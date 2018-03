Fal Hocası uygulamasıyla Android cihazlarınızdan gerçek falcılara çeşitli fal türlerini baktırabiliyorsunuz.

Gerçek falcılara kahve falı, tarot falı, iskambil falı, el falı ve daha birçok fal türünü baktırabilme imkanı sunan Fal Hocası uygulaması, gün ve saat fark etmeden her an fal yorumu alabilmenizi sağlıyor. Baktırmak istediğiniz fal türünü seçtikten sonra yorumcuları sıralayabileceğiniz uygulamada, her yorumcunun talep ettiği kredi miktarına göre seçim yapabilirsiniz. Diğer fal bakma uygulamalarından çok daha gelişmiş özellikler sunan Fal Hocası uygulamasında, şaşıracağınız özellikler de bulunuyor.

Fallarınızı yazılı ve sesli olarak baktırabileceğiniz Fal Hocası uygulamasında telefon, sohbet ya da görüntülü görüşme yöntemleriyle de baktırabiliyorsunuz. Falcınızla birebir görüşme imkanı sunan uygulamada fal yorumlarınızı sosyal medyada paylaşabiliyor, falcıyı puanlayabiliyorsunuz. Alanında uzman falcıların yer aldığı Fal Hocası uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.