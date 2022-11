En İyi Oyun Abonelik Hizmetleri Hangileridir?

Günümüzde artık oyun oynamanın pek çok yolu var. Son zamanlarda oyun oynamak için popüler olan yöntemlerden biri de oyun abonelik hizmetleri satın almak. Aylık ücret karşılığında belirlenmiş bir oyun kütüphanesine erişim sağladığınız bu sistemler uygun fiyata oyun oynamayı mümkün kılıyor. Pek çok oyun firması kendi abonelik sistemlerini çıkarmış durumda. Pek çok yeni abonelik sistemi de önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülecek, halihazırda başka ülkelerde aktif olan sistemler de Türkiye’de kullanıma açılacak.

Biz de bu yazımızda sizler için en iyi oyun abonelik hizmetlerini değerlendirip karşılaştıracağız. Kendi oyun zevkinize ve bütçenize göre bir ya da birden fazla oyun aboneliği satın alarak oyun deneyiminizi bir üst noktaya çıkarabilirsiniz.

İnceleyeceğimiz oyun Abonelik Hizmetleri

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass

PlayStation Plus Essential

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Nintendo Switch Online

Prime Gaming

Humble Choice

Apple Arcade

Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate

Ülkemizde ve dünya genelinde en çok aboneye sahip olan oyun abonelik sistemi Xbox Game Pass’tir. Özellikle de ülkemizdeki en fiyat/performans diyebileceğimiz abonelik hizmeti Xbox Game Pass ile sağlanıyor.

Xbox Game Pass ile Ultimate sürümü arasındaki fark ise temelde şu şekilde:

Game Pass Ultimate ile tek bir üyelik ile PC, konsol ve mobil cihazlar üzerinden Game Pass’in kütüphanesine erişim sağlayabiliyorsunuz. Hem konsolunuz hem de bilgisayarınız için ayrı ayrı abonelik almanıza gerek yok. Eğer bu iki cihaza sahipseniz Game Pass Ultimate satın almak sizin için en mantıklı seçim olacaktır.

Game Pass Ultimate’in bir diğer avantajı ise bazı oyun içi ödülleri ve Xbox Live Gold’u sunmasıdır.

Konsollar için Game Pass: 29.99 ₺/ay

PC için Game Pass: 29.99 ₺/ay

Game Pass Ultimate: 44.99 ₺/ay

PlayStation Plus Essential / Extra / Premium

PlayStation Plus daha öncesinde oyunları çevrimiçi oynamamızı sağlayan ve ayda yalnızca 3-4 oyun veren bir hizmetti. Yeni PlayStation Plus nedir merak ediyorsanız gelin sizin için izah edelim. Xbox Game Pass’in milyonlarca kullanıcısını gören PlayStation bir süredir kendi kütüphanesini ve abonelik sistemini oluşturmakla uğraşıyordu. Geç de olsa kendi abonelik sistemini oyuncularla buluşturmayı başardı. PlayStation sahipleri için oldukça önemli bir sistem olan PlayStation Plus 3 farklı seçenek ile geliyor. Aşağıdaki görselde Essential, Extra ve Premium seçeneklerinin ne gibi avantajlar sağladığını görebilirsiniz.

PlayStation Plus Essential

1 Aylık Abonelik: 40 ₺

3 Aylık Abonelik: 100 ₺

12 Aylık Abonelik: 240 ₺

PlayStation Plus Extra

1 Aylık Abonelik: 60 ₺

3 Aylık Abonelik: 165 ₺

12 Aylık Abonelik: 400 ₺

PlayStation Plus Premium

1 Aylık Abonelik: 70 ₺

3 Aylık Abonelik: 190 ₺

12 Aylık Abonelik: 460 ₺

Fiyatları göz önüne aldığımız zaman Essential paketi oldukça iyi bir fiyata sunuluyor olsa da maalesef oyun kataloğuna erişim sağlayamadığınız için pek tercih edilesi bir paket değil.

Extra ile Premium arasında kıyaslama yapmak gerekirse farkın klasikler kataloğu ve oyun deneme sürümlerine erişim olduğunu görüyoruz. Eğer eski PlayStation oyunlarına ilgiliniz yoksa ve oyunların deneme sürümleri ile ilgilenmiyorsanız PlayStation Plus Extra iyi bir seçim olacaktır. Eğer Extra ile Premium arasındaki fiyat farkı sizin için sorun değilse Premium’u satın almak uzun vadede size daha fayda sağlayacaktır. Aralarında fiyat olarak çok fark olmadığı için Premium eminiz ki pek çok kişi tarafından tercih edilecektir.

Nintendo Switch Online

Nintendo Switch sahipleri için bir tercih değil adeta bir zorunluluk gibi olan Nintendo Switch Online, sadece oyun kütüphanesi sunmuyor aynı zamanda Nintendo Switch oyunlarını çevrimiçi olarak oynamanızı sağlıyor. Nintendo Switch oyunlarını çevrimiçi oynamak için zaten Nintendo Switch Online satın almalısınız.

Nintendo Switch’inizi sadece çevrimdışı kullanım için satın aldıysanız bile Nintendo Switch Online satın almak isteyebilirsiniz. Eğer bütçeniz varsa SNES ve NES oyunlarından oluşan devasa bir kütüphaneye erişim sağlayabiliyorsunuz.

1 aylık $3.99

3 aylık $7.99

12 aylık $19.99

Maalesef ki Nintendo ülkemizin para birimi ile hizmet vermiyor. Yerelleştirilmiş hizmet Nintendo tarafından sunulmuş değil. Ülkemizdeki Nintendo oyunlarına ve cihazlarına olan ilgi de az olduğundan ve pek çok oyuncu maddi olarak bu ürünleri satın alamadığı için ilerleyen yıllarda da yerel fiyatlandırma görme ihtimalimiz çok zor gibi. Dolar kurunu göz önüne aldığımızda Nintendo Switch Online lüks bir oyun abonelik hizmeti diyebiliriz.

Prime Gaming

Amazon Prime nedir bilmeyen kalmadı. Öyle ki Amazon Prime’ın içerisinde Prime Gaming isminde bir oyun abonelik hizmeti de bulunuyor. Prime Gaming, ayda birkaç oyunu size süresiz olarak sunuyor. League of Legends, Valorant, PUBG, Rainbow Six Siege, Brawlhalla, Call of Duty Warzone, Lost Ark gibi pek çok çevrimiçi oyunda kullanabileceğiniz oyun içi eşyaları da her ay size sunuyor. Neredeyse bedava diyebileceğimiz bir fiyata sahip olan Amazon Prime’ın aylık ücreti sadece 7.90 ₺. Her ay birkaç ücretsiz oyunu süresiz olarak size sağlayan Prime Gaming pek çok oyun içi eşyayı sizlere sunuyor.

Türkiye’deki oyun fiyatlarını göz önüne aldığımız zaman Amazon Prime kesinlikle her oyuncunun abone olması gereken bir platform. Prime Gaming bünyesi içerisinde sunulan tek bir dijital ürünü ayrıca satın alıyor olmak bile 7.90 ₺’den daha maliyetli olduğu için tüm oyunculara gönül rahatlığı ile Prime Gaming’i ve Amazon Prime’ı öneriyoruz.

Humble Choice

Her ay 8 civarında rastgele oyunu size süresiz olarak veren Humble Choice, doğru zamanlarda kullanıldığı zaman oldukça karlı olabilir. Bazı aylar oldukça değerli oyunları paketlerine dahil edebiliyorlar. Diğer pek çok abonelik sisteminin kütüphane bazlı sisteminin aksine Humble Choice’da oyunlar tamamen sizin oluyor. Aboneliğinizi yenilemeseniz bile.

Humble Choice aylık: 7 $

Humble Choice yıllık: 129 $

Maalesef ki Humble Choice dolar ile satılıyor. Bu nedenle diğer abonelik hizmetleri kadar gönül rahatlığı ile tavsiye edemiyoruz. Sizlere bu noktada tavsiyemiz eğer çok istediğiniz birkaç oyun o ay Humble Choice paketi içerisinde ise ya da fiyatlandırmadan ötürü ülkemizde çok pahalıya satılan oyunlar o ay dağıtılıyorsa tek seferlik abone olmayı düşünebilirsiniz. 7 dolardan çok daha kıymetli oyunlar varsa Humble Choice oldukça işimize yarayabilir. Her ay düzenli olarak Humble Choice’un içeriğine göz atmak ve ona göre aboneliğe üye olmak en mantıklısı.

Apple Arcade

Mobil oyuncu musunuz? Bir Apple ürününe sahip misiniz? O zaman Apple Arcade sizin için iyi bir seçim olabilir. Apple cihazlarınızla çok fazla oyun oynuyorsanız Apple Arcade satın almayı düşünebilirsiniz. İlk ay ücretsiz olması, Apple ürünü satın aldığınızda 3 ay hediye edilmesi ve 200’den fazla oyunu bünyesinde bulundurmasından ötürü Apple Arcade gerçekten pek çok mobil oyuncunun ilgisini çekecektir. Pek çok oyun reklam ile bölünüyor. Apple Arcade aynı zamanda reklamların da önüne geçiyor. Oyun içi satın alımın da bulunmadığı Apple Arcade oyunları iOS cihaz kullananlar için oldukça iyi bir hizmet sağlıyor.

Android kullanıcıları neden Google Play’de de böyle bir hizmet yok diye sorabilir. Var. Google Play Pass isminde bir abonelik hizmeti mevcut ancak hala Türkiye’ye gelebilmiş değil. Pek çok farklı ülkede aktif olduğunu düşünürsek kısa bir süre sonra Türkiye’ye geleceğini de öngörebiliriz.

Ayda 34.99 ₺ karşılığında Apple Arcade’i satın alabilirsiniz. Mobil oyunlarla içli dışlıysanız, oyun oynarken reklamların dikkatinizi dağıtmasını istemiyorsanız ve pek çok popüler oyuna erişim sağlamak istiyorsanız Apple Arcade satın alabilirsiniz.

Sonuç

Şu an ülkemizde pek çok oyun abonelik hizmeti faaliyet gösteriyor. İlerleyen günlerde daha fazlası da gelecek. Listelediğimiz abonelik sistemlerinden öne çıkanlar Game Pass, PlayStation Plus ve Prime Gaming. Amazon Prime’ı ve içerisinde bulunan Prime Gaming’i hem fiyatından hem de içeriğinden ötürü gönül rahatlığı ile öneriyoruz. 7.90 ₺ daha verimli nasıl harcarız bilemiyoruz.

PlayStation sahibi iseniz PlayStation Plus Extra ile Premium arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Essential paketi biraz eksik bir paket olduğu için pek öneremiyoruz.

Eğer abonelik hizmetleri için daha fazla bütçe ayırabilecekseniz kendi zevkinize ve imkanlarınıza göre Nintendo Switch Online, Humble Choice ve Apple Arcade’e de abone olabilirsiniz.

Xbox ve PC sahibiyseniz Xbox Game Pass Ultimate en iyi seçenek. Sadece PC sahibiyseniz Xbox Game Pass’in standart sürümü size yetecektir. Ülkemizde de en çok tercih edilen oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass olduğu için sizlere rahatlıkla önerebiliyoruz.

En iyi oyun abonelik hizmetlerini sizler için listeledik ve karşılaştırdık. Umuyoruz kis izler için faydalı olmuştur. Siz hangi oyun abonelik hizmetlerini kullanıyorsunuz? Yeni bir oyun abonelik sistemine giriş yapmayı planlıyor musunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.