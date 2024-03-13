Spotify Şarkı Falı Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Spotify’da Şarkı Falı isimli bir özellik kullanıma sunuldu. Bu özellik kapsamında uygulama, sorduğunuz sorulara müzik önerileri ile yanıt verecek. Sistemin temeli Wrapped özelliğine dayanıyor.

Geçmiş müzik deneyimlerinizin listelenmesinden ziyade sorularınızla ilişkili yeni şarkıları keşfetmenize imkân tanıyor. Kullanıcılar heyecan verici bir deneyim sunan bu özelliği nasıl kullanacaklarını merak ediyor.

Gelin, Spotify Şarkı Falı özelliğine ve nasıl kullanıldığına yakından bakalım!

Spotify Şarkı Falı Özelliği Nedir?

Spotify hesabınız varsa uygulamaya girdiğinizde bu yeni özelliğe ilişkin bir seçenek otomatik olarak karşınıza çıkacaktır. Bu seçeneğe tıkladığınızda mistik bir atmosfer ile karşılaşıyorsunuz.

Karşınıza çeşitli kategoriler çıkıyor ve bu kategorilerde farklı soru seçenekleri bulunuyor. Seçtiğiniz soruya göre, yanıt niteliğinde bir şarkı önerisi size sunuluyor.

Tıpkı yapay zekâ sohbet botu ile sohbet eder gibi soru sorup yanıt aldığınız bir uygulama. Spotify şarkı falı nasıl bakılır diye merak ettiyseniz, detayları anlatıyoruz.

Spotify Şarkı Falı Özelliği Nasıl Kullanılır?

Tarayıcıdan bu özelliğe ulaşmak istiyorsanız spotify.com/songpyschic adresine gitmeniz gerekiyor. Bu sitede bulunan QR kodunu tarayarak özelliği deneyimleyebilirsiniz.

Spotify şarkı falı link haricinde uygulama üzerinden de erişebileceğiniz bir özellik. Mobilde cihazınıza yüklü olan Spotify uygulamasının ana ekranında ‘Spotify Falı’ seçeneği karşınıza çıkacaktır.

Bu seçeneğe tıkladığınızda mistik bir arka plan ve ses sizi karşılıyor olacak.

Ekranda bazı kategori seçenekleri belirecek. Bu seçenekler arasında ‘okul, arkadaşlar ve aile, aşk, kariyer, hayatın en büyük gizemleri, geleceğim, ben, tarz ve öğle yemeği’ kategorileri bulunuyor.

Seçtiğiniz kategoride farklı soru şablonları mevcut. Dilerseniz aşağıdaki ‘benim yerime sor’ butonuna tıklayarak bu soru seçeneklerini listeleyebilir, aralarından istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz.

‘Soruyu yaz’ bölümünde kendi sorunuzu arama çubuğuna yazabilir veya anahtar bir kelime yazıp çıkan önerileri değerlendirebilirsiniz.

Soru seçimini tamamladıktan sonra ‘gönder’ butonuna bastığınızda boş bir ekrana yönlendiriliyorsunuz ve bu ekranda parmağınızı ekrana basılı tutmanız isteniyor.

Eğer soruyu beğenmediyseniz alt kısımda yer alan ‘başka soru sor’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Parmağınızı basılı tuttuktan sonra fal sonucu ortaya çıkıyor ve uygulamanın sorunuza yanıt olarak önerdiği müzik ekrana geliyor.

Alt tarafta yer alan ‘Spotify’da çal’ seçeneğine tıklayarak şarkıyı dinlemeye başlayabilirsiniz.

Yeniden denemek için soldaki ok butonuna basabilir, arkadaşlarınızla bu şarkıyı paylaşmak için sağ taraftaki ‘paylaş’ seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Spotify’ın bu özelliğine ilişkin kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan birisi aynı soruyu soran farklı kullanıcılara çıkan önerilerin aynı olup olmadığıydı.

Yapılan açıklamaya göre öneriler tamamen rastgele sıralanıyor. Bu nedenle her soruya spesifik olarak tanımlanmış bir şarkı olduğunu söyleyemeyiz.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Spotify şarkı falını deneyimlediniz mi? Sizce eğlenceli bir özellik mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!