Google Drive'da Aradığınızı Kolayca Bulmanız için 7 Öneri

Google’ın bulut depolama servisi Google Drive, gerek iş gerekse de bireysel kullanıcılarının vazgeçilmezleri arasında. Dosya paylaşımını hızlandırma, dosyalar üzerinde eş zamanlı düzenleme yapabilme, Gmail ile entegre çalışması ve ofis uygulamalarını ücretsiz sunması ve ücretsiz 15GB depolama alanı vermesiyle öne çıkan Google Drive’da fazla sayıda dosya saklayan biriyseniz bir noktadan sonra dosyaları bulmada zorluk çekmeniz kaçınılmaz. Bu noktada Google Drive’ın detaylı arama seçeneğinin nasıl kullanıldığını bilmek büyük önem taşıyor.

Bulut depolama servisleri arasında sağladığı kolaylıklar ve fırsatlarla (ücretsiz GB’larca depolama alanı verilmesi gibi) öne çıkan Google Drive, aldığı son güncellemeyle servisi sıklıkla kullanan kullanıcıların en şikayet ettiği noktalardan biri olan istenilen dosyayı bulamama sorunu çözüldü. Gelişmiş arama seçenekleri sayesinde Google Drive üzerinden bizimle paylaşılan ve paylaştığımız dosyalara artık daha rahat ulaşabiliyoruz. Biz de bu noktada Google Drive’ı yeni kullanmaya başlamış kullanıcılarımız için hem masaüstü hem de mobilde dosyalara hızlı erişmenin 7 yolunu gösterelim istedik.

Dosya Türü veya Uzantısına Göre Arama Yapma:

Google Drive’da sizinle paylaşılan bir doküman veya elektronik tabloya mı ulaşmak istiyorsunuz? Veyahut Google Drive’a yüklediğiniz fotoğraf, video veya müziklerinizi mi arıyorsunuz? Dosya türü veya uzantısına göre arama yaparak medyalarınıza veyahut mühim tablolara kolaylıkla ulaşmanız mümkün. Bunun için webde “Drive’da ara kutucuğuna tıkladıktan sonra aradığınız dosyanın formatını (PDF, doküman, e-tablo, fotoğraf, video ve sunu) tıklamak. Örneğin; sizinle paylaşılan e-tabloları görmek için açılan listeden e-tabloyu seçmeniz yeterli oluyor. Tabii ki daha spesifik bir arama için (örneğin; fotoğraflarınız arasından sadece png formatındaki görmek veya mp4 formatındaki videolar listelensin istiyorsanız) *.dosyaformatı şeklinde (*.png, *.mp4 gibi) arama yapmanız gerekiyor.

Tarihe Göre Arama Yapma:

Google Drive’da dosyalarınızı tarihe göre sıralama ve yönetme şansına da sahipsiniz. Örneğin; iş arkadaşınızın sizinle geçen hafta paylaştığı bir dosyayı veya belli tarhi aralığında paylaştığı tüm dosyaları Diğer Arama Araçları – Değiştirilme Tarihi seçeneğiyle kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Dilerseniz before:tarih (2015-12-31 şeklinde) komutuyla belli bir tarihten önce veya after:tarih komutuyla (2015-12-31 olarak yine) belli bir tarihten sonra paylaşılan dosyaları bulabiliyorsunuz.

Sahibine Göre Arama Yapma:

Google Drive’da belirli bir kişi tarafından sizinle paylaşılmış, belirli bir kişinin sahibi olduğu veya belirli bir kişiyle paylaştığınız dosyalara rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Arama kutusuna konumlandırılmış Diğer Arama Seçeneklerine tıkladığınız vakit karşınıza gelen menüden Sahibi seçeneğiyle size ait olan, olmayan, herhangi bir kullanıcının oluşturduğu dosyayı bulmanız mümkün. Dilerseniz arama kutusuna owner:mailadresi komutunu girerek belirli bir kişinin sahip olduğu tüm dosyalara, from:mailadresi komutuyla belirli bir kişi tarafından paylaşılan dosyalara, to:mailadresi birisiyle paylaştığınız tüm dosyalara daha kısayoldan ulaşmanız mümkün.

Başlığa Göre Arama Yapma:

Google Drive’ın akıllı arama özelliğinden faydalanarak içerisinde belirlediğiniz kelime geçen tüm dosyalara veya sevdiğiniz kişinin bulunduğu veya beslediğiniz hayvanın tüm fotoğraflarına hızlıca ulaşmanız mümkün. Örneğin; köpeğinizle çektirdiğiniz fotoğrafları görmek istediğinizde arama kutusuna dog yazmanız kafi.

Komutları Kullanarak Arama Yapma:

Google Drive’da aramayı kolaylaştırmak adına kullanabileceğiniz birçok komut bulunuyor. Belirli cümleyi içeren tüm dosyaları bulmak için kullanabileceğiniz Tırnak İşaretleri (“cümle” şeklinde), kelimelerden en az birini içeren dokümanları bulmak için kullanabileceğiniz OR (kitap or dergi şeklinde), belirli bir kelimeyi içermeyen dokümanları bulmak için kullanabileceğiniz Eksi İşareti (android -samsung şeklinde yazdığınızda android kelimesini içeren ancak samung kelimesi içermeyen dokümanlar listeleniyor) , belli bir uygulama tarafından açılabilen dosyaları görmek için kullanabileceğiniz app: (örneğin; app:Google Docs komutuyla Google Dokümanlarla açılabilen tüm dosyalar gösteriliyor) komutu bunlardan bazıları.

Android'de Arama Yapma:

Google Drive mobilde de arama kolaylıkları sunuyor. Android cihaz sahibi iseniz Google Now’ı kullanarak sesinizle dosya araması yapabiliyorsunuz. Mikrofon simgesine dokunduktan sonra dosya ismini söylüyorsunuz ve aradığınız dosya saniyeler içerisinde karşınıza çıkarılıyor.

iOS'da Arama Yapma:

iOS kullanıcısı iseniz spotlight araması üzerinden Google Drive hesabınızdaki dilediğiniz dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki Genel - Spotlight Araması – Arama Sonuçları bölümünden Drive’ı açık tutmanız gerekiyor. Öte yandan iPhone 6s veya 6s Plus sahibi iseniz 3D Touch sayesinde Drive’ı açmadan arama yapmanız mümkün.