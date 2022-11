Fallout New Vegas Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Gelmiş geçmiş en iyi RPG’lerden biri olan Fallout New Vegas gerçekten oyun tarihine iz bırakmış bir oyundur. Fallout serisinin en iyi oyunu olarak gösterilen New Vegas, rol yapma mekanikleriyle, kıyamet sonrası dünyasıyla ve ilginç karakterleriyle hafızamıza kazındı. Uzun süren bir oyun olduğu için ve hikayesi de çok iyi olduğundan ötürü pek çok oyuncu Fallout New Vegas’ı Türkçe oynamak istiyor. Biz de bu yazımızda sizler için Fallout New Vegas Türkçe yama nasıl indirilir, nasıl yüklenir izah edeceğiz.

Fallout New Vegas Türkçe Yama Nasıl İndirilir?

Yama dosyasını indirmek çok kolay. Aşağıdaki “İndir” yazısına tıklayarak kurulum dosyasını indirebilirsiniz. Fallout New Vegas Türkçe yamayı indirdikten sonra kurulum işlemine geçebiliriz.

Fallout New Vegas Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki bağlantıdan Fallout New Vegas Türkçe yamayı indirin.

Winrar dosyasını açın ve kurulum uygulamasını masaüstüne kopyalayın.

Çift tıklayarak açın.

İleri seçeneğine birkaç kez tıklayın.

Manuel Arama yı seçin.

yı seçin. FalloutNVLauncher.exe isimli dosyayı bulun.

isimli dosyayı bulun. İleri diyin ve kurulum işlemini başlatın.

Kısa bir sürenin ardından kurulum işlemi tamamlanacaktır. Fallout New Vegas’ı Türkçe oynayabilirsiniz.

Fallout New Vegas Hakkında

Fallout New Vegas, Obsidian Entertainment tarafından geliştirildi ve Bethesda tarafından 2010 yılında yayınlandı. Fallout serisinin 6. oyunu olan Fallout: New Vegas, diğer oyunlardan farklı bir yapımdı. Fallout markasını zirveye çıkaran bu oyun geniş kitleler tarafından çok beğenildi ve bugün bile hala en iyi RPG’lerden biri olarak gösteriliyor.

Fallout New Vegas’ın konusu da oldukça ilgi çekici. Kafasından vurulup mezara gömülen bir kurye birdenbire gözlerini açar ve hayata döner. Bu kuryeyi oynadığımız Fallout New Vegas’ta hem kendimizi hem de çevremizdeki nükleer kıyamet sonrası dünyayı tanımaya çalışıyoruz.

Vegas bu oyunda oldukça farklı bir şekilde işlenmiş. Nükleer kıyamet bile Günah Şehri’nin içerisindeki kargaşayı dindirememiş. Pek çok farklı NPC ile karşılaşacağımız bu oyunda etrafınızı keşfetmek ve hikayeyi ilerletmek çok keyifli.

Fallout New Vegas Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Daha önce Fallout New Vegas’ı oynamış mıydınız? Fallout New Vegas’ın Türkçe yamasını beğendiniz mi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.