katana-zero-benzeri-oyunlar

Katana Zero 2019 yılında çıktı ve ilham aldığı pek çok yapımdan bile daha iyi bir noktaya ulaştı. Hızlı oynanışı, zorlu yapısı ve görsel tarzı ile bizlere kaliteli saatler yaşatan Katana Zero epey sevildi. Katana Zero benzeri oyunlarda yıllar içerisinde piyasada yerini aldı.

Bağımsız diyebileceğimiz bir yapım olan Katana Zero son derece kısa bir oyun olsa da zihnimizde epey yer eden bir oyun oldu. Pek çok insan için bu böyle olacak ki daha sonradan Katana Zero benzeri oyunları piyasada görür olduk. Eğer siz de bu tarz oyunlar arıyorsanız aşağıdaki liste sizler için çok faydalı olacaktır.

Katana Zero’ya Benzeyen En İyi Oyunlar

Hotline Miami 2

HUNTDOWN

Ghostrunner

Dead Cells

SANABI

Valfaris

KUNAI

Hotline Miami 2

Katana Zero’nun şüphesiz en çok ilham aldığı yapım olan Hotline Miami bu listenin olmazsa olmazı. “Tek vuruşta öl ve öldür” konseptinin mimarı diyebileceğimiz bir yapım olan Hotline Miami eşsiz müzikleri ve inanılmaz vahşi oynanışıyla uzun süre aklımızdan çıkmayan bir oyun oldu. Tıpkı Katana Zero gibi tadı damağımızda kalan bu oyunu muhakkak oynamalısınız.

HUNTDOWN

Sürekli yana doğru gittiğimiz oyunlardan (Side Scroller) olan HUNTDOWN adeta 90’lardan fırlamış bir yapım. 2021 yılında çıkan HUNTDOWN Easy Trigger Games tarafından geliştirildi ve Coffee Stain Publishing tarafından yayınlandı. Suç çetelerinin hüküm sürdüğü ve polislerin adım atmaya korktuğu bir gelecekte geçen bu oyunda aksiyon bir an olsun azalmıyor.

Ghostrunner

Katana Zero’nun 3 boyutlusunu ister miydiniz. Evet, Ghostrunner tam olarak böyle bir oyun. En iyi Cyberpunk temalı oyunlardan biri olan Ghostrunner size siber-ninja olma fırsatı sunuyor. Her açıdan Katana Zero’ya benzeyen Ghostrunner bu listedeki en iyi yapımlardan bir tanesi. Eğer Katana Zero oynadıysanız ve Ghostrunner oynamadıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir.

Dead Cells

Günümüzde Metroidvania oyunlar denilince akıllara akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Dead Cells pek çok açıdan Katana Zero’ya benzese de özünde farklı bir oyundur. Yine de Katana Zero’dan keyif alan pek çok kişinin Dead Cells’ten çok keyif alacağını düşünüyoruz. Katana Zero’ya kıyasla çok daha fazla içeriğin bulunuduğu bu oyunu 2D aksiyon oyunu seven herkese gönül rahatlığıyla öneriyoruz.

SANABI

2022 yılında erken erişim olarak çıkış yapan SANABI, Katana Zero’dan epey etkilenmiş bir yapım. Oyundaki karakterimizin özel protez kolunu sayesinde hemen hemen her yere gidebildiğimiz bu oyunda aksiyona doyuyoruz. Son derece hızlı bir oynanışa sahip olan SANABI Cyberpunk öğeleri ile bezeli.

Valfaris

80’leri iliklerinize kadar yaşatacak olan Valfaris Heavy Metal ile güçlendirilmiş 2 boyutlu bir aksiyon ve platform oyunu. Muhteşem bir görselliğe sahip olan Valfaris retro oyun sevenlerin muhakkak göz atması gereken bir yapım.

KUNAI

Görsel olarak farklı bir taz benimsemiş olan KUNAI 2 boyutlu bir Metroidvania’dır. Robot ayaklanmasına karşı mücadeleye katılan bir tablet olan Tabby olarak oynadığımız bu oyunda parkur becerilerinizi kullanarak üm insan yaşamını yok eden yapay zeka Lemonkus'u durdurmaya çalışıyoruz.

Katana Zero benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin bu listedeki favori oyununuz hangisi? Katana Zero benzeri oyunlar listemizde olması gerektiğini düşündüğünüz bir yapım var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.