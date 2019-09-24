Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz Drive In 2, hazır yiyecekler yaparak kendi restoran zincirinizi kurabileceğiniz ve geniş bir müşteri kitlesine hitap ederek maksimum kazanç elde edebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlendirici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, hamburger, pizza ve çeşitli et yemekleri üretebileceğiniz restoranlar kurmak ve müşterileri memnun ederek seviye atlamaktır. Başlangıçta küçük bir işletme ile yola koyulup sonrasında dev restoranlara sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilerleyen bölümlerde farklı alanlarda da işletmeler kurarak kazancınızı katlayabilirsiniz.

Oyunda çeşitli restoranlar, kahve dükkanları, et evleri, dondurma dükkanları ve daha birçok alanda gıda işletmeleri yer almaktadır. Bu işletmelerden dilediğinizi yöneterek kendi gıda zincirinizi oluşturabilir ve görevleri tamamlayarak yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyun kategorisinde yer alan ve binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Drive In 2, eşsiz tasarımı ve sürükleyici özelliği ile sıkılmanda oynayacağınız sıra dışı bir oyundur.