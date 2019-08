Google Go indirerek popüler arama motoru Google’ın hızlı arama deneyimi sunan mobil uygulamasına sahip olursunuz. İnternette arama yaparken mobil paketinizden çok az tüketen Google Go Android uygulaması Türkçe dil desteğiyle gelip Türkiye’de de kullanılmaktadır; Google Go APK indirme bağlantısına ihtiyaç duymadan Android telefonunuza indirip kullanabilirsiniz.

Bazı kullanıcıların internet tarayıcısı yerine tercih ettiği Google uygulamasının en çok kullanılan, temel özellikleri içeren hafifletilmiş sürümü de bulunuyor. Google Go adıyla yayınlanan uygulama sadece 5MB yer kaplıyor. Arama sonuçlarını yüzde 40’a varan oranda veri tasarrufu sağlayacak şekilde optimize edip daha hızlı arama deneyimi sunan Google Go’da arama, sesli arama, lens (görsel çeviri, arama ve dinleme), keşfet, resimler, GIF’ler, YouTube, ihtiyacınız olan her şey mevcut. Maç sonuçlarını da takip edebileceğiniz uygulama ile popüler ve trendleri de kaçırmazsınız.

Google Go Özellikleri