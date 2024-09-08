Black Myth: Wukong Boss Donma Problemi Nasıl Çözülür?

2024 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Black Myth: Wukong muhteşem bir çıkış yaptı ve rekor üstüne rekor kırdı. Bizlere benzersiz bir aksiyon oyunu deneyimi sunan Black Myth: Wukong’da oldukça ilginç bir hata keşfedildi. Black Myth: Wukong boss donma sorunu bazı oyuncuların epey canını sıktı. Gelin bu sorun neyden kaynaklanıyor ve nasıl çözülüyor sizler için anlatalım.

Black Myth: Wukong Boss Donma Problemi

Öncelikle belirtmekte fayda var ki Black Myth: Wukong epey yüksek inceleme puanları aldı. Pek çok kişi de oyunu satın aldı ve boss donma sorunu ile karşı karşıya kaldı. Peki incelemeyi yapan kişiler neden bu durumdan bahsetmediler? Cevap sizi oldukça şaşırtacak çünkü bu sıkıntıyı genellikle ana dili İngilizce olmayan oyuncular yaşıyor. Evet, bu sorunun kaynağı bilgisayarınızın dili İngilizce olmadığı için başınıza geliyor olabilir.

Black Myth: Wukong boss donma sorunu oldukça ilginç bir hata ve çözümü de epey beklenmedik bir şekilde gerçekleşiyor. Bilgisayarınızın dilini İngilizce yaparak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Gelin sizler için bu işlemi tek tek anlatalım.

Black Myth: Wukong Boss Takılma Sorunu Nasıl Çözülür?

Windows 10 için

Sol altta bulunan Windows logosuna (başlangıç düğmesi) tıklayın

(başlangıç düğmesi) tıklayın Ayarları (dişli çark simgesi) seçin

(dişli çark simgesi) seçin Zaman ve Dil yazısına tıklayın

yazısına tıklayın Ardından Dil ’i seçin

’i seçin Windows görüntülenme dili yazan yerin altında bulunan Türkçe kısmını İngilizce olarak değiştirin.

Windows 11 için

Sol altta bulunan Windows logosuna (başlangıç düğmesi) tıklayın

(başlangıç düğmesi) tıklayın Ayarları (dişli çark simgesi) seçin

(dişli çark simgesi) seçin Saat & dili yazısına tıklayın.

yazısına tıklayın. Açılan yeni pencerede Dil & bölgesi 'ni seçin

'ni seçin Windows görüntüleme dili menüsünden İngilizce’yi seçin

Bu şekilde bilgisayarınızın dilini İngilizce olarak ayarladığınız zaman Black Myth: Wukong boss donma sorununu yüksek ihtimalle çözmüş olacaksınız. Böylece oyun deneyiminiz baltalanmayacak ve zorlu düşmanlar ile hatasız bir şekilde dövüşmekten keyif alabileceksiniz.

İleride bu durum yamalar ve güncelleştirmeler ile çözülür mü bilemiyoruz ancak oyunu satın aldıysanız ve beklemek istemiyorsanız bu yöntem işinize yarayabilir. En iyi grafikli oyunlardan biri olan Black Myth: Wukong’da böylesi bir sorunla karşılaşmayı elbette kimse beklemiyordu. Neyse ki basit bir yöntem ile bu sorunun üstesinden gelebiliyoruz.

Black Myth: Wukong boss donma probleminin nasıl çözüleceği ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? Black Myth: Wukong boss donma problemini bu yöntemle çözmeyi başardınız mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.