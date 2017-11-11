GeoTap, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sakinleştirici bir etkiye sahip olan oyunda farklı geometrik şekilleri boyayarak ilerliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eşsiz bir mobil oyun olan GeoTap, basit oynanışı ve sürükleyici kurgusuyla ön plana çıkıyor. Oyuna başladığınızda önünüze gelen geometrik şeklin tüm yüzeylerini boyamaya çalışıyorsunuz. Parmağınızla dokunarak şekilleri boyuyor ve boyalı yüzeylere dokunduğunuzda ise kaybediyorsunuz. Bu nedenle son derece dikkatli olmalı ve şekillerin tüm yüzeylerini en kısa sürede boyamalısınız. Yüksek puanlara ulaşıp arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda 3 farklı oyun modu bulunuyor. Minimalist grafikleri ve hoş müzikleriyle de bağımlılık etkisi yaratan oyunda işiniz bir hayli zor. Can sıkıntınızı giderebilecek türden bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan GeoTap'ı mutlaka denemelisiniz.

Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz..GeoTap oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.