Ünlü bir müzik grubunun davulcusu olan karizmatik bir karakteri yöneterek kendinizi çalkantılı aşk hikayelerinin arasında bulacağınız Is it Love - Adam - Story with Choices, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Karmaşık ve esrarengiz aşk hikayelerinin bolca yer aldığı bu oyunda yapmanız gereken, güzel bayanların peşinden koştuğu yakışıklı bir karakteri yöneterek farklı kadınlarla sevgili olmaktır. Eşsiz bir aşk yaşayarak sevgilinizle yakınlaşabilir ve romantik anlar geçirebilirsiniz. Esrarengiz olaylara karışarak aşk hayatınızda aksiyona yer verebilirsiniz. Sevgilinizi baştan çıkartarak onunla evlenebilir veya ona ihanet edebilirsiniz. Oyun, bir dizi sorudan oluşmaktadır. Soruları dikkatlice yanıtlamalı ve şüphe çekmeyen cevaplar vermelisiniz. Sürükleyici aşk hikayeleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güzel onlarca farklı kadın karakter bulunmaktadır. Yakışıklı bir karakteri kontrol ederek güzel kadınlarla aşk yaşayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Is it Love - Adam - Story with Choices, ücretziz olarak hizmet veren ve geniş bir kitleye hitap eden kaliteli bir oyundur.