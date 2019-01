Gobs of Ghosts, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kendine has bir atmosfere sahip olan Gobs of Ghosts, goblinlerle ve hayaletlerle mücadele ettiğiniz bir oyundur. Karanlık bir temaya sahip olan oyunda engellerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Platform oyunu olarak nitelendirebileceğim oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Kötülüklerle kıyasıya mücadele ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Klasik retro oyunlarını andıran oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Goblinleri atlatarak zorlu bölümleri tamamlamanız gereken oyunda sürükleyici bir etki bulunuyor. Hızlı ve tempolu bir oynanışa sahip olan Gobs of Ghosts, sizleri bekliyor.

Gobs of Ghosts oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla detay almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.