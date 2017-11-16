Android Cihazlarınızda Mutlaka Kullanmanız Gereken 8 Google Drive Özelliği

Sadece bir bulut depolama hizmeti olmaktan ziyade, mobil platformda ihtiyaç duyabileceğiniz birçok özelliği sunan Google Drive bu anlamda gerçekten öncü durumda diyebilirim. Bizler de bu rehberimizde Android cihazlarınızda mutlaka kullanmanız gereken 8 Google Drive özelliğini sıraladık. Göz atmanızı öneriyoruz.

1. Telefonunuzu Yedekleyin

Android’in hala eksikliğini yaşadığı şeylerden biri de kapsamlı bir yedekleme sistemidir. Bu sebepten dolayı elimizdeki en ideal araç, Google Drive oluyor. Sistem ve uygulama ayarlarının yanında bazı verilerinizi de yedekleyerek fabrika ayarlarına sıfırladığınızda veya yeni bir cihaz aldığınızda bu ayarları ve verileri geri yüklemeniz çok kolay.

Bu işlemi başlatmak için Google Drive’ı açın ve Ayarlar > Yedekle ve Sıfırla bölümüne gidin. Bunun ardından Verilerimi Yedekle seçeneğini Açık konuma getirmeniz gerekiyor. Birden fazla Google hesabınız varsa, kullanmak istediğiniz hesabı seçerek Otomatik geri yüklemenin etkinleştirildiğinden emin olun.

Cihazınızda nelerin yedeklendiğini görmek istiyorsanız Google Drive kenar çubuğu menüsünde yer alan Yedeklemeler menüsüne gidebilir, cihazınızı seçerek hangi uygulamaların dahil edildiğini görebilirsiniz.

2. Fotoğrafları ve Belgeleri Tarayın

Google Drive ile kağıt kalabalığından kurtularak, tüm belgelerinizi dijital ortama aktarabilmeniz de mümkün. OCR desteği olan bir belge tarayıcısına sahip olan uygulamada taramaya başlamak için sağ alt köşede bulunan + simgesine dokunun ve Tara seçeneğine tıklayın. Kamera açıldıktan sonra taramak istediğiniz belgeyi net bir şekilde kadraja alarak fotoğrafını çekmeniz yeterli olacaktır.

Google Drive’ın belge tarayıcısı istenmeyen unsurları olabildiğince kırpmaya çalışacaktır fakat yine de kırpma ihtiyacı duyuyorsanız Kırpma aracını seçebilirsiniz.

3. Google Fotoğraflar ile Entegrasyon Yapın

Google Drive ve Google Fotoğraflar uygulamalarını, her ne kadar kafa karıştırıcı olsa da sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz mümkün. Bu işleme başlamak için Google Drive’ı açın ve Ayarlar > Otomatik Ekle adımlarını izleyin. Bu seçenek Drive’da Google Fotoğraf adında bir klasör oluşturarak, Google Fotoğraflar uygulamasında bulunan tüm resimleri barındıracaktır.

Kafa karıştırıcı olan kısım ise Google Fotoğraflar’da yaptığınız tüm düzenlemelerin Google Drive’da görünmemesi. Ancak, herhangi birinden fotoğraf sildiğinizde her iki konumdan da silmiş olacağınızı unutmayın.

4. Dosyalarınızı Herkese Açık Yapın

Google Drive bir dosya paylaşım hizmeti değil, fakat bir dosyayı herkese açık hale getirme ihtiyacı duyduğunuz zamanlar da olabilir. Herhangi bir dosyayı herkese açık şekilde paylaşmak için dosyanın hemen sağ alt köşesinde bulunan üç noktalı butona tıklayarak Bağlantıyı paylaş seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bağlantıyı kopyaladıktan sonra bir mesajda veya e-postayla dosyayı paylaşabilirsiniz.

İş arkadaşlarınızla bir dosyayı paylaşmak istiyorsanız, bunun için de aynı menüde yer alan Kişi Ekle butonuna tıklamanız gerekiyor. İlgili kişinin e-posta adresini girdikten sonra hemen sağda yer alan menüden düzenleme seçeneklerini de ayarlayabilirsiniz. Düzenleme, yorum yapma veya sadece görüntüleme yetkisini bu menüden ayarlayabilirsiniz.

5. Dosyaları Farklı Bir Uygulamada Açın

Google Drive’da bir dosyayı açtığınızda, o dosya türü için varsayılan uygulamada açılıyor. Bu durum Office dosyaları, resimler ve daha pek çok şeyi içeren ortak dosyalar için geçerli olabilir. Ancak, bu dosyaları açabileceğiniz başka uygulamalar varsa bunları kullanabilmeniz de mümkün.

Drive’daki dosyalarınızı başka bir uygulamayla çalıştırmak için ilgili dosyanın sağındaki üç noktalı menü düğmesine tıkladıktan sonra Birlikte Aç seçeneğine dokunun. Sonraki ekranda cihazınızda yüklü olan uygulamaları görebilirsiniz. Bu listeden istediğiniz uygulamayı seçerek dosyayı açılabilirsiniz.

6. Ana Ekran Kısayolları Ekleyin

Google Drive’ı sıklıkla kullanan biriyseniz, güncellemek istediğiniz bir tablo veya üzerinde çalıştığınız bir paylaşılan dosya gibi düzenli olarak eriştiğiniz birkaç dosya olacaktır. Bu tür dosyalara daha hızlı erişmek için Drive uygulamasına giriş yapmanıza gerek yok. Dosyalarınıza daha hızlı ulaşabilmeniz için ana ekranınıza bir kısayol eklemenize imkan veren uygulamada, ilgili dosyanın yanındaki üç noktalı butona tıkladıktan sonra Ana Ekrana Ekle seçeneğine tıklayabilirsiniz.

7. Paylaşılan Dosyaları ve Klasörleri Kaydedin

Belgeler üzerinde paylaşma ve ortak çalışma olanağı, Google Drive’ın en iyi özelliklerinden biridir sanıyorum. Ancak, bir süre sonra sizinle paylaşılan dosyaları ve klasörleri takip etmek zorlaşabiliyor. Düzenli olarak kalmak için bu tür dosyaları kendi klasörlerinizden birine taşımak isteyebilirsiniz.

Sol tarafta yer alan menüden Benimle paylaşılanlar seçeneğine tıkladığınızda, sizinle paylaşılmış olan tüm dosyaları ve klasörleri görebilirsiniz. Bunları kaydetmek istiyorsanız, ilgili dosyanın yanında bulunan üç noktalı butona tıklayın ve Drive’ım bölümüne ekle seçeneğine tıklayın. Ardından açılan pencerede ise kaydetmek istediğiniz klasörü seçerek Ekle butonuna tıklayabilirsiniz.

8. Arayüz Geliştirmeleri

Google Drive kullanımınızı daha da kolaylaştıracak yöntemlerden birkaçını da sizler için paylaşalım.

Sürükle ve bırak: Google Drive, mobilde alışılmışın dışında bir özellik olarak sürükle-bırak özelliğini destekliyor. Dosyaya dokunup basılı tutarak bir klasöre sürükleyebilir ve taşıma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Yıldızlar: Önemli dosyalarınızı hatırlamanın kolay bir yolu olarak, dosyaların hemen sağında bulunan menüden Yıldız seçeneğini kullanabilirsiniz. Daha sonra kenar çubuğundaki Yıldızlı menüsünden bu dosyalara ulaşabilirsiniz.

Renkler: Klasörlerinize renk atayarak vurgulamak için yine aynı seçenekler menüsünü kullanarak Rengi değiştirin seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Görünümler: Ana ekrandan veya klasör içeriğindeyken liste görünümü veya ızgara görünümü arasında geçiş yapabilirsiniz. Resimler için ızgara görünümünü tercih edebilirsiniz.

Uzun Basma: Herhangi bir dosya veya klasörün üzerine uzun basılı tutmak onları çevrimdışı kullanma, indirme ve paylaşma gibi seçeneklere ulaşabileceğiniz bir menü açıyor.