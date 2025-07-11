Rematch, Sloclap tarafından geliştirilen ve Kepler Interactive tarafından yayımlanan, 19 Haziran 2025 tarihinde piyasaya sürülen bir spor oyunudur. Oyunun çıkışıyla birlikte Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmesi, geniş bir oyuncu kitlesine hızla ulaşmasını sağladı. Oyun, ilk haftasında 1 milyonun üzerinde satış ve 3 milyon farklı oyuncuya ulaşarak etkileyici bir başarı yakaladı.

Rematch, geleneksel futbol simülasyonlarına kıyasla "arcade" yapısıyla dikkat çekiyor. Oyuncuların üçüncü şahıs bakış açısıyla, 5'e 5 online maçlarda sadece kendi karakterlerini kontrol etmeleri, oyunu dinamik ve akıcı kılıyor.

Rematch'i bu kadar popüler yapan temel özellikler şunlardır:

Akıcı Oynanış: Oyunda faul, ofsayt veya VAR gibi duraklamalar bulunmuyor. Bu, kesintisiz ve adrenalin dolu bir futbol deneyimi sunuyor.

Oyunda faul, ofsayt veya VAR gibi duraklamalar bulunmuyor. Bu, kesintisiz ve adrenalin dolu bir futbol deneyimi sunuyor. Beceri Odaklı Kontrol: Oyuncuların bireysel yetenekleri, hızlı refleksleri ve anlık kararları maçın gidişatını doğrudan etkiliyor.

Oyuncuların bireysel yetenekleri, hızlı refleksleri ve anlık kararları maçın gidişatını doğrudan etkiliyor. Çapraz Platform Desteği: Farklı cihazlardaki oyuncuların aynı sunucuda buluşabilmesi, geniş bir oyuncu tabanı oluşturuyor.

Eğer Rematch’in sunduğu hızlı, rekabetçi ve geleneksel olmayan futbol deneyimini seviyorsanız, piyasada Rematch benzeri oyunlar bulmak mümkün. Peki, Rematch’e alternatif olarak hangi oyunları deneyebilirsiniz?

Rematch Benzeri Oyunlar

1. Rocket League

Rematch ile en çok karşılaştırılan oyunlardan biridir. Her iki oyun da duvarlı bir arenada küçük ölçekli (1v1'den 4v4'e kadar) futbol maçları sunar. Rocket League'de roket motorlu araçlar kontrol edilse de, oyunun hızlı temposu, arenadaki rekabetçi yapısı ve yoğun öğrenme eğrisi Rematch'e benzer bir deneyim sunar.

2. EA Sports FC 25 (Rush Modu)

Geleneksel EA Sports FC serisinin aksine, Rematch'in hızlı ve kesintisiz yapısına en yakın deneyimi "Rush" modu sunar. Bu modda, oyuncular daha küçük sahalarda 5v5 maçlar yapar ve her oyuncu sadece tek bir sporcuyu kontrol eder.

3. Football Heroes League

Bu oyun, Rematch'e alternatif olarak gösterilen arcade tarzı futbol oyunlarından biridir. Süper güçlerle donatılmış kahramanlarla hızlı ve takım tabanlı bir deneyim sunar.

4. Soccer Slammers

Arcade tarzı, hızlı tempolu ve kuralsız 2'ye 2 futbol maçları sunar. FIFA gibi simülasyon oyunlarından farklı olarak, Soccer Slammers hızlı ve sade bir eğlence sunmasıyla Rematch'in arcade yapısına benzer.

5. Sociable Soccer

Bu oyun, hızlı ve sezgisel oynanışa sahip, lisanslı bir arcade aksiyon futbol oyunudur. Rematch gibi sade ve akıcı bir futbol deneyimi arayanlar için uygun bir alternatiftir.

6. Legendary Eleven

Retro tarzda bir arcade futbol deneyimi sunan Legendary Eleven, Rematch gibi aksiyon odaklı bir oynanışa sahiptir.

7. Super Buckyball Tournament

Bu çok oyunculu spor oyunu, benzersiz süper güçlere sahip karakterlerle hızlı tempolu maçlar sunar. Gerçek zamanlı fizik tabanlı oynanışı ve yoğun beceri gerektiren yapısıyla Rematch'in rekabetçi ruhuna yakın bir deneyim sağlar.

8. Street Power Football

Bu oyun, sokak futboluna odaklanan bir yaklaşıma sahiptir. Hızlı ve şık hareketlere dayalı, bireysel becerilerin ön plana çıktığı bir oynanış sunar.

9. UFL

UFL, UFL, daha geleneksel ve takım tabanlı bir futbol simülasyonu olarak tanımlanmaktadır. Rematch'in aksine, daha stratejik ve gerçekçi bir deneyim sunar.

Rematch, futbol oyunlarına yeni ve heyecan verici bir soluk getirdi. Geleneksel kuralları bir kenara bırakarak saf eğlenceye odaklanan bu oyun, çevrimiçi rekabeti seven oyuncular için harika bir seçenek. Peki, listelediğimiz Rematch benzeri oyunlar arasında sizin favoriniz hangisi? Deneyimlerinizi ve farklı önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşarak oyun topluluğuna katkıda bulunabilirsiniz!