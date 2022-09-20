Google Dokümanlar İnternet Bağlantısı Olmadan Nasıl Kullanılır?

Son yıllarda günden güne kullanımı daha da artan bulut depolama servislerinin şüphesiz en kötü yanları, kullanabilmek için sürekli internet bağlantınızın olması gerektiği. Eğer internet bağlantınız yok ise bulut tabanlı servis ve uygulamaları malesef kullanabilmek mümkün olmuyor. Fakat diğer yandan büyük firmaların kullanmaya başladığı bir yararlı özellik ise offline olarak bu servis ve uygulamaları kullanabilme imkanı sunmaları.

Hem bulut depolama hem de ofis programları kullanımı sunan servislerin en büyüklerinden bir tanesi olan Google Drive, internet bağlantınız olmadan da kullanılabiliyor. İçerisinde barındırdığınız tüm dokümanlarınıza internet bağlantısı olmadan erişim ve düzenleme fırsatı sunan Drive, bunu tüm platformlar üzerinde, yani farklı cihazlar ile yapabilmenizi sağlıyor.

Drive'da İnternet Olmadan Kullanılabilen Uygulamalar

Google Dokümanlar

E - Tablolar

Slaytlar

Masaüstü Bilgisayarlarda Google Chrome ile Drive'ı Offline Kullanma

Google Drive'ı bilgisayarlarınız üzerinde internet bağlantısı olmadan kullanmak istiyorsanız tarayıcı olarak Google Chrome kullanıyor olmanız gerekiyor. Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri üzerinde çalışan offline mod desteklenmeyen diğer tarayıcılar üzerinde aktif edilemiyor ve dolayısıyla kullanılamıyor.

Google Drive Çevrimdışı Modu Aktif Edin

Çevrimdışı olarak Drive dokümanlarınıza erişmek ve düzenlemek için ilk yapmanız gereken şey Google hesabınıza giriş yapmak ve ardından Drive sekmesine geçiş yapmak. Gerekli aktif etme işlemi için hemen sağ üstte bulunan ayarlar ikonuna tıklayın ve seçenekler arasından ayarlara gidin.

Ekrana gelen pencerede "Çevrimdışı" seçeneğinin karşısındaki kutucuğu işaretlerek sağ üste tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi yaptığınızda çevrimdışı modu aktif ediliyor. Aynı zamanda dokümanlarınızı ve dosyalarınızı offline yani çevrımdışı kullanabilmeniz için indiriliyor. Yani bu işlemi internet bağlantınız varken yapmanız gerekiyor. Eğer çok fazla dosya ve dokümana sahipseniz indirme işlemi biraz uzun sürebilir.

Google Dokümanlar İçin Çevrımdışı Modu Aktif Edin

Google Drive'ın sunduğu en büyük nimetler olan Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar bildiğiniz üzere ofis programları yerine kullanabileceğimiz son derece yararlı uygulamalar. Google Drive'ın içerisinde yer alan bu servisleri çevrimdışı kullanma şansımız da olduğu için, sadece dokümanlar, e-tablolar ve slaytlar için çevrımdışı modu aktif ederek internet bağlantınız olmadığında tüm bu dokümanlar üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.

Google Dokümanlar'ı aktif etmek için hesabınıza giriş yaptıktan sonra dokümanlar sayfasına direkt olarak gidiniz. Karşınıza gelecek olan Google Drive Dokümanlar sayfasının sol üstlerinde yer alan 3 çizgili menü tuşuna tıklayarak alttaki ayarlara girin ve burada çevrımdışı modu etkinleştir yazısının üzerine tıklayın. Oldukça kolay ve saniyeler içerisinde yapabileceğiniz bu işlem sonrasında doküman, tablo ve slaytlarınızı offline olarak düzenleyebilirsiniz.

Dosya ve Dokümanları Düzenleme

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra çevrımdışı olarak doküman düzenlemek için bir süre beklemeniz gerekiyor. Çünkü Google Drive, çevrımdışı düzenleme yapabilmenizi için dokümanlarınızı hemen indirmeye başlıyor. Bu yüzden çevrımdışı modunu aktif ettikten sonra hemen internet bağlantısını kesmemeniz gerekir. Aksi taktirde inmeyen dosyalar için çevrımdışı düzenleme yapmanız mümkün değil.

