Yazılım Dilleri Hangi Alanlarda Kullanılır?
Yazılım dillerinin hangi alanlarda kullanıldığını biliyor musunuz? En popüler yazılım dillerinin hangi alanlarda kullanıldığını sizler için anlattık.
Yazılım sektörü her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Pek çok yeni yazılımcı adayı da yazılım dilleri ile alakalı araştırmalar yapıyorlar. Yazılıma hangi dil ile başlayacağını bilmeyen yazılımcı adaylarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de yazılım dillerinin hangi alanlarda kullanıldığı oluyor. Biz de sizler için en popüler yazılım dillerinin hangi alanlarda kullanıldığını izah etmeye çalıştık. Umuyoruz ki sizler için faydalı olur. İşte en popüler yazılım dilleri ve bu dillerin kullanıldığı alanlar.
Bahsedeceğimiz Diller:
- Python
- C++
- C#
- JavaScript
- Swift
- Java
- Kotlin
- SQL
Python Hangi Alanlarda Kullanılır?
- Web geliştirme
- Veri işleme
- Makine öğrenimi
- Veri bilimi
- Masaüstü uygulamaları
- İşletim sistemleri
Python pek çok alanda kullanılabilen, öğrenmesi oldukça kolay bir yazılım dilidir. Web geliştirme için Python kullanılabilir. Django ve Flask gibi kütüphaneleri kullanarak Web geliştirebilirsiniz. YouTube, Dropbox, Instagram, Spotify, Google gibi büyük web uygulamaları Python kullanırlar. Veritabanlarını yönetmek ve veri analizi yapmak için Pandas, NumPy gibi kütüphaneleri kullanabilirsiniz.
Python Nedir? Python ile Neler Yapılabilir?
Python nedir sorusunu soran çok sayıda kişi, Python ile neler yapılabilir sorusunun yanıtını da merak ediyor. Bu yazıda özellikle son yıllarda dünya genelinde oldukça popüler hâle gelen Python’a dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Makine öğrenimi ve veri bilimi için de Python kullanılır. Veri bilimi için Seaborn, Matplotlib ve Panda gibi kütüphaneler kullanılabilir. Masaüstü uygulamaları geliştirmek isteyen kişiler Python’ın PyQt ve PyGTK kütüphanelerinden faydalanabilirler.
Python ile Hesap Makinesi Nasıl Yapılır?
Yazılım, artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. Öyle ki artık bu konuyu konuşmaya gerek bile yok. Çünkü insanlar bu durumdan sıkılmış durumda.
C++ Hangi Alanlarda Kullanılır?
- İşletim sistemleri
- Sistem programlama
- Masaüstü uygulamaları
- Oyun geliştirme
- Ölçeklendirilebilir dağıtık sistemler
İşletim sistemlerinin temelleri ve bazı bileşenleri için C++ kullanılır. Qt ve GTK gibi kütüphaneleri kullanarak masaüstü uygulamalar geliştirebilirsiniz. Oyun geliştirmeye merakı olanlar C++ kullanarak çok iyi oyunlar yaratabilir. C++, Unreal Engine ve Unity gibi köklü oyun motorları tarafından desteklenen bir dildir. Ölçeklendirilebilir dağıtık sistemlerin geliştirilmesi için de kullanılabilir.
C# Hangi Alanlarda Kullanılır?
- Masaüstü uygulamalar
- Web geliştirme
- Mobil uygulamalar
- Oyun geliştirme
- Veri işleme
.NET framework’ü tarafından desteklenen C#, masaüstü uygulamaları geliştirmek için oldukça ideal bir programlama dilidir. Aynı şekilde ASP.NET framework’ü tarafından da desteklendiği için Masaüstü uygulamalar geliştirmenize de imkan sağlar. Unity ve Unreal Engine gibi popüler oyun motorları tarafından da desteklendiği için oyun geliştirme için de C# uygundur. C#, veri işleme maksadıyla da kullanılabilir. Entity framework’ü kullanılarak C# ile veri işleme yapılabilir.
Basit Kodlamalar ile Kendi Oyununuzu Yapın
Kodlamanın son dönemlerin en popüler meslek ve hobilerinden biri olduğunu herkes bilir. Ancak kodlamaya başlayan birçok kişi zorlukları fark ettiği için bir süre tıpkı İngilizce’de olduğu gibi pes edip bırakmaktadır.
JavaScript Hangi Alanlarda Kullanılır?
- Web geliştirme
- Mobil uygulamalar
- Masaüstü uygulamalar
- IoT cihazları
JavaScript, web tarama ortamlarında yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir ve genellikle web sayfalarının dinamik hale getirilmesi, interaktif özellikler eklenmesi ve kullanıcı etkileşimlerinin takibi gibi amaçlarla kullanılır. HTML ve CSS gibi web teknolojileriyle birlikte kullanılarak, web sayfalarına çeşitli özellikler eklemek için kullanılır. Spesifik olarak Web geliştirme alanı ile ilgilenecek olan kişilerin muhakkak JavaScript öğrenmeleri gereklidir.
Programlama Öğrenmenize Yardımcı Olacak Uygulamalar
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden programlama öğrenebilmek mümkün hale geldi. Yazılım dünyasına adım atmak istiyorsanız, programlama öğrenmenize yardımcı olacak mobil uygulamalar biçilmiş bir kaftandır.
PhoneGap gibi framework'ler kullanılarak mobil uygulamalar geliştirilebilir. Electron gibi framework'ler, JavaScript kullanılarak masaüstü uygulamaları geliştirmeye olanak verir.
Node.js gibi platformlar kullanılarak IoT (Internet of Things {nesnelerin interneti}) cihazları için yazılım geliştirilebilir. Bu cihazlar, ev otomasyon sistemleri, beyaz eşya ve taşınabilir cihazlar gibi çeşitli nesnelerdir ve genellikle bir internet bağlantısı olan bir yerel ağ üzerinden yönetilirler.
Swift Hangi Alanlarda Kullanılır?
- Mobil uygulamalar
- Masaüstü uygulamalar
- Uygulama eklentileri
- IoT cihazları
Swift, Apple tarafından geliştirilen bir programlama dilidir ve genellikle iOS, macOS, watchOS ve tvOS gibi Apple platformlarında kullanılır. Swift, mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar ve uygulama eklentileri gibi çeşitli türlerde yazılımlar geliştirmeye uygundur. Swift, Raspberry Pi gibi IoT cihazlarında kullanılabilir.
Programcılar İçin En İyi Linux Dağıtımları
Linux dağıtımları ile internete göz atmaktan çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Programcılara yönelik olanlar da dâhil olmak üzere hemen hemen her kullanım amacına yönelik yapılandırılan bir Linux dağıtımı bulabilirsiniz.
Java Hangi Alanlarda Kullanılır?
- Mobil uygulamalar
- Masaüstü uygulamalar
- IoT cihazları
- Veri bilimi
Java, geniş bir yelpazede yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. Java, Android’de mobil uygulamalar geliştirmek için elverişli bir dildir. Java'nın Swing kütüphanesi kullanılarak masaüstü uygulamalar geliştirilebilir. IoT cihazları için yazılım geliştirmeye uygundur ve bu tür cihazlar genellikle Java ile yazılmıştır. Java, veri biliminde ve makine öğreniminde kullanılabilir ve bu alanlarda kullanılan bazı popüler kütüphaneler Java dilinde yazılmıştır.
Kotlin Hangi Alanlarda Kullanılır?
- Mobil uygulamalar
- Masaüstü uygulamalar
- IoT cihazları
- Veri bilimi
Kotlin genellikle Android mobil uygulamaları geliştirmeye uygundur. Kotlin, Android tarafından resmi olarak desteklenmektedir ve Android Studio gibi Android geliştirme ortamlarında kullanılabilir. Masaüstü uygulamaları geliştirmeye çok elverişli olmasa da teknik olarak bu işlem mümkündür. Pek tercih edilmese de IoT cihazları ve veri bilimi için de kullanılabilir.
Bilgisayar Alanında En Çok Tercih Edilen Meslekler
Bilgisayar alanında en çok tercih edilen meslekler yazılımdır diyebilirsiniz. Ancak yazılım bu meslekler arasında belki de en çok tercih edilenlerdir.
SQL Hangi Alanlarda Kullanılır?
- Veritabanı yönetimi
- Web tarama
- Mobil uygulamalar
- Masaüstü uygulamalar
- IoT cihazları
- Veri bilimi
SQL esasında bir programlama dili değildir. Bir sorgu dilidir. SQL genellikle yazılım dili zannedildiği için bu listeye yer alıyor. SQL (Structured Query Language {yapısal sorgu dili}), veritabanı yönetim sistemlerinde (VDBMS) verilerin sorgulanması, eklenmesi, değiştirilmesi ve silinmesi için kullanılan bir dilidir.
HTML Neden Bir Programlama Dili Değil?
1993 yılında hayatımıza giren dil, web dünyasının bir vazgeçilmezi oldu ve halen kullanılmaktadır. Tam tarihi 1991 yılı olarakta kabul edilen HTML dili bir metin dili olarak geçmektedir.
SQL, mobil ve masaüstü uygulamaların veri tabanlarının yönetimi için de kullanılır. Veri biliminde de SQL kullanılır. Veritabanındaki verileri analiz etmek ve raporlar oluşturmak için SQL kullanılabilir.
Yukarıda yazılım dillerinin hangi alanlarda kullanıldığından bahsettik. Fark etmiş olabileceğiniz gibi bir alanda birden fazla dil kullanılabiliyor. Spesifik bir alan için tek bir dil kullanmak söz konusu değil. Amacımıza göre dil seçimi yapmak en mantıklı seçim olacaktır. Yazılımcı olmak isteyenlere basit bir ipucu verecek olsak bu muhakkak alana göre dil seçimi yapmak olurdu.
Aşağıda da yazılım alanlarında en çok kullanılan dilleri sıraladık. Böylece çalışmak istediğiniz alanda kullanılan dilleri keşfedebilirsiniz.
- Web Geliştirme: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Python, .NET
- Mobil Uygulamalar: Swift (iOS), Java (Android), Kotlin (Android)
- Masaüstü Uygulamalar: C++, C#, Java, Python
- Veritabanı ve Veri İşleme: SQL, Python, R
- İşletim Sistemleri: C, C++, Assembly
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Günümüzde yazılım öğrenmek için pek çok yöntem kullanılabilir. Görsel ve işitsel pek çok araç sayesinde artık
Yazılım dilleri hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Artık hangi alanlarda hangi dillerin kullanıldığını öğrenmiş olduk. Siz hangi yazılım dillerini biliyorsunuz? Öğrenmek istediğiniz yeni bir yazılım dili var mı? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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