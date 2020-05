Heatherglade Publishing tarafından geliştirilen ve mobil platformda yayınlanan From Zero to Hero: Communist ile komünist bir lider olmaya çalışacağız.

Android ve iOS platformunda strateji oyunu olarak yayınlanan From Zero to Hero: Communist dünyanın dört bir yanında yer alan oyuncular tarafından sevilerek oynanıyor.

Komünist bir lider olarak görev alacağımız oyunda komünizm dünyasına adeta ışık tutacağız. Fakir bir işçi olarak başlayacağımız oyunda tarlalarda çalışacak, ürünler toplayacak ve onları satarak geçimimizi sağlayacağız.

Yavaş yavaş birden fazla meslek ile iletişim kurarak düşünce yapımızı değiştireceğimiz oyun da entrikaları ve komploları da çözmeye çalışacağız.

Diktatör beceriler de elde edeceğimiz oyun da amacımız komünist bir lider olarak halkımızı yönetmek olacak.

4.7 gibi bir inceleme alan başarılı yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.