hilary Swank

: Clint Eastwood, Hilary Swank IMDB Puanı: 8.1

The Fighter (2010)

Gerçek bir hikayeden esinlenen bu yapımda boksör Micky Ward'ın hayatı konu alınmıştır. Micky, boks kariyerinde ilerlemeye çalışırken aynı zamanda ailesiyle de uğraşmak zorundadır. Kardeşi Dicky Eklund, eski bir boksör olup Micky'e antrenörlük yapmaktadır. Micky, ailesinin desteği ve yeni antrenörü Charlene'in yardımıyla boks kariyerinde başarılı olmak için mücadele eder.

Tür : Biyografi, Spor

: Biyografi, Spor Oyuncular : Mark Wahlberg, Christian Bale

: Mark Wahlberg, Christian Bale IMDB Puanı: 7.8

Warrior (2011)

İki kardeşin hikayesinin anlatıldığı bu film en iyi Tom Hardy filmlerinden biridir. İki kardeşin bir MMA yarışmasında karşı karşıya gelmeleri konu alınmıştır. Film; aile bağları, kardeşlik, sadakat ve başarı gibi temaları işler. Aynı zamanda dövüş sahneleri son derece gerçekçidir.

Tür : Aksiyon, Drama

: Aksiyon, Drama Oyuncular : Tom Hardy, Joel Edgerton

: Tom Hardy, Joel Edgerton IMDB Puanı: 8.2

Creed (2015)

Rocky’nin adeta ruhani devamı niteliğinde olan Creed, Apollo Creed'in oğlu Adonis "Donnie" Johnson Creed'i konu alır. Rocky Balboa ile tanışan Adonis müsabakalara hazırlanır. Rocky Balboa tarafından eğitilen Adonis tıpkı babası gibi büyük bir boksör olmak ister. Rocky hayranlarının muhakkak izlemesi gereken bir seri olan Creed, pek çok açıdan muhteşem bir film.

Tür : Drama, Spor

: Drama, Spor Oyuncular : Michael B. Jordan, Sylvester Stallone

: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone IMDB Puanı: 7.6

En iyi spor filmlerine değindik. Spor filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori spor filminiz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.