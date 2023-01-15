Google Aramalarında Bilinmeyen 20 Komut

Google’ı günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz. Google’da arama yapmayı herkes biliyor, fakat arama ipuçları bu kadar yaygın bir şekilde bilinmiyor. Aramalarınızı hızlandırmak ve daha geniş sonuçlara ulaşabilmek için küçük detaylar bulunuyor. Peki, Google aramalarında bilinmeyen komutlar neler?

Google Aramalarında Bilinmeyen Komutlar

Arama sonucuna daha kolay ulaşma

Belirli bir sitede arama yapma

Matematiksel işlemler ve birim çevirme

Hava durumunu ve saati öğrenme

Bölgeye göre arama yapma

Web sitelerinin önbelleğini görüntüleme

Vizyondaki filmlerı öğrenme

Sesli arama yapma

Arama sonuçlarını filtreleme

Zar atma

Benzer siteleri görüntüleme

İki sayı arasında aramaları sınırlama

Dosya türü arama

Uygulama arama

Çeviri yapma

Popüler aramaları görüntüleme

Doodle’lara erişme

Gelişmiş arama sayfasını kullanma

İki konum arasındaki mesafeyi öğrenme

Güneş'in hangi saatte doğduğunu öğrenme

Yukarıda dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan arama motorunu daha verimli şekilde kullanabilmenize imkân tanıyan ipuçları bulunuyor. Bu ipuçlarının detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Google hakkında şaşırtan bilgiler isimli yazıya da göz atabilirsiniz.

Arama Sonucuna Daha Kolay Ulaşma

Google’da ne kadar ayrıntılı arama yaparsanız, hedef sonuca o kadar kolay ulaşabilirsiniz. Arama operatörlerini kullanmak size oldukça fayda sağlayacaktır.

Tırnak işareti (“ ”) kulladığınızda Google, tırnak işaretlerinin arasındaki tam kelime grubunu aramaktadır.

Bir kelimenin önüne eksi işareti (-) koyduğunuzda, arama sonuçlarından o kelime çıkartılırken, artı işareti (+) koyarsanız, o kelimenin aramanızda önemli olduğunu belirtmiş olursunuz.

Belirli Bir Sitede Arama Yapma

İsterseniz aramalarınızı tek bir internet sitesi için sınırlayabilirsiniz. Bu sınırlama için “aranacak kelime site: internet sitesi” formülüyle arama yapmanız gerekiyor. Örneğin, Tamindir üzerinde Galaxy Note 4 ile ilgili bir arama yapmak istediğinizde, “galaxy note 4 site:tamindir.com” şeklinde arama yapmanız gerekiyor.

Matematiksel İşlemler ve Birim Çevirme

Google’da Matematik işlemlerini aradığınız zaman size sonuçlarını veriyor. Örneğin arama sayfasına 25*4 yazdığınızda 100, 2*3*4/3 yazdığınızda 8 gibi sonuçlar bir hesap makinesiyle birlikte arama sonuçlarında çıkıyor.

Ayrıca Google, birimleri de çevirebiliyor. Mesela 125 mil to km yazdığınızda, 3.17500 × 10-6 kilometers sonucu karşınıza çıkıyor. Tüm birimler için bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Hava Durumunu ve Saati Öğrenme

Bulunduğunuz şehirdeki hava durumu ve yedi günlük hava tahminini görebilmek için “hava durumu şehir adı” yazmanız yeterli olacaktır. Bir şehirdeki yerel saati öğrenmek için “time şehir adı”, bir şehirdeki güneşin doğduğu saati öğrenmek için “gündoğumu şehir adı” yazarak arayabilirsiniz.

Bölgeye Göre Arama Yapma

Google’da “Çin Restoranı” gibi bir arama yaparsanız, öncelikli olarak bulunduğunuz bölgedeki restoranlar gösterilecek ve harita sunulacaktır. Aramayı özelleştirmek için, anahtar kelimenin sonuna bölgenin posta kodunu girebilirsiniz.

Web Sitelerinin Önbelleğini Görüntüleme

Google’ın önbelleğinde, Google’ın daha önce gezdiği sitelerin bir kopyası bulunuyor. Bir web sitesine herhangi bir nedenden dolayı ulaşamasanız bile, cache:internet sitesi komutu ile bu web sitesinin geçmişteki görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Vizyondaki Filmlerı Öğrenme

Vizyonda hangi filmler var merak ediyorsanız Google’ı kullanarak, filmlerin gösterim saatlerini görebilirsiniz. Örneğin, movie times İzmir yazarak, İzmir’de vizyonda olan filmler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Sesli Arama Yapma

Chrome, Android veya Google iOS uygulamasını kullanıyorsanız, aramalarınızı ses ile gerçekleştirebilirsiniz. Yapmanız gereken, Google’ın sayfasındaki mikrofon simgesine basmak ve aradığınız kelimeyi söylemek. Bilgisayarınızdan da mikrofonunuzu kullanarak aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Arama Sonuçlarını Filtreleme

Arama sonuçları sayfasındaki “Arama Araçları” butonuna tıklarsanız; ülke, tarih veya yayınlanma tarihi, okunma seviyesi ve Google’ın şu anki konumunuzu kullanıp kullanmayacağı şeklinde dört farklı seçenekle karşılaşırsınız.

Zar Atma

Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan biri olan Google'da "zar at" şeklinde arama yapın ve ardından "Roll" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladığınızda zar atma işlemi gerçekleşecektir.

Benzer Siteleri Görüntüleme

“related:” komutuyla, aradığınız siteye benzeyen diğer web sitelerini bulabilirsiniz. Bunun için “related:tamindir.com” şeklindeki aramayla Tamindir’e benzeyen diğer siteleri görebilirsiniz.

İki Sayı Arasında Aramaları Sınırlama

Google’da iki nokta ile belirli iki sayı arasında aramalarınızı sınırlayabilirsiniz. Örneğin “savaşlar 1900..1923” yazabilir ya da $100..$300 yazarak finansal aramalar yapabilirsiniz.

Dosya Türü Arama

Aradığınız bir dosya türü varsa, aramanızı bu şekilde sınırlandırabilirsiniz. Bunun için “filetype:xml” , ”filetype:pdf” gibi fonksiyonları, aradığınız dosya türüne göre düzenleyip arama yapabilirsiniz.

Uygulama Arama

Google’da bir uygulama aramak istediğinizde, o uygulamanın isminin geçtiği alakalı/alakasız birçok sayfayla karşılaşırsınız. Sadece uygulama aramak istediğinizde, uygulama ismini girip ara dedikten sonra sonuç sayfasında, Uygulamalar butonuna tıklarsanız sadece uygulama içeriklerini görebilirsiniz.

Çeviri Yapma

Bir kelimeyi hızlı bir şekilde başka bir dile çevirmeniz gerektiğinde “translate Türkçe İngilizce” gibi arama yaparsanız, Google’ın dil çeviri servisine kolayca ulaşabilirsiniz.

Popüler Aramaları Görüntüleme

Google Trends servisiyle, bulunduğunuz ülkede hangi aramaların yapıldığını görebilirsiniz. Ülke genelinde yapılan popüler aramaları da gerçek zamanlı olarak takip de edebiliyorsunuz.

Doodle’lara Erişme

Arama sayfasına herhangi bir şey yazmadan “Kendimi Şanslı Hissediyorum” butonuna basarsanız, Google’ın bugüne kadar kullandığı özel logoları görebilirsiniz.

Gelişmiş Arama Sayfasını Kullanma

Google’ın Gelişmiş Arama sayfasıyla, bu yazıda anlatılan özelliklerin çoğunu ve hatta daha fazlasını gerçekleştirebilmenize olanak sağlıyor. İster komutları yazarak kullanın, isterseniz de bu sayfayı kullanın. Bu konudaki karar size kalmış.

İki Konum Arasındaki Mesafeyi Öğrenme

Popüler arama motorunda iki farklı konum arasındaki mesafeyi çok pratik bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün. Örneğin "İstanbul Kocaeli mesafe" yazarak iki şehir arasındaki mesafeyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca kaç saatte gidileceğini de öğrenebilirsiniz.

Güneş'in Hangi Saatte Doğduğunu Öğrenme

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan arama motoru, Güneş'in hangi saatte doğduğunu öğrenebilmenize de imkân tanıyor. Bunun için "sunrise şehir ismi" yazmanız yeterlidir. Örneğin İstanbul'da Güneş'in hangi saatte doğduğunu öğrenmek için "sunrise İstanbul" şeklinde arama yapabilirsiniz.