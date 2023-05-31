Google Drive’da Dosyaları Kalıcı Silme ve Geri Getirme Nasıl Yapılır?

Google Drive; Google hesaplarında veri, dosya ve fotoğraf depolama olanağı sunan bulut depolama hizmeti olarak biliniyor. Kullanımı kolay olan bu bulut depolama hizmetinin dosyalardan dolayı alanı dolabiliyor. Dolayısıyla gerekli olmayan dosyaların silinmesi gerekiyor. Fakat silme işlemi esnasında önemli olan bir dosyada silinebilir.

Biz de bu yazımızda Google Drive’da dosyaların hem kalıcı silinmesinden hem de yanlış silinenlerin nasıl geri getirileceğinden bahsedeceğiz.

Google Drive’da Dosyaları Kalıcı Silme

Google Drive’da PC ve cep telefonlarından hızlıca klasörlerle dosyalar silinebilir. Dosyaları silme işlemi hızlı olmasının yanında uygun fiyata gerçekleşiyor.

1. Bilgisayar

Web tarayıcı üzerinden Google Drive hesabına giriş yapılır.

Google Drive hesabından silinecek dosya seçilip yukarıda konumlanan “Araçlar” alanından çöp simgesi üzerinden silinir.

Yukarıdaki adımların ardından Windows dosyası “Geri Dönüşüm Kutusu” içine taşınır. Google Drive’da aynı şekilde birden çok dosya silme işlemi yapılabilir. Bunun için dosyanın üzerine uzun basılır. Silme işlemi;

Ctrl (Pencereler)

Komut

Dosyalar adımlarının ardından silinmek istenenler seçilip çöp kutusuna taşınır.

Sol alt köşede birkaç saniye açılan pencere görüntülenir. Buradan da işlem geri alınabilir.

2. Mobil Cihazlar

iPhone ya da Android cihazlardan Google Drive açılmalıdır.

Üç nokta şeklindeki menü ya da klasörden silinmek istenen dosya seçilmelidir.

Silinmesi düşünülen dosya seçildikten sonra “Bölmeye Taşı” butonuna tıklanır.

Google Drive’da Dosyaları Geri Getirme

Google Drive üzerinden dosyalar kaldırıldığında çöp kutusuna taşınır. Dosyalar kalıcı olarak silinmeden 30 gün boyunca çöp kutusu içerisinde kalır. Bu sebeple bir dosya yanlışlıkla dahi silindiğinde onu 30 gün içinde kolayca kurtarabilirsiniz.

1. Bilgisayardan Google Drive Dosyalarını Geri Getirme

Web tarayıcısından Google Drive hesabına giriş yapılır.

Sağ üst kısımdaki çöp kutusuna tıklanarak kurtarılmak istenen dosya seçilip işlem tamamlanır.

2. Mobil Cihazlarda Google Drive Dosyalarını Geri Getirme