Eğer Android bir cihazdan iOS'e geçiş yaptıysanız fotoğraflarınızı, videolarınızı ya da diğer dosyalarınızı çeşitli yöntemlerle transfer etmeniz mümkün. Ancak söz konusu şey WhatsApp mesajları olduğunda işler biraz daha karmaşık bir hale geliyor. Peki WhatsApp mesajlarını Android'den iPhone'a aktarma işlemi nasıl yapılır? Görünüşe göre ihtiyacınız olan tek uygulama Backuptrans olacak!

WhatsApp Mesajlarını Android'den iPhone'a Nasıl Aktarabilirsiniz?

WhatsApp'ın transfer ve yedekleme imkanları aynı platform içerisinde başarılı bir şekilde çalışsa da platformlar arası transferi desteklemiyor ve bu, Android'den iOS'e mesaj aktarımı yapabilmek için diğer uygulamalardan yardım almanız gerektiği anlamına geliyor.

Eğer herhangi bir çözüm arıyorsanız Backuptrans ile tanışmanızın tam zamanı olabilir! En kısa tanımı ile Backuptrans, WhatsApp mesajlarınızı ve sohbet geçmişinizi Android'den iOS'e taşımanıza olanak sunan bir yazılımdır. Bu yazılımla birlikte isterseniz tüm mesajlarınızı, isterseniz yalnızca seçtiğiniz kişilerle olan mesajlarınızı bir telefondan diğerine aktarabilirsiniz.

Backuptrans ile WhatsApp Mesajlarını Android'den iPhone'a Aktarın!

WhatsApp sohbetlerinizi Android cihazdan iOS cihaza transfer etmek için kullanabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor.

Yöntem 1: Doğrudan Aktarım

Not: Backuptrans ile sohbet transferi yapmadan önce bilgisayarınızda iTunes'un en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun!

Not: Eğer yazılım iPhone'unuzu algılamazsa ikinci yönteme geçin.

Adım 1: Uygulamayı bilgisayarınıza kurun ve hem Android cihazınızı hem de iOS cihazınızı bilgisayara USB ile bağlayın.

Adım 2: WhatsApp mesajlarınızı Android cihazınızdan bilgisayarınıza yedekleyin. Android telefonunuzda herhangi bir ekran belirirse şifreyi girmeden 'Verilerimi Yedekle' butonuna basın. Bunun ardından devam etmek için 'Tamam'a basın ve bilgisayara geri dönün. Mesajlarınızın yedeklenmesi, sohbet sayısına bağlı olarak uzun sürebilir.

Adım 3: Yedekleme sona erdiğinde tüm mesajlarınız arayüzde görüntülenecektir.

Not: Yazılım Android cihazınızdaki mesajları okuyamıyorsa en güncel WhatsApp sürümünü kullandığınızdan ve orijinal uygulamayı kullandığınızdan emin olun.

Not: Yazılım iOS cihazınızı tanımazsa iTunes'un en güncel sürümünün bilgisayarınızda yüklü olduğundan ve cihazınızda en güncel iOS sürümünün kurulu olduğundan emin olun.

Adım 4-A: Tüm mesajları transfer etmek için sol menüdeki cihazınıza sol tıklayarak 'Transfer Message From Android to iPhone' butonuna tıklayın.

Adım 4-B: Yalnızca belirli kişilerle olan mesajları transfer etmek için sol menüdeki kişinin üstüne sol tıklayarak 'Transfer Message with this Contact to iPhone' butonuna tıklayın.

Adım 5: WhatsApp sohbetlerinizi aktarmak istediğiniz iPhone'u seçin. Bu sırada iPhone'unuzdaki WhatsApp uygulamasının kapalı olduğundan emin olun.

Yöntem 2: iTunes ile Aktarım

Eğer Backuptrans iPhone'unuzu algılamazsa WhatsApp mesajlarınızı iTunes üzerinden aktarmanız da mümkün.

Adım 1: Android cihazınızdaki sohbet geçmişinizi yedekleyebilmek için yazılıma giriş yapın ve 'Mesajları Yedekle' butonuna tıklayın. Tamamlandıktan sonra yazılımı kapatın.

Adım 2: iPhone'unuzda 'iCloud Backup'ı kapatın.

Adım 3: iPhone'unuzu bilgisayara bağlayın ve iTunes'u açın. iTunes üzerinden bir yedek almak için 'Şimdi Yedekle' düğmesine basın.

Adım 4: iPhone'u bilgisayardan ayırın.

Adım 5: Yazılımı açarak WhatsApp mesajlarını yerel veri tabanından iTunes Backup'a aktarın. Bunun için 'Export Messages to iTunes Backup' butonuna basmanız gerekiyor. Ardından bu mesajlar dışa aktarılacak ve üçüncü adımda oluşturduğunuz yedekle birleşecek.

Adım 6: Yazılımdan çıkış yapın.

Adım 7: iPhone'ununuzu tekrar bilgisayara bağlayın. iTunes / Finder'ı başlatın ve 'Yedeklemeyi Geri Yükle' düğmesine basın.

Adım 8: Geri yükleme tamamlandıktan sonra iPhone'da WhatsApp'ı tekrar doğrulamanız gerekiyor. Yine bu adımda iCloud yedeklemesini de atlamanız gerekmekte.

İpucu

Eğer tek bir SIM kartınız varsa aşağıdaki adımları izlemeyi unutmayın.

Adım 1: SIM kartı Android cihazınıza yerleştirin ve WhatsApp Messenger'ı Android cihazınızda kullanılabilir tutun.

Adım 2: Android cihazınızı bilgisayara bağlayın ve yazılımla mesajları yedekleyin.

Adım 3: SIM kartı Android cihazınızdan iPhone'a taşıyın.

Adım 4: WhatsApp Messenger'ı iPhone'a kurun ve numarayı doğrulayın.

Adım 5: Geri yükleme adımlarını takip edin.

Sonuç

Tüm bu adımların ardından WhatsApp mesajlarını Android'den iPhone'a başarılı bir şekilde aktarmış oldunuz.