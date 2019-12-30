İlginç stratejiler kurarak rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz Mancala, mobil platformda masa oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Çok eski dönemlerden beri oynanan ve zeka gelişimine katkıda bulunan bu oyunda amaç, onlarca taş ve çukurdan oluşan bir platformda rakibinizin hatalarından yararlanarak tüm taşları kendi bölmenize taşımak ve oyunu tamamlamaktır.

Oyunu online modda oynayarak dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Ayrıca tek kişilik modu seçerek robota karşı oynayabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Düşündürücü özelliği ve zihin geliştirici bölümleriyle eşsiz bir deneyim kazanacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sağ ve sol bölmelerde 6’şarlı çukur ve uç kısımlarda birer adet hazine kısmı yer almaktadır. Ayrıca her çukurda 4’er taş olmak kaydıyla toplamda 48 adet taş bulunmaktadır.

Taşların tamamını stratejik hamlelerle kendi hazinenizde toplamalı ve rakibinizi mağlup ederek hünerlerinizi göstermelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Mancala, geniş oyuncu kitlesine sahip tarihi bir oyun olarak öne çıkıyor.