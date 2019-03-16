Hem Android, hem de İOS sürümleri ile her iki platformda da ücretsiz olarak hizmet veren Decurse-A New Magic Farming Game, evler tasarlayabileceğiniz ve bahçenizde rengarenk çiçekler yetiştirebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, köyünüzü istediğiniz gibi düzenleyerek yeni binalar ve bahçeler inşa etmektir. Üzerine karabulutların çöktüğü büyülü bir köyde bütün olumsuzlukları gidermeli ve köylüler için yeni evler yapmalısınız. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar dekore edebilir ve eşsiz bir köy oluşturabilirsiniz.

Çeşitli meyveler ve sebzeler yetiştirerek kazanç sağlayabilir ve çiçeklerle köyünüzü süsleyebilirsiniz. Size verilen görevleri yerine getirerek altın ve elmas toplayabilirsiniz. Ayrıca ürettiğiniz ürünleri satarak para kazanabilirsiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve onlarca farklı objenin kilidini açabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında klasik kategoride kendisine yer bulan ve bir milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynan Decurse-A New Magic Farming Game, hayalinizdeki köyü inşa edebileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.