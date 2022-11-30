Horizon Zero Dawn Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?
PlayStation markası ile anılan bir oyun olan Horizon Zero Dawn’ı Türkçe olarak oynamak istiyorsanız bu yazımıza göz atabilirsiniz.
Horizon Zero Dawn, ilk kez PlayStation 4’e çıkış yapmış exclusive (özel) bir oyundu. Sadece PlayStation’da oynayabileceğiniz bir oyun olan Horizon Zero Dawn daha sonra PC’ye geldi Horizon Zero Dawn pek çok oyuncuya ulaşmayı başardı.
Playstation Plus'taki En İyi 10 Oyun
Playstation Plus ülkemizde ve pek çok yerde kullanıma açıldı. Xbox Game Pass benzeri bir hizmet olan bu sistem oyuncular tarafından genellikle hoş karşılandı.
Horizon Zero Dawn tek kişilik, hikaye odaklı bir oyun olduğu için herkes bu oyunu en iyi şekilde anlamak istiyor. Dil bariyerine takılmadan Horizon Zero Dawn’ı Türkçe oynamak isteyen oyuncular yama arıyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere Horizon Zero Dawn Türkçe yama nasıl indirilir nasıl yüklenir detaylı bir şekilde anlatacağız.
Horizon Zero Dawn Remastered Geliyor
Video Games Chronicle ve MP1ST'ye göre oldukça popüler ve sevilen PlayStation 4 oyunu Horizon Zero Dawn'ın PlayStation 5 için grafiklerinin yenilendiği Remastered versiyonu üzerinde çalışılıyor.
Horizon Zero Dawn Türkçe Yama Nasıl Yapılır?
- anonymousceviri.com’un Horizon Zero Dawn Türkçe Yama sayfasına gidin.
- Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.
- Horizon Zero Dawn'ın Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Horizon Zero Dawn’ı hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.
PlayStation Türkiye'den Horizon: Forbidden West Açıklaması!
PlayStation Türkiye'den Horizon: Forbidden West açıklaması geldi ve Türkçe altyazı desteği ile satışa sunulup sunulmayacağı sorusu cevabını buldu.
Horizon Zero Dawn Hakkında
Geliştirici koltuğunda Guerrilla’nın oturduğu, PlayStation tarafından yayınlanan Horizon Zero Dawn genel olarak ortalamanın üstünde bir oyundu. Oldukça ilginç bir dünyaya sahip olan bu oyunda Aloy isimli bir kadını yönetiyoruz. Kıyamet sonrasını konu alan bu oyunda hayvanları andıran devasa robotlar ve geniş yeşil alanlar birbirine karışmış durumda. Asimetrik bir teknolojiye sahip olan bu dünyada insanlar pek çok teknolojik alete sahip olsalar da kabile gibi davranıyorlar.
Kabilesinden dışlanan Aloy’un öyküsünü deneyimlediğimiz bu oyunda bizleri büyük bir açık dünya bekliyor. Bir yandan Aloy’un hikayesini deneyimliyoruz bir yandan da içinde bulunduğumuz dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Devasa robotlar tarafından ele geçirilmiş bu dünyada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oldukça etkileyici dövüşleri bünyesinde bulunduran bu oyunda dilerseniz gizli bir şekilde dilerseniz de okunuza ve yayınıza güvenerek ilerleyebiliyorsunuz.
PlayStation 6'nın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı!
Sony, 2020 yılında yeni nesil PlayStation 5 konsolunu piyasaya sürdü ve büyük beğeni topladı. Konsol her ne kadar çıktığı dönem yeni nesil oyunlarla beslenemese de Sony son birkaç yıllık süreçte cihazın yeni nesil gücünün hakkını vermeye başladı.
Horizon Zero Dawn Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz PC’de Horizon Zero Dawn’ı oynadınız mı? Horizon Zero Dawn’ın Türkçe yaması nasıl olmuş? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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