Google Drive Whatsapp Yedeğini iPhone Aktarma Nasıl Yapılır?

Google Drive WhatsApp yedeğini iPhone aktarma işlemi nasıl gerçekleştirilir? Bu soru, Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefondan iPhone 13, 12, 11 ve benzeri iPhone modellerine geçiş yapan kullanıcıların en çok sorduğu soruların başında geliyor.

WhatsApp yeni telefona aktarma işleminin çok zor hatta imkânsız olduğunu düşünebilirsiniz. Bu, tabii ki iCareFone Transfer'e başvurmazsanız geçerli. Bu üçüncü taraf yazılım, süreci sizin için bir hayli kolaylaştırıyor. Size de sadece arkanıza yaslanmak ve daha önce Drive'a yedeklediğiniz verilerin iPhone'a aktarılmasını izlemek kalıyor.

Bu makalede WhatsApp'ı Google Drive ile iPhone'a aktarmanın en kolay ve en güvenilir yolu olan iCareFone Transfer ile WhatsApp sohbetlerinizi nasıl Android'den iPhone'a aktarabileceğinizi öğreneceksiniz.

Google Drive WhatsApp Yedeği iPhone'a Aktarılır mı?

WhatsApp şu anda kullanıcıların verilerini Android'den iPhone'a taşıması için doğrudan bir seçenek sunmuyor. Bu da sohbet geçmişini, fotoğrafları, videoları ve çok daha fazlasını yeni telefonunuza aktarmak için iCareFone Transfer gibi üçüncü taraf yazılım indirmenizin gerektiği anlamına geliyor.

Yeni aldığınız bir iPhone'a eğer WhatsApp Messenger'ı yüklerseniz karşınıza tek bir yedeklemeden yükleme seçeneği çıkar. O da tahmin edebileceğiniz gibi iCloud. Google'ın depolama hizmeti Drive değil.

Anlık mesajlaşma uygulamaları, akıllı telefonlarımızın olmazsa olmaz uygulamaları arasında yer alıyor ama WhatsApp Messenger'ın diğer mesajlaşma uygulamalarından önemli bir farkı var.

WhatsApp, dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından kullanılıyor. Yeni akıllı telefon kullanmaya başlamış bir kişinin bile diğer insanlar tarafından kullanılması nedeniyle indirdiği bir uygulama.

Bu, aslına bakarsanız onun ne kadar önemli bir uygulama olduğunu gösteriyor. İnsanların WhatsApp'ı tercih etmesi, yeni akıllı telefon alan bir kişinin dahi kaçınılmaz olarak WhatsApp'ı indirmesine neden oluyor.

Tabii ki söz konusu anlık mesajlaşma uygulamasını daha çok işiniz için kullanıyorsanız, uygulamadaki sohbetleriniz daha çok işinizle ilgili mesajlarla dolu ise WhatsApp sizin için iki kat daha önemli hâle geliyor.

Bu gibi bir durumda bütün önemli bilgilerinizi WhatsApp üzerinden aktardığınız için sohbetleri de bir çırpıda silip atmanız mümkün olmuyor. Onları kaybetmemeniz gerekiyor ancak Android'den iPhone'a geçtiğinizi varsayarak o mesajları Google Drive gibi depolama hizmetleri ile yeni telefonunuza aktaramayacağınız aşikâr.

Peki, bu noktada ne yapmak gerekiyor? Elbette ki üçüncü taraf uygulamalara başvurmak gerekiyor. Ne var ki önünüze gelen ilk uygulamayı indirip kullanamazsınız çünkü WhatsApp, içinde çok değerli bilgileri barındırdığınız bir uygulama. Bu da yazılım seçimi konusunda çok hassas olmanız gerektiği anlamına geliyor.

iCareFone Transfer, sayısız referansı ile güvenilirliğini kanıtlamış üçüncü taraf veri aktarma yazımlarından biri olduğu için WhatsApp yeni telefona aktarma işlemini gerçekleştirmek için bu uygulamanın nasıl kullanılacağını göstereceğiz.

Google Drive WhatsApp Yedeğini iPhone Aktarma Adımları

iCareFone Transfer'ı açıp cihazınızı bağlayın.

açıp cihazınızı bağlayın. Ana ekrandan WhatsApp'ı seçin.

Sol kısımdaki "Backup" seçeneğine basın.

"Other backup methods" kısmından Google Drive'dan indirmeyi seçin.

Google Drive hesabınızla giriş yapın.

WhatsApp yedeğini seçin ve indirmeyi başlatın.

WhatsApp yedeği indirildikten sonra hesabınızı doğrulayın.

Bu işlemi tamamladıktan sonra WhatsApp yedeklemelerini detaylı bir şekilde göreceksiniz.

Sağ alt köşedeki butonu kullanarak görüntülediğiniz verileri iOS cihazınıza geri yükleyin.

Kısa bir sürenin ardından Android'deki WhatsApp verileriniz başarıyla geri yüklenecektir.

Google Drive'daki WhatsApp yedeklemesini iPhone 13, iPhone 12 ya da iPhone 11'e aktarmak için bunun en hızlı ve en güvenilir yolu olan iCareFone Transfer'i kullanacağız.

Yazılım, WhatsApp'taki hesap türünüz ne olursa olsun, verilerinizi hızlıca Android'den iOS'e aktarmanızı sağlıyor. Başka bir deyişle ister kişisel bir hesap ister WhatsApp Business kullanın, verilerinizi yeni telefonunuza saniyeler içinde aktarabilirsiniz.

Yazılımın sunduğu avantajlar elbette ki bununla bitmiyor. WhatsApp'ı ister Android'den iPhone'a ister iPhone'dan Android'e ister Android'den Android'e isterseniz de iPhone'dan iPhone'a taşıyabiliyorsunuz. Üstelik hiçbir şekilde veri kaybı olmuyor.

Program Windows 11, 10, 8.1, 8 ve hatta 7 işletim sistemli bilgisayarlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Ücretli planı satın almak isterseniz bir süreliğine geçerli olan indirim fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Yazılım şu anda 19.95 dolar karşılığında 1 aylık satın alınabiliyor. 39,95 dolar karşılığında ise 1 yıllık alabilirsiniz. "Tenorshare30" kuponunu kullanarak %30 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz.

iCareFone Transfer'in yapabildikleri ilginizi çekti mi? O hâlde bu yazılım kullanılarak Drive'daki WhatsApp yedeğinin nasıl iPhone'a aktarılacağına geçelim. Google Drive WhatsApp yedeğini iPhone aktarma işlemini gerçekleştirmek için şu adımları takip etmelisiniz:

İlk olarak iCareFone Transfer'i açıyoruz. Yazılımı açtıktan sonra WhatsApp'ı seçiyor ve sol kısımda yer alan "Backup" seçeneğine tıklıyoruz. Bunun ardından aşağıdaki "Download WhatsApp backup from Google Drive to the computer" seçeneğine basıyoruz.

Bu aşamada bizden Google Drive hesabınıza giriş yapmamız isteniyor. Bilgilerimizi doğru bir şekilde girip ilerliyoruz.

Bir sonraki adımda istediğimiz bir WhatsApp yedeğini seçip devam ediyoruz.

WhatsApp yedeği indirildikten sonra hesabımızı doğrulamamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Whatsapp verileri bir arada toplanacak.

Burada tüm verilere ulaşabilir, "Restore to iOS" butonuna basarak WhatsApp verilerini iOS'e geri yükleyebiliriz. Kısa bir sürenin ardından WhatsApp verileri başarılı bir şekilde iPhone'umuza geri yüklenecek. Daha detaylı bilgi almak için Tenorshare'ın Google Drive'dan WhatsApp yedeğini yeni telefona aktarma rehberini inceleyebilirsiniz.

Sonuç

Umuyoruz ki bu makale size WhatsApp'ı Google Drive ile iPhone'a aktarma konusunda gerekli bilgileri sağlamıştır. Bu işlem için iCareFone Transfer'i kullanmak, yukarıdaki adımlardan da anlayabileceğiniz üzere çok kısa bir zamanınızı alıyor ve bir yandan da imkânsızı gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Sizin de Android telefondan iPhone'a veri aktarmanız gerekirse ve bunun için Google Drive'ı kullanmak isterseniz bu yazılımı indirip yukarıda sıraladığımız adımları takip edebilirsiniz.