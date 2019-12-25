Eşsiz tasarımlara sahip onlarca savaş kahramanı ile RPG savaşlarında kullanabileceğiniz yüzlerce objeyi üreteceğiniz Boss Clicker, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olara hizmet veren sıra dışı bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı savaşçılardan yararlanarak kostüm ve silahlara ulaşabilmek için çeşitli süreçlerden geçmek ve zorlu görevleri tamamlayarak hedefe ulaşmaktır. Savaşçılara tıkladıkça yeni savaş ekipmanları ve kostümler gelmektedir.

Ne kadar çok tıklarsanız o kadar fazla malzemeye sahip olabilir ve RPG öğelerine ulaşabilirsiniz. Sizi durdurmak isteyen şeytani güçlerle savaşarak yeni savaş aletlerinin kilidini açabilir ve rakiplerinizle nefes kesen bir mücadelenin içine girebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu sayesinden sıkılmadan oynayacağınız ve bağımlısı olacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemini içeren tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Boss Clicker, 100 binden fazla oyuncu tarafından benimsenen eğlenceli bir oyundur.