Love Bombing Ne Demek?

Son zamanlarda ilişkiler ve psikoloji ile alakalı pek çok yeni kavram hayatımıza girdi. Bunlardan biri de love bombing. Özellikle de Gibi dizisindeki meşhur sahneden sonra bu kavram çok daha sık kullanılmaya başlandı. Peki love bombing nedir? Love bombing ne anlama gelir? Bu soruların cevaplarını öğremek için doğru yerdesiniz.

Love Bombing Ne Anlama Gelir

Kelime anlamı olarak “sevgi bombardımanı”, “aşk bombalaması” gibi çevirebileceğimiz bu terim masum bir şeymiş gibi gözükse de derinlerde büyük duygusal yaralanmalara sebebiyet verebilir.

Partnerinizin size uygulamaya çalıştığı bir manipülasyon yöntemi olan love bombing, aşırı ilgi ve sevgi gösterme olarak tanımlanabilir. Daha yeni tanıştığınız kişiye birdenbire aşırı sevgi ve bağlılık göstermek, yerli yersiz hediyeler almak, hemen gelecek ile alakalı planlar kurmak love bombing olarak tanımlanır.

Pek çok kişi ilk başta böyle şeylerin olabileceğini söylese hatta ilişkisinde böylesine yoğun bir sevgi ve ilgi istediğini beyan etse de bu aşk bombardımanı kesildiği anda kişide yaratacak boşluk ve yoksunluk hissi çok yıkıcı olabilmektedir. Bu nedenle ilişkinizde love bombing’e maruz kalmadığınıza ve başkasına da istemli ya da istemsizce love bombing yapmadığınıza emin olun.

Love Bombing Belirtileri

Aşırı övgü, iltifat ve methetme

Karşınızdaki kişiye ne kadar aşık olduğunuzu sürekli olarak dile getirmek

Partnerinize sürekli duygularınızdan bahsetmek

Gereksiz ve hatta istenmeyen hediyeler, sürprizler

Yeni tanışmış olmanıza rağmen uzak geleceğe dair detaylı planlar kurma

Love bombing sadece romantik ilişkilerde değil, aile ve arkadaşlık ilişkilerinde de kendini gösterebilir. Aşırı ilgi ve sevgi gösterme durumu sadece romantik ilişkilere has değil.

Love bombing istemsizce yapılabilir. Siz karşınızdakine filtresiz bir şekilde duygularınızı ifade ediyor olsanız bile karşınızdaki kişi böyle bir şeye alışkın değilse bunu love bombing olarak yorumlayabilir. Siz de ilişkinizin başındaki bu ateşli dönem bittikten sonra durulabilirsiniz ve yaptığınızın yanlış olduğunu fark edebilirsiniz.

Lovebombing ne demek, lovebombing nedir gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz hiç lovebombing’e maruz kaldınız mı? Bu zamana kadar istemeden de olsa birisine love bombing yapmış olabilir misiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.