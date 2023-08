Mafia serisi oldukça özel bir seri. Hikayeli TPS oyunu sevenlerin muhakkak oynaması gereken bu seri geçmişten günümüze kadar uzanan köklü bir yapım. Bu seriyi özel yapan en önemli şey ise hiç şüphesiz mafya teması. Mafia serisini oynadıktan sonra fark edeceksiniz ki Mafia benzeri oyunların sayısı epey az.

Bizler de sizler için mafya temasına sahip, Mafia benzeri oyunları listeledik. Eğer bu serinin tüm oyunlarını oynadıysanız ve yeni bir şeyler arıyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacak.

En İyi Mafia Benzeri Oyunlar

L.A. Noire

GTA Serisi

Yakuza Serisi

Empire Of Sin

The Godfather

Sleeping Dogs

Omerta: City of Gangsters

Scarface: The World Is Yours

L.A. Noire

Açık dünyaya sahip, dedektiflik temalı bir oyun arıyorsanız L.A. Noire bakmanız gereken ilk oyunlardan biri. Dönemine göre yüz animasyonları bakımından aşmış bir oyun olan L.A. Noire 2011 yılında çıkmış bir oyun olmasına rağmen günümüzde bile hala oynanabilir durumda.

GTA Serisi

Mafia benzeri oyunlar dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk yapımlar muhtemelen GTA oyunlarıdır. Suç, mafya, banka soygunu, kovalamaca, dram, dolandırıcılık… Mafia serisini çok sevdiyseniz ve halihazırda oynamadığınız GTA oyunları varsa bu yapımları oynamak önceliğiniz olsun.

Yakuza Serisi

Ülkemizde hak ettiği değeri pek göremeyen bir seri olan Yakuza serisi, Mafia severleri memnun edebilecek bir yapımdır. Japonya’da geçen, mafya temalı bir oyun ilginizi çekiyorsa Yakuza oyunları sizi uzun süre boyunca oyalayacaktır. Pek çok oyuna sahip olan bu serinin her bir oyunu oldukça uzun bir deneyim vadediyor.

Empire Of Sin

Romero Games tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Empire Of Sin, RPG öğelerinin bulunduğu bir sıra tabanlı taktik ve strateji oyunudur. İçki yasaklarının geçerli olduğu 1920'ler Chicago'sunda geçen bu oyun baştan aşağıya mafya kokan bir yapım.

The Godfather

Mafya denilince akıllara gelen ilk şey tabii ki de The Godfather filmleridir. Peki The Godfather’ın bir oyunu olduğunu biliyor muydunuz? 2006 yılında piyasaya sürülen ve Electronic Arts tarafından geliştirilip yayınlanan bu oyun maalesef beklenen ilgiyi göremedi. Türün hayranları tarafından beğenilebilecek olan bu yapımı sadece sıkı mafya hayranlarına öneriyoruz.

Sleeping Dogs

“GTA’nın Çin’de geçen versiyonu” gibi olan Sleeping Dogs son derece underrated bir oyun. Bunca senedir neden bir devam oyunu gelmedi anlamış değiliz. Suç, aksiyon ve entrika dolu olan Sleeping Dogs; dövüş sanatlarına, yumruk yumruğa dövüşme odağında olan bir yapım. Çevreyle etkileşimin üst düzeyde olduğu bu oyun sizlere benzersiz bir aksiyon oyunu deneyimi sunacak.

Omerta: City of Gangsters

Yazı tabanlı bir web oyun olarak piyasaya sunulan Omerta, daha sonradan Omerta: City of Gangsters isminde bir oyuna sahip oldu. Simülasyona yakın bir tecrübe sunmayı amaçlayan Omerta: City of Gangsters, sıra tabanlı bir strateji oyunudur. Zamanında Omerta’nın web versiyonunu oynadıysanız bu yapım ilginizi çekebilir.

Scarface: The World Is Yours

The Godfather’da olduğu gibi Scarface’in de kendine has bir oyunu var. PlayStation 2 döneminin en underrated oyunlarından biri olan Scarface: The World Is Yours, filmin sonunu değiştirerek alternatif bir gerçeklik yaratıp oradan devam ediyor.

Mafia benzeri oyunlar listemizdeki mafya temalı oyunlar arasından belki de en eşsiz olanı Scarface: The World Is Yours olabilir. Çok az kişi tarafından bilinen bu oyun nostalji severler ve filmin hayranları için muhteşem bir deneyim vadediyor.

Mafia benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Bu listedeki oyunlardan hangilerini oynadınız? Sizin favori Mafia benzeri oyununuz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.