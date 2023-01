Yazılım Dilleri Hangi Alanlarda Kullanılır?

Yazılım sektörü her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Pek çok yeni yazılımcı adayı da yazılım dilleri ile alakalı araştırmalar yapıyorlar. Yazılıma hangi dil ile başlayacağını bilmeyen yazılımcı adaylarının en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de yazılım dillerinin hangi alanlarda kullanıldığı oluyor. Biz de sizler için en popüler yazılım dillerinin hangi alanlarda kullanıldığını izah etmeye çalıştık. Umuyoruz ki sizler için faydalı olur. İşte en popüler yazılım dilleri ve bu dillerin kullanıldığı alanlar.

Bahsedeceğimiz Diller:

Python

C++

C#

JavaScript

Swift

Java

Kotlin

SQL

Python Hangi Alanlarda Kullanılır?

Web geliştirme

Veri işleme

Makine öğrenimi

Veri bilimi

Masaüstü uygulamaları

İşletim sistemleri

Python pek çok alanda kullanılabilen, öğrenmesi oldukça kolay bir yazılım dilidir. Web geliştirme için Python kullanılabilir. Django ve Flask gibi kütüphaneleri kullanarak Web geliştirebilirsiniz. YouTube, Dropbox, Instagram, Spotify, Google gibi büyük web uygulamaları Python kullanırlar. Veritabanlarını yönetmek ve veri analizi yapmak için Pandas, NumPy gibi kütüphaneleri kullanabilirsiniz.

Makine öğrenimi ve veri bilimi için de Python kullanılır. Veri bilimi için Seaborn, Matplotlib ve Panda gibi kütüphaneler kullanılabilir. Masaüstü uygulamaları geliştirmek isteyen kişiler Python’ın PyQt ve PyGTK kütüphanelerinden faydalanabilirler.

C++ Hangi Alanlarda Kullanılır?

İşletim sistemleri

Sistem programlama

Masaüstü uygulamaları

Oyun geliştirme

Ölçeklendirilebilir dağıtık sistemler

İşletim sistemlerinin temelleri ve bazı bileşenleri için C++ kullanılır. Qt ve GTK gibi kütüphaneleri kullanarak masaüstü uygulamalar geliştirebilirsiniz. Oyun geliştirmeye merakı olanlar C++ kullanarak çok iyi oyunlar yaratabilir. C++, Unreal Engine ve Unity gibi köklü oyun motorları tarafından desteklenen bir dildir. Ölçeklendirilebilir dağıtık sistemlerin geliştirilmesi için de kullanılabilir.

C# Hangi Alanlarda Kullanılır?

Masaüstü uygulamalar

Web geliştirme

Mobil uygulamalar

Oyun geliştirme

Veri işleme

.NET framework’ü tarafından desteklenen C#, masaüstü uygulamaları geliştirmek için oldukça ideal bir programlama dilidir. Aynı şekilde ASP.NET framework’ü tarafından da desteklendiği için Masaüstü uygulamalar geliştirmenize de imkan sağlar. Unity ve Unreal Engine gibi popüler oyun motorları tarafından da desteklendiği için oyun geliştirme için de C# uygundur. C#, veri işleme maksadıyla da kullanılabilir. Entity framework’ü kullanılarak C# ile veri işleme yapılabilir.

JavaScript Hangi Alanlarda Kullanılır?

Web geliştirme

Mobil uygulamalar

Masaüstü uygulamalar

IoT cihazları

JavaScript, web tarama ortamlarında yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir ve genellikle web sayfalarının dinamik hale getirilmesi, interaktif özellikler eklenmesi ve kullanıcı etkileşimlerinin takibi gibi amaçlarla kullanılır. HTML ve CSS gibi web teknolojileriyle birlikte kullanılarak, web sayfalarına çeşitli özellikler eklemek için kullanılır. Spesifik olarak Web geliştirme alanı ile ilgilenecek olan kişilerin muhakkak JavaScript öğrenmeleri gereklidir.

PhoneGap gibi framework'ler kullanılarak mobil uygulamalar geliştirilebilir. Electron gibi framework'ler, JavaScript kullanılarak masaüstü uygulamaları geliştirmeye olanak verir.

Node.js gibi platformlar kullanılarak IoT (Internet of Things {nesnelerin interneti}) cihazları için yazılım geliştirilebilir. Bu cihazlar, ev otomasyon sistemleri, beyaz eşya ve taşınabilir cihazlar gibi çeşitli nesnelerdir ve genellikle bir internet bağlantısı olan bir yerel ağ üzerinden yönetilirler.

Swift Hangi Alanlarda Kullanılır?

Mobil uygulamalar

Masaüstü uygulamalar

Uygulama eklentileri

IoT cihazları

Swift, Apple tarafından geliştirilen bir programlama dilidir ve genellikle iOS, macOS, watchOS ve tvOS gibi Apple platformlarında kullanılır. Swift, mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar ve uygulama eklentileri gibi çeşitli türlerde yazılımlar geliştirmeye uygundur. Swift, Raspberry Pi gibi IoT cihazlarında kullanılabilir.

Java Hangi Alanlarda Kullanılır?

Mobil uygulamalar

Masaüstü uygulamalar

IoT cihazları

Veri bilimi

Java, geniş bir yelpazede yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. Java, Android’de mobil uygulamalar geliştirmek için elverişli bir dildir. Java'nın Swing kütüphanesi kullanılarak masaüstü uygulamalar geliştirilebilir. IoT cihazları için yazılım geliştirmeye uygundur ve bu tür cihazlar genellikle Java ile yazılmıştır. Java, veri biliminde ve makine öğreniminde kullanılabilir ve bu alanlarda kullanılan bazı popüler kütüphaneler Java dilinde yazılmıştır.

Kotlin Hangi Alanlarda Kullanılır?

Mobil uygulamalar

Masaüstü uygulamalar

IoT cihazları

Veri bilimi

Kotlin genellikle Android mobil uygulamaları geliştirmeye uygundur. Kotlin, Android tarafından resmi olarak desteklenmektedir ve Android Studio gibi Android geliştirme ortamlarında kullanılabilir. Masaüstü uygulamaları geliştirmeye çok elverişli olmasa da teknik olarak bu işlem mümkündür. Pek tercih edilmese de IoT cihazları ve veri bilimi için de kullanılabilir.

SQL Hangi Alanlarda Kullanılır?

Veritabanı yönetimi

Web tarama

Mobil uygulamalar

Masaüstü uygulamalar

IoT cihazları

Veri bilimi

SQL esasında bir programlama dili değildir. Bir sorgu dilidir. SQL genellikle yazılım dili zannedildiği için bu listeye yer alıyor. SQL (Structured Query Language {yapısal sorgu dili}), veritabanı yönetim sistemlerinde (VDBMS) verilerin sorgulanması, eklenmesi, değiştirilmesi ve silinmesi için kullanılan bir dilidir.

SQL, mobil ve masaüstü uygulamaların veri tabanlarının yönetimi için de kullanılır. Veri biliminde de SQL kullanılır. Veritabanındaki verileri analiz etmek ve raporlar oluşturmak için SQL kullanılabilir.

Yukarıda yazılım dillerinin hangi alanlarda kullanıldığından bahsettik. Fark etmiş olabileceğiniz gibi bir alanda birden fazla dil kullanılabiliyor. Spesifik bir alan için tek bir dil kullanmak söz konusu değil. Amacımıza göre dil seçimi yapmak en mantıklı seçim olacaktır. Yazılımcı olmak isteyenlere basit bir ipucu verecek olsak bu muhakkak alana göre dil seçimi yapmak olurdu.

Aşağıda da yazılım alanlarında en çok kullanılan dilleri sıraladık. Böylece çalışmak istediğiniz alanda kullanılan dilleri keşfedebilirsiniz.

Web Geliştirme : HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Python, .NET

: HTML, CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Python, .NET Mobil Uygulamalar : Swift (iOS), Java (Android), Kotlin (Android)

: Swift (iOS), Java (Android), Kotlin (Android) Masaüstü Uygulamalar : C++, C#, Java, Python

: C++, C#, Java, Python Veritabanı ve Veri İşleme : SQL, Python, R

: SQL, Python, R İşletim Sistemleri: C, C++, Assembly

Yazılım dilleri hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Artık hangi alanlarda hangi dillerin kullanıldığını öğrenmiş olduk. Siz hangi yazılım dillerini biliyorsunuz? Öğrenmek istediğiniz yeni bir yazılım dili var mı?