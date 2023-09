Remaster Versiyonu Çıksa Şahlanacak Oyunlar

Günümüzde artık pek çok oyunun remastered ya da remake versiyonu ile karşı karşıyayız. Bu durum oldukça iyi çünkü iyi bir şekilde elden geçirilen oyunlar tekrar hayata dönüyor ve yeni kişilere ulaşmayı başarıyor. Ayrıca bu oyunu halihazırda oynamış kişiler tekrar oynayarak daha çok keyif alıyorlar. Remaster oyunlar hem oyuncular için hem de şirketler için oldukça iyidir.

Biz de bu yazımızda remastered versiyonunu hak eden yapımlara yer verdik. Umuyoruz ki aşağıdaki oyunların yenilenmiş versiyonları ile karşılaşırız ve tekrar oynarız.

Mutlaka Yapılması Gereken Remastered Oyunlar

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth

Warhammer 40,000: Dawn of War

Scarface: The World Is Yours

Brütal Legend

The Punisher

Bloodborne

Witcher 2

Bir RTS klasiği olan The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth muhakkak elden geçirilmesi gereken bir oyun. Öyle ki, şu an bu oyuna dijital olarak bile ulaşamıyorsunuz. Kutulu versiyonu eğer sizde yoksa oyunu satın alabileceğiniz bir yer bile yok.

The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth acilen remastered versiyonuna kavuşmalı ve Steam başta olmak üzere pek çok platformda yayınlanmalı. EA Games kesinlikle bu oyunu tekrar diriltmeli hatta ikinci oyunla birlikte bir koleksiyon paketi yapıp iki oyunu birden tekrar piyasaya sürmeli.

Bir diğer RTS klasiği, Warhammer 40K markasının belki de en bilinen oyunu olan Dawn of War bugün PC’lerde rahatlıkla oynanabilen bir oyun olsa da günümüz teknolojilerinden epey uzakta kalmış bir yapım. Mekaniksel ve oynanış anlamında bir eksiği bulunmayan bu oyun kesinlikle bir cilayı hak ediyor.

4K ve yüksek kare hızlarını destekleyen bir Warhammer 40,000: Dawn of War oyununa kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyoruz. Strateji hayranları eminiz ki bu oyunu iyileştirilmiş grafiklerle ve daha yüksek çözünürlükte oynamak isterler.

Scarface: The World Is Yours

Underrated diyebileceğimiz bir film oyunu olan Scarface: The World Is Yours, filmin bittiği yerden devam eden, oldukça enteresan bir açık dünya oyunuydu. PlayStation 2 döneminde çıkan bu oyun Scarface hayranlarını memnun edebilecek bir yapım olsa da çok fazla ses getirmedi.

İyi bir grafiksel yükseltmeyle ve oynanıştaki küçük iyileştirmelerle Scarface: The World Is Yours tekrardan oynanabilir bir oyun haline gelebilir. Bu nedenle Scarface oyunu kesinlikle bir remastered versiyonu hak ediyor.

Brütal Legend

Nevi şahsına münhasır bir oyun olan Brütal Legend kült bir oyun oldu diyebiliriz. Öyle ki; bu oyunun devamını, remastered versiyonunu ya da remake halini, kısacası bu oyun ile alakalı herhangi bir yeni şey duymak için sabırsızlanıyoruz.

The Punisher

Bir diğer kült oyun ise Punisher oyunudur. Çok miktarda şiddet öğesi içerdiği için tartışmalara sebep olan The Punisher 2005 yılında PlayStation 2, PC ve Xbox’a çıkış yapmıştı. İyi bir remaster ile şahlanabilecek olan bu oyun çizgi roman oyunu açlığımızı da epey bastıracaktır.

Bloodborne

Çıkışı üzerinden çok zaman geçmese de remaster versiyonu en çok hak eden oyunlardan biri olan Bloodborne’un yeni oyunu epeydir bekleniyor. Bu yeni oyunun remake mi, remastered mı yoksa devam oyunu mu olacağı hayranların pek umurunda değil.

Hayranlar PC portu başta olmak üzere Bloodborne markası ile alakalı yeni bir şeyler duymak istiyorlar. En çok da elden geçirilmiş bir PC versiyonunu arzuluyorlar. Umuyoruz ki yapımcı FromSoftware Elden Ring’ten sonra Bloodborne markasını tekrardan diriltmek için çalışmalara başlamıştır.

Witcher 2

Witcher 1’in remake’i duyuruldu. Witcher 2 ise remake yapılacak kadar eski bir oyun değil ancak günümüzde rahat rahat oynanacak kadar da yeni ve modern değil. Tam remastered versiyonluk bir oyun olan Witcher 2 dönemine göre iyi bir oyun olsa da Witcher 3’ün ve diğer aksiyon/RPG oyunlarının koyduğu çıtanın çok altında bir yapım.

Umuyoruz ki CD Projekt RED, Witcher 1’in remake’ini en iyi şekilde yaptıktan sonra Witcher 2’ye de bir remastered versiyonunu uygun görür. Zira Witcher 3 yeni nesil güncellemesi ile tekrardan şahlandı ve güncelliğini korumayı başardı. Darısı Witcher 2’ye.

Remastered oyunlarını istediğimiz yapımlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizce hangi oyun tekrardan elden geçirip yayınlanmalı? En sevdiğiniz remastered oyun hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.