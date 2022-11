Horizon Zero Dawn Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Horizon Zero Dawn, ilk kez PlayStation 4’e çıkış yapmış exclusive (özel) bir oyundu. Sadece PlayStation’da oynayabileceğiniz bir oyun olan Horizon Zero Dawn daha sonra PC’ye geldi Horizon Zero Dawn pek çok oyuncuya ulaşmayı başardı.

Horizon Zero Dawn tek kişilik, hikaye odaklı bir oyun olduğu için herkes bu oyunu en iyi şekilde anlamak istiyor. Dil bariyerine takılmadan Horizon Zero Dawn’ı Türkçe oynamak isteyen oyuncular yama arıyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere Horizon Zero Dawn Türkçe yama nasıl indirilir nasıl yüklenir detaylı bir şekilde anlatacağız.

Horizon Zero Dawn Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

anonymousceviri.com ’un Horizon Zero Dawn Türkçe Yama sayfasına gidin.

’un Horizon Zero Dawn Türkçe Yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

Horizon Zero Dawn'ın Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Horizon Zero Dawn’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Horizon Zero Dawn Hakkında

Geliştirici koltuğunda Guerrilla’nın oturduğu, PlayStation tarafından yayınlanan Horizon Zero Dawn genel olarak ortalamanın üstünde bir oyundu. Oldukça ilginç bir dünyaya sahip olan bu oyunda Aloy isimli bir kadını yönetiyoruz. Kıyamet sonrasını konu alan bu oyunda hayvanları andıran devasa robotlar ve geniş yeşil alanlar birbirine karışmış durumda. Asimetrik bir teknolojiye sahip olan bu dünyada insanlar pek çok teknolojik alete sahip olsalar da kabile gibi davranıyorlar.

Kabilesinden dışlanan Aloy’un öyküsünü deneyimlediğimiz bu oyunda bizleri büyük bir açık dünya bekliyor. Bir yandan Aloy’un hikayesini deneyimliyoruz bir yandan da içinde bulunduğumuz dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Devasa robotlar tarafından ele geçirilmiş bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oldukça etkileyici dövüşleri bünyesinde bulunduran bu oyunda dilerseniz gizli bir şekilde dilerseniz de okunuza ve yayınıza güvenerek ilerleyebiliyorsunuz.

Horizon Zero Dawn Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz PC'de Horizon Zero Dawn'ı oynadınız mı? Horizon Zero Dawn'ın Türkçe yaması nasıl olmuş?