Dokümanlar indirildikten sonra dilediğiniz zaman internet bağlantınız olmasa bile üzerlerinde değişiklik ve düzenleme yapabilirsiniz. Normal Google Drive kullanır gibi çevrımdışı olarak kullanacağınız zamanlarda dokümanlarınızın listesinde koyu gri gözükenler offline olarak yani internet bağlantısı olmadan düzenleyemeyeceklerinizi gösteriyor. Bu dokümanlar dışındaki tüm dokümanlarınızı çevrımdışı olarak düzenleyebilirsiniz.

Dokümanlarınızı düzenlemek için çift tıklayarak giriş yaptığınızda ekranın üstünde yer alan dosya adının hemen yanında gri bir çevrımdışı ikonu göreceksiniz. Eğer bu ikonu görüyorsanız, internet bağlantınız olmadan istediğiniz düzenlemeleri yapmaya devam edebilirsiniz. Yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak kaydedilir ve internet bağlantınız olduğunda hesabınızla senkronize edilir. Ayrıca düzenlediğiniz fakat internet nedeniyle henüz senkronize edilmeyen tüm dosyalarınızın adı listede kalın harflerle yazılı şekilde görünür.

Masaüstü PC'lerde Drive Uygulaması ile Çevrımdışı Kullanım

Google Dokümanları çevrimdışı kullanmak isteyen bilgisayar kullanıcılarının tercih edebileceği bir diğer yöntem de Google Drive'ın uygulaması. Windows ve Mac platformlarında bulunan bu uygulamayı indirebilir ve ayarlar bölümünden gerekli senkron ayarlarını yaparak internet bağlantısız Drive kullanma keyfini sürebilirsiniz.

Google Drive uygulamasının en büyük özelliği Drive'ınızda bulunan tüm dosyaları direkt olarak bilgisayarınıza indirmesidir. Böylece tüm dosyalarınıza çevrimdışı olarak erişebilmek ve düzenlemek mümkün. Eğer tüm dosyalarınızın indirilmesini istemiyorsanız bunu ayarlar bölümünden değiştirmeniz ve sadece indirilmesini istediğiniz dosyaları seçmeniz gerekiyor.

Mobil Cihazlarda Çevrımdışı Google Drive Kullanımı

Hem Android hem de iOS (iPhone ve iPad) cihazlarınız üzerinde Google Dokümanlarını çevrımdışı olarak düzenleyebilirsiniz. Mobil cihazınız üzerinde bu işlemi yapabilmek için her doküman için ayar yaparak çevrımdışı modu aktif etmeniz gerekiyor. Diğer cihaz ve platformların aksine tek bir ayar ile tüm Drive dokümanlarınızı offline olarak kullanma şansınız maalesef yok.

Android ve iOS cihazlarınızda Google Dokümanlarınızı 3 farklı şekilde çevrımdışı olarak düzenlenebilir hale getirmeniz mümkün. Birincisi uygulama açıkken ana ekran üzerinde yer alan üç noktaya dokunarak istediğiniz dosyayı seçmeniz ve "Çevrımdışı Sakla" seçeneğini aktif etmeniz.

İkinci yöntem ise çevrımdışı çalışmak istediğiniz dosya açıkken menüye giderek orada "Çevrimdışı Sakla" seçeneğini aktif etmek. Son olarak ise detaylar kısmına girerek aynı seçeneği aktif etmeniz dokümanı çevrımdışı olarak kullanmanıza olanak sağlıyor.

Mobil cihazlar üzerinde offline modda kullandığınız ve üzerinde değişiklik yaptığınız dokümanlar otomatik olarak kaydediliyor ve internet erişiminiz olduğunda senkronize olarak güncelleniyor. Böylece offline olarak düzenlediğiniz tüm dokümanlar internet geldiğinde eşlenerek güncel halini alıyor.