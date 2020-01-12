Etrafınızdaki insanların tamamından “İşini neden Google’dan yapmıyorsun?”, “Dosyayı Google Drive’dan gönderebilir misin?” ve “Neden Google Haritalar’ı kullanmadın?” gibi sorular alıyorsanız, bunun artık ne anlama geldiğini öğrenmenizin zamanı geldi. O hâlde gelin, Google hakkındaki tüm soruları cevaplayalım: Google Nedir? Google Hizmetleri Nelerdir? Google Nasıl Kullanılır?

Google Nedir?

Daha fazla bilgi alabileceğiniz, istediğiniz hemen her konuda arama yapabileceğiniz bir adrestir ama sadece bir arama motoru değildir. Google’nin en iyi bilinen hizmeti hiç şüphesiz ki arama motoru ve tarayıcısıdır.

Google; Ask, Yahoo, Bing gibi arama motorlarının tamamından daha popülerdir. Google’nin arama sonuçları, makalelere, resimlere, videolara, haritalara, kitaplara bağlantı veren internet siteleriyle ilişkilidir. Bir arama yaptığınızda çoğunlukla en alakalı içeriği ilk sayfada bulursunuz. Google’nin, arama sonuçlarının sıralamasını belirlemek için kendine has algoritması vardır.

Google’nin ne hakkında olduğuna dair artık temel bir fikriniz oluştuğuna göre, istediğiniz bilgileri bulmak için Google’den nasıl faydalanabileceğinizi öğrenme zamanınız geldi.

Google’da Arama Nasıl Yapılır?

Google’da arama yapmak için öncelikle bir internet tarayıcısına ihtiyacınız var ve bunun için ister Windows bilgisayarlarınıza kurulu olarak gelen temel tarayıcıyı kullanabilir ister o tarayıcıdan veya herhangi bir alternatif yoldan Google’nin ikinci en büyük hizmeti olan internet tarayıcısını, Google Chrome’yi edinebilirsiniz.

Google’da arama yapmak için öncelikle tarayıcınızın arama çubuğuna www.google.com yazmanız gerekmektedir. Açılan sayfada bir Google logosu ve altında boş bir kutu ile karşılacaksınızdır. Sihirli kelimeleri girdikten sonra klavyenizin “Enter” tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Google Arama Motorunda Neler Aratılabilir?

Google’a istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bu bir yemek tarifi olabilir, bir kelimenin anlamı olabilir, bir matematik işlemi olabilir... Kelimeleriniz ile eşleşen içerikleri arama sonuçlarında görüntüleyecektir. Arama kutusuna yazı yazmaya başladığınız zaman Google cümlenizi tamamlamak için otomatik olarak tahminlerde bulunacaktır. Aramak istediğiniz sonuç alt bölümde yer alıyorsa üzerine tıklayabilirsiniz.

Google Plus Nedir?

Google arama motorunu oluşturan şirket, dijital yaşamınızı kolaylaştırma sözü veren birçok aracı da beraberinde oluşturdu. Google Plus ise Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağ platformu olmak için Google’nin ileriye sürdüğü bir projeydi ancak hakkında daha fazla araştırma yapmanıza artık gerek yok çünkü geçtiğimiz günlerde Google tarafından resmi olarak kapatıldı. Google'nin hizmetlerinden bazılarını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

Google’yi Kullanmaya Hazırsınız

Google’nin kuruluş tarihinden itibaren kullanıcılara sunduğu hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Akıllı telefonunuz eğer Android işletim sistemine sahipse muhtemelen Google’nin hizmetlerinden zaten yararlanıyorsunuzdur. Google hakkında yeterli fikre sahip olduğunuza göre artık Google’yi kullanmaya başlayabilirsiniz.