Benzersiz yolculuğa çıktınız bir oyun olan Monkey Swag, kaptan Long John Silverback'in büyük hazinesine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Yolunuza çıkan zorlukların da üstesinden gelmeniz gereken oyunda eşsiz bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Her yaştan bireyin rahatlıkla oynayabileceği bir oyun olan Monkey Swag, büyük yolculuklara adım attığınız bir oyundur. Efsanevi korsanlardan bilgiler alarak yola çıktığınız oyunda büyük hazinenin peşine düşüyorsunuz. Yolunuza çıkan engellerin de üstesinden gelmeniz gereken oyunda ufak çaplı zeka oyunlarını da tamamlamanız gerekiyor. Sürekli değişen oyun atmosferi ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Karanlık mağaraları aşıp aktif volkanlardan kaçmanız gereken oyunda kayıp uygurlıkları da açığa çıkarabiliyorsunuz. Başlı başına bir zeka oyunu olarak nitelendirebileceğim Monkey Swag, çocukların da beğenerek ve severek oynayabileceği türden bir oyundur. Monkey Swag oyununu mutlaka denemelisiniz. Renkli görsellere de sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Monkey Swag oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.