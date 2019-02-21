Yüz binlerce oyuncu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak sunulan Maxim the robot, olağanüstü özelliklere sahip robotlar ile zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Eğlenceli grafik tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda, amaç robot karakterinizle birlikte engelleri aşarak yolunuza hızla devam etmek ve hedefe ulaşmaktır. Parkurlarda robotunuzla ilerlemeli ve önünüze çıkan engelleri farklı yöntemler kullanarak aşmalısınız. Tuzaklara karşı oldukça dikkatli olmalı ve ilerlediğiniz bölgelerdeki puanları toplayarak yeni seviyelerin kilidini açmalısınız.

Onlarca zorlu bölümün yanı sıra, toplam 6 farklı yarış mekanı bulunmaktadır. Ayrıca oyunda farklı özelliklere sahip birçok robot karakter bulunmaktadır. Dilediğiniz robotu seçerek parkura başlayabilir ve engelleri aşarak yolunuza devam edebilirsiniz. Robotlar atlama, dövüşme, hızlı koşma, ateş etme, uçma gibi çeşitli özelliklere sahiptir.

Android ve İOS işlemciye sahip olan bütün cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oynayanlara farklı bir oyun deneyimi sunan Maxim the robot ile sizlerde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Dilerseniz oyunu bluetooth bağlantı desteği olan oyun konsollarıyla da oynayabilirsiniz.

İyi oyunlar dileriz.