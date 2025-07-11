Rematch Benzeri Oyunlar
Arcade futbolu seviyorsanız, Rematch benzeri oyunlar listesi tam size göre. Rocket League, UFL ve diğer alternatifleri detaylı incelemelerle keşfedin.
Rematch, Sloclap tarafından geliştirilen ve Kepler Interactive tarafından yayımlanan, 19 Haziran 2025 tarihinde piyasaya sürülen bir spor oyunudur. Oyunun çıkışıyla birlikte Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmesi, geniş bir oyuncu kitlesine hızla ulaşmasını sağladı. Oyun, ilk haftasında 1 milyonun üzerinde satış ve 3 milyon farklı oyuncuya ulaşarak etkileyici bir başarı yakaladı.
Rematch, geleneksel futbol simülasyonlarına kıyasla "arcade" yapısıyla dikkat çekiyor. Oyuncuların üçüncü şahıs bakış açısıyla, 5'e 5 online maçlarda sadece kendi karakterlerini kontrol etmeleri, oyunu dinamik ve akıcı kılıyor.
Rematch'i bu kadar popüler yapan temel özellikler şunlardır:
- Akıcı Oynanış: Oyunda faul, ofsayt veya VAR gibi duraklamalar bulunmuyor. Bu, kesintisiz ve adrenalin dolu bir futbol deneyimi sunuyor.
- Beceri Odaklı Kontrol: Oyuncuların bireysel yetenekleri, hızlı refleksleri ve anlık kararları maçın gidişatını doğrudan etkiliyor.
- Çapraz Platform Desteği: Farklı cihazlardaki oyuncuların aynı sunucuda buluşabilmesi, geniş bir oyuncu tabanı oluşturuyor.
Eğer Rematch’in sunduğu hızlı, rekabetçi ve geleneksel olmayan futbol deneyimini seviyorsanız, piyasada Rematch benzeri oyunlar bulmak mümkün. Peki, Rematch’e alternatif olarak hangi oyunları deneyebilirsiniz?
Rematch Benzeri Oyunlar
- Rocket League
- EA Sports FC 25 (Rush Modu)
- Football Heroes League
- Soccer Slammers
- Sociable Soccer
- Legendary Eleven
- Super Buckyball Tournament
- Street Power Football
- UFL
1. Rocket League
Rematch ile en çok karşılaştırılan oyunlardan biridir. Her iki oyun da duvarlı bir arenada küçük ölçekli (1v1'den 4v4'e kadar) futbol maçları sunar. Rocket League'de roket motorlu araçlar kontrol edilse de, oyunun hızlı temposu, arenadaki rekabetçi yapısı ve yoğun öğrenme eğrisi Rematch'e benzer bir deneyim sunar.
2. EA Sports FC 25 (Rush Modu)
Geleneksel EA Sports FC serisinin aksine, Rematch'in hızlı ve kesintisiz yapısına en yakın deneyimi "Rush" modu sunar. Bu modda, oyuncular daha küçük sahalarda 5v5 maçlar yapar ve her oyuncu sadece tek bir sporcuyu kontrol eder.
EA Sports FC 26'nın Çıkış Tarihi Sızdırıldı
Futbol oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği EA Sports FC 26 için ön sipariş ödülleri internete sızdı. Üstelik henüz resmi çıkış tarihi bile açıklanmamışken.
3. Football Heroes League
Bu oyun, Rematch'e alternatif olarak gösterilen arcade tarzı futbol oyunlarından biridir. Süper güçlerle donatılmış kahramanlarla hızlı ve takım tabanlı bir deneyim sunar.
FC 25'in Rakibi Ücretsiz Futbol Oyunu Erken Erişimden Çıkıyor
EA Sports FC 25'in rakibi Football Heroes League isimli ücretsiz futbol oyununun erken erişimden ne zaman çıkacağı belli oldu. İşte detaylar!
4. Soccer Slammers
Arcade tarzı, hızlı tempolu ve kuralsız 2'ye 2 futbol maçları sunar. FIFA gibi simülasyon oyunlarından farklı olarak, Soccer Slammers hızlı ve sade bir eğlence sunmasıyla Rematch'in arcade yapısına benzer.
Android İçin En İyi Futbol Uygulamaları
Android telefon ve tabletlerde kullanılabilecek en iyi futbol uygulamaları neler sorusunun yanıtını mı merak ediyorsunuz? İşte bu konudaki en iyi uygulamalar!
5. Sociable Soccer
Bu oyun, hızlı ve sezgisel oynanışa sahip, lisanslı bir arcade aksiyon futbol oyunudur. Rematch gibi sade ve akıcı bir futbol deneyimi arayanlar için uygun bir alternatiftir.
6. Legendary Eleven
Retro tarzda bir arcade futbol deneyimi sunan Legendary Eleven, Rematch gibi aksiyon odaklı bir oynanışa sahiptir.
En İyi Nintendo Switch Futbol Oyunları
Futbol oynamayı sevenler, Nintendo Switch deneyim ve heyecanını yaşayabilirler. İşte sizlere keyifli deneyim yaşatacak en iyi Nintendo Switch futbol oyunları!
7. Super Buckyball Tournament
Bu çok oyunculu spor oyunu, benzersiz süper güçlere sahip karakterlerle hızlı tempolu maçlar sunar. Gerçek zamanlı fizik tabanlı oynanışı ve yoğun beceri gerektiren yapısıyla Rematch'in rekabetçi ruhuna yakın bir deneyim sağlar.
Android İçin En İyi Futbol Uygulamaları
Android telefon ve tabletlerde kullanılabilecek en iyi futbol uygulamaları neler sorusunun yanıtını mı merak ediyorsunuz? İşte bu konudaki en iyi uygulamalar!
8. Street Power Football
Bu oyun, sokak futboluna odaklanan bir yaklaşıma sahiptir. Hızlı ve şık hareketlere dayalı, bireysel becerilerin ön plana çıktığı bir oynanış sunar.
Mutlaka İzlenmesi Gereken En İyi Futbol Animeleri
Heyecan, rekabet ve unutulmaz karakterlerin yer aldığı en iyi futbol animeleri listesi hazırladık. İşte futbol temalı anime önerileri!
9. UFL
UFL, UFL, daha geleneksel ve takım tabanlı bir futbol simülasyonu olarak tanımlanmaktadır. Rematch'in aksine, daha stratejik ve gerçekçi bir deneyim sunar.
EA FC'nin En Büyük Rakibi: UFL'nin İkinci Açık Betası İçin Tarih Verildi!
EA Sports FC rakibi UFL’in ikinci açık betası PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için duyuruldu. İşte detaylar!
Rematch, futbol oyunlarına yeni ve heyecan verici bir soluk getirdi. Geleneksel kuralları bir kenara bırakarak saf eğlenceye odaklanan bu oyun, çevrimiçi rekabeti seven oyuncular için harika bir seçenek. Peki, listelediğimiz Rematch benzeri oyunlar arasında sizin favoriniz hangisi? Deneyimlerinizi ve farklı önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşarak oyun topluluğuna katkıda bulunabilirsiniz!