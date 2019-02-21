İndir
Maxim the robot 2.1.1 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Maxim the robot - Android İçin Arcade Oyunudur

Maxim the robot

2.1.1
Android
Maxim the robot
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Farklı özellikleri bulunan robotlar ile engelli yollarda ilerlemeye çalışacağınız keyifli bir oyundur.

Yüz binlerce oyuncu tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak sunulan Maxim the robot, olağanüstü özelliklere sahip robotlar ile zorlu parkurlarda yarışabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Eğlenceli grafik tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunda, amaç robot karakterinizle birlikte engelleri aşarak yolunuza hızla devam etmek ve hedefe ulaşmaktır. Parkurlarda robotunuzla ilerlemeli ve önünüze çıkan engelleri farklı yöntemler kullanarak aşmalısınız. Tuzaklara karşı oldukça dikkatli olmalı ve ilerlediğiniz bölgelerdeki puanları toplayarak yeni seviyelerin kilidini açmalısınız.

Onlarca zorlu bölümün yanı sıra, toplam 6 farklı yarış mekanı bulunmaktadır. Ayrıca oyunda farklı özelliklere sahip birçok robot karakter bulunmaktadır. Dilediğiniz robotu seçerek parkura başlayabilir ve engelleri aşarak yolunuza devam edebilirsiniz. Robotlar atlama, dövüşme, hızlı koşma, ateş etme, uçma gibi çeşitli özelliklere sahiptir.

Android ve İOS işlemciye sahip olan bütün cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oynayanlara farklı bir oyun deneyimi sunan Maxim the robot ile sizlerde keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Dilerseniz oyunu bluetooth bağlantı desteği olan oyun konsollarıyla da oynayabilirsiniz.

İyi oyunlar dileriz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü