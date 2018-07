Dictator - Rule the World, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Düşmanlarınızla kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda en güçlü diktatör olmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz keyifli bir mobil aksiyon oyunu olan Dictator - Rule the World,, karşınıza çıkan sorulara cevap vererek gidişatı belirlediğiniz ve kuralları koyduğunuz bir oyundur. Muhalefet ile kıyasıya mücadele içerisine girdiğiniz oyunda son derece dikkatli olmalı ve iyi düşünmelisiniz. Stratejik kararlar alarak devrimlerin önüne geçiyor ve 2000'den fazla kritik karara imza atmanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğiniz türden bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim Dictator - Rule the World, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim. Eğer siyaseti ve diplomasiyi seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Kolay oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle Dictator - Rule the World, sizleri bekliyor.

Dictator - Rule the World, oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.