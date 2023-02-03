Google Mirror Nedir? Nasıl Yapılır?

Google Mirror, Google’ın ayna sayfası ve grafiğine dair her şeyini yansıtan bir sistemdir. Aynı zamanda fonksiyonel bir arama motoru olarak da ifade edilebilir. Google Mirror’da geriye dönük aramalara da ulaşılır. Arama sonuçlarını direkt yansıtan bir sistemdir.

Google arama motorunda ziyaret edilebilecek tüm sayfalar Mirror üzerinde de yer alır. Google’a basın bültenleri, yansıtılan kopyalar ve resmi logolara da çok rahat ulaşılabiliyor. Google Mirror ile etkileşimli efektler oluşturulabilir. Eğlenceli, farklı efektler sisteme geri yüklenerek keşfedilebilir.

Google Mirror Nasıl Yapılır?

Google Mirror, 2002 yılında eğlence amaçlı olarak tasarlandı. Google’ın Çin Halk Cumhuriyeti’nde yasaklanmasının arkasından geliştirilmiştir. Çin’de internet kullanımı yasaklanan insanlar Google Mirror sayesinde internette gezinebiliyorlardı.

Google Mirror’da İngilizceden başka dil seçeneği bulunmuyor. Arayüzü, dil tercihlerini ayarlayabilmek için ihtiyaç duyulan çerezleri kabul etmiyor. İngilizceyi tersten okumayı sevenler için harika bir sistem.

Google Mirror;

Google’ın geliştirdiği alt sayfada yer alan “Su altı arama deneyimi” görüntüsünden oluşuyor.

görüntüsünden oluşuyor. Thanos Snap Trick ile Google arama sonuçlarının yarısı uçup gidiyor.

Bot içerisinde Google Chrome’un 10. yıl dönümünü ; Doğum Günü Sürümü Dinozor oyunuyla kutlamasına olanak tanıyor.

Zerg Rush’la Google arama sonuçlarına saldırarak onları yok ediyor.

Google görsel arama sonuçları, klasik Atari Breakout oyununa çevriliyor.

Google arama sonuçları içerisinde Super Mario Bros. bir paskalya yumurtası gizliyor.

Google logosunu “zip” haline dönüştürecek dev fermuar halini alıyor.

Google’ın tamamen ters görünen bir sürümü olabiliyor.

Ekran kar görüntüsüne bürünür.

Ekranın yan tarafında çıkan yakut terliklere dokunulduğunda birbirinden eğlenceli seçenekler ekrana gelir.

Yukarıda sıralanan tüm durumlar, Google'ın elgooG versiyonunda belirli komutlar doğrultusunda gerçekleşebiliyor. Doğrudan elgooG sayfasında da komutlar seçilebiliyor.

Google Mirror’ın Geliştirilmiş Sürümü

Google Mirror, geliştirilmiş sürüm ve bot modu ile Google Chrome’da “Gizli Dinozor” oyunu sunuyor. Google’dan “Do a Barrel Roll” talep edildiğinde ekran ters dönmeye başlıyor. Yılan Ay Yeni Yılını kutlamak için Google’ın ana sayfasından yılan oyunu oynayabilirsiniz.

Sunduğu Google Pac-Man oyunu; 1980’li yılların klasik atari oyununu online şekilde sunuyor. Google Mirror ile bol miktarda nostalji yapma şansı yakalayacaksınız. Sizi 1998’de Google’ın ilk kullanıma sunulduğu zamana götürüyor.

Enerji tasarrufu sağlamak için Google karanlık modu, Mirror sayesinde kullanılabiliyor. Google tarzıyla tasarlanan popüler 2048 oyununu da bulabilirsiniz. Online olarak sunulan Google Gravity efektlerine de ulaşabilirsiniz.

Google saldırılardan koruyan Space Invaders oyununu da oynayabilirsiniz. Google yazısının çok farklı şekillerde ve tarzlarda yazıldığını görebilirsiniz. Dinozor oyununun 3D sürümüne de ulaşabilirsiniz. Adobe Flash Player aracılığıyla Mirror üzerinden gitar oyunu dahi oynayabilirsiniz.

Yazımızda Google Mirror ile Google’ın en eğlenceli taraflarını keşfedebilirsiniz. Daha sonra dilerseniz Google Aramalarında Bilinmeyen 20 Komut başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